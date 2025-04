Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 13 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La delegada de la AEAT en Canarias analiza en esta entrevista la Campaña de la Renta de este año, que arrancó el pasado 2 de abril.

-¿Cómo está evolucionando la Campaña de este año?

-La campaña va muy bien. La mayoría de las declaraciones que se están presentando, en más de un 95% son a devolver, y muy poquitas a ingresar. Hay que decir que da igual cuando presentes la de ingresar porque no se carga hasta el último día. Como novedad este año hemos puesto Renta Directa, que son declaraciones que se confirman en Renta Web a un 'clic'. Hemos seleccionado a un colectivo de contribuyentes pequeño que cumple unos requisitos, como los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y aquellos que en la anterior Renta no modificaron el borrador de declaración y la presentaron. De estas nos has confirmado casi 5.500.

-Pese a las facilidades y ese 'clic' del que habla el consejo es revisar siempre el borrador.

-Por supuesto, siempre hay que mirarlo y revisarlo porque si no después tenemos muchísimas rectificaciones de autoliquidaciones, que desde 2024 son autoliquidaciones rectificativas. Hay gente que ha llegado a presentar más de diez declaraciones rectificativas sobre la Renta el mismo día. Este año no hay tanto problema porque va como otra declaración que recalcula y es más ágil que otros años pero el consejo es que la gente revise todo antes de hacer la declaración de la Renta.

- Muchas personas que no tienen obligación de hacer la Renta no la hacen por miedo a tener que pagar.

-Si no estás obligado y al hacerla el resultado es a pagar el sistema te bloquea y automáticamente no te deja presentarla a Hacienda. De todas formas, lo más normal es que si no estás obligado salga a devolver porque puedes tener derecho a alguna deducción autonómica o estatal, que hay muchas. Si no pruebas no lo sabes. Entonces, por favor, que todo el mundo entre y lo intente porque sin haber obligación a presentarla si sale a pagar el sistema no te permite presentarla a la AEAT y de otra forma, pueden perder dinero.

-Ha hablado de la novedad de este año de Renta Directa, ¿qué otras novedades destacaría de la Campaña de este año?

-El pago con Bizum que se ha puesto este año por primera vez y también con tarjeta bancaria de todas las entidades. En los pagos de autoliquidaciones no había con todas las entidades y este año, sí. Aquí tengo que hacer una aclaración y es que en la presentación de la Renta con cita previa para plataforma física o por teléfono no se da la opción del pago con tarjeta para evitar que el contribuyente dé los datos de su tarjeta a un tercero. Puedes hacerlo con adeudo en cuenta o domiciliación bancaria pero no con tarjeta, como medida de seguridad de que no den el número.

-Este año, la AEAT prevé devolver 701 millones e ingresará 716 millones, con un alza de un 11,5%. Sorprende el aumento, ¿a qué se debe?

- Es muy sencillo, esto es ejemplo de la economía canaria va mejor. Es cierto que aumenta la cantidad a pagar. Detrás está el pago de intereses por dividendos y demás y los rendimientos de actividades económicas que mejoran por la buena marcha de la economía.

-¿Cuántos avisos han remitido en Canarias por las ventas de artículos de segunda mano en plataformas? y han aumentado los avisos por criptomonedas o por el alquiler de viviendas respecto al año pasado?

-Aún no sé a qué contribuyentes se les ha enviado el aviso ni el número en ninguna de estas casuísticas pero efectivamente las personas que tienen viviendas en alquiler vacacional las tienen que declarar como rendimientos del capital inmobiliario, a no ser que sea actividad económica. Después hay algo importante que es lo de los rendimientos del capital inmobiliario que han cambiado la reducción. Es algo que hay que tener en cuenta. Este año se han modificado los porcentajes de reducción y se ajusta a distintas excepciones. Antes era del 60% para todos, ahora se adapta a cada persona. Esto ha cambiado mucho en el programa de la Renta y se debe tener mucho cuidado.

-Lleva ya 13 años de delegada especial de la AEAT en Canarias. ¿Qué cambios destacaría de la campaña de la Renta en estos años?

-Lo que más ha cambiado para mi es el número de contribuyentes que tenemos declarando Renta. Todos los años crece pero en Canarias, ese alza es excepcional. Hemos superado a muchas comunidades como Castilla La Mancha. Como suelo decir, hablan de la España vaciada pero Canarias digamos que es la España integrada porque cada año tenemos más rentas. Los primeros años eran 600.000 rentas, ahora ya estamos por encima de las 1,122 millones y todos los años superamos las previsiones. El principal cambio es este y luego hay otras cosas que cambian pero menos. Al final metemos deducciones, modificamos y nos adaptamos a los tiempos. Por ejemplo, que si el coche eléctrico, puntos de recarga, ayudas al alquiler... Sí que creo que se ha vuelto más complejo porque se añaden más cosas y hay regímenes transitorios de todo lo que se va quedando por medio.

-¿Las bases imponibles de los contribuyentes también cambian y a mejor en línea con el incremento de contribuyentes o ahí no hay mucho cambio?

- Sí, las bases imponibles están mejorando. En la AEAT hay una parte de estadísticas donde se ve la evolución de las bases imponibles, los salarios, las retenciones... y ahí se ve que hay una evolución positiva.

- El año pasado introdujeron un apoyo de la AEAT a los municipios más pequeños y alejados, ¿lo mantienen este año?

- Sí. Este año vamos a hacerlo en Gran Canaria en Tejeda y en La Aldea, en este último municipio por empeño mío porque no cumplía con los requisitos de la AEAT pero yo les hice ver la lejanía de la capital y la necesidad de hacerlo allí. Este año además vamos a empezar antes, cuando empieza 'Le llamamos' y para todos los habitantes, no solo los mayores de 65 años como estaba el año pasado. Hay que pedir cita a partir del 29 de abril tanto para el programa Le llamamos como para ir al ayuntamiento a hacer la Renta, que se le ayudará con videollamada. En el ayuntamiento se pone un ordenador y una persona le atiende y un funcionario nuestro por videollamada le hace la Renta. Estará hasta finales de junio.