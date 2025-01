Junts da por hecho que el Gobierno acabará aprobando un nuevo decreto sobre pensiones y transportes

Cristian Reino Viernes, 24 de enero 2025, 09:42 Comenta Compartir

Junts per Catalunya ha vuelto a recordar este viernes que el Gobierno no tiene mayoría, pero que actúa como si la tuviera y obligando a las fuerzas que formaron el bloque de la investidura a un constante «trágala». «Esto va de un gobierno que no ... tiene mayoría y que intenta colar su programa electoral en cada una de las iniciativas que presenta», ha asegurado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras en la Ser. La disyuntiva a las que les somete el Gobierno, según la dirigente nacionalista, es tragarse los sapos o plantarse. Junts optó por esta última opción y votó en contra a los tres decretos que el Gobierno llevó a votación el miércoles pasado, incluido el que contemplaba la revalorización de las pensiones y a rebaja de los transportes públicos. Nogueras ha dado por hecho que el Ejecutivo acabará aprobando un nuevo decreto solo con las pensiones y las medidas sobre transporte púbico. «Todos sabemos que se acabará aprobando el decreto», ha señalado la diputada soberanista. Si el Gobierno no mueve ficha y no aprueba un nuevo decreto en el Consejo de Ministros, Junts tiene previsto presentar el lunes de la semana que viene su propia iniciativa legal, aun asumiendo que si la impulsa un grupo parlamentario su tramitación es más lenta que si la promueve el Ejecutivo.

Junts insiste en traspasar toda la responsabilidad de que no se revaloricen las pensiones al Gobierno. «Tiene que negociar», ha instado. «Así no se puede hacer las cosas», «estaban avisados», ha recordado. «Los votos de Junts no se regalan, se negocian», «cada hora que pasa sin aprobar el decreto sobre pensiones demuestra que no tiene interés en los pensionistas ni los descuentos en el transporte público», ha señalado. Su interés, ha apuntado, es imponer su programa a los grupos, bajo el «chantaje y el trilerismo». Junts rechaza medidas del decreto ómnibus como la subida del IVA a alimentos básicos o en la electricidad. En cualquier caso, Nogueras ha rebajado el tono respecto a días anteriores. Hace una semana, Carles Puigdemont, presidente del partido, anunció que Junts suspendía todas las negociaciones sectoriales con el PSOE, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. En cambio, Nogueras ha dado a entender este viernes que su formación está dispuesta a negociar diferentes asuntos sectoriales, como son los decretos tumbados o también la cuestión del reparto de menores inmigrantes a las autonomías. Además, en RNE, no ha cerrado por completo la puerta de los Presupuestos Generales del Estado. «No mezclamos carpetas», ha asegurado a la pregunta de qué ocurrirá si no hay pacto sobre el traspaso de inmigración. Para Junts este es un asunto clave para el devenir de la legislatura. Nogueras ha reclamado la implicación personal del presidente del Gobierno para desencallar la negociación. Están bloqueados por la exigencia de los junteros de que los Mossos tengan competencias integrales en las fronteras. El Gobierno, hasta la fecha, se ha negado. La portavoz soberanista ha asegurado que existe ya un documento interno aportado en las conversaciones entre ambas partes que avala que el traspaso integral por la vía del artículo 150.2 es posible y no tiene límite jurídico.

