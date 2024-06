El juez revisa las adjudicaciones al empresario amigo de Gómez pese al informe exculpatorio de la UCO

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Sábado, 1 de junio 2024, 23:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El juez Juan Carlos Peinado no acaba de creerse las conclusiones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que descarta cualquier indicio de delito en la actuación profesional de Begoña Gómez. Al titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid –a la vista de las últimas resoluciones dictadas en la causa– no le casa que no haya ninguna irregularidad en el aumento exponencial de los concursos públicos que ganó el empresario Carlos Barrabés, el colega académico y de máster de la mujer de Pedro Sánchez, después de que en julio de 2020 Gómez firmara sendas «cartas de declaración de interés y apoyo» para su principal firma, Innova Next, para presentarlas en los concursos ante Red.es, del Ministerio de Economía.

Y es que, incluso la propia Guardia Civil, pese a su informe exculpatorio a Gómez, desliza posibles anomalías y extrañas coincidencias en los concursos bajo sospecha, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico y que son los que han hecho poner en alerta al magistrado, que ya ha ordenado repasar una por una las adjudicaciones. En un auto firmado el 25 de mayo, el instructor ordenó «librar un oficio» a la UCO a fin de que «a la mayor brevedad posible» los investigadores «recaben y remitan los expedientes de contratación que Red.es, Consejo Superior de Deportes y Ayuntamiento de Madrid hayan adjudicado a la entidad Innova Next SLU, tanto en solitario como en UTE». La Guardia Civil, en su prolijo informe de 113 páginas y seis anexos, rechaza que las cartas de recomendación de Begoña Gómez a Juan Carlos Barrabés, que todavía figura como profesor en el máster de Transformación Social Competitiva de la cátedra que la esposa del presidente codirigía en la Universidad Complutense, provocaran el amaño de los concursos públicos. Pero el volumen de 'victorias' de Barrabés en los concursos de la Administración Central tras esas misivas escama a los investigadores. Reparto irregular Las cifras recopiladas por la Guardia Civil son llamativas, según hacen constar de forma expresa en su documento los investigadores. La UCO revela que Juan Carlos Barrabés, a través de seis sociedades (con participación accionarial o en sus órganos de administración) ha ganado entre 2015 y 2024 un total de 99 expedientes de contratación «por un importe total de adjudicación que asciende a 24.923.443,60 euros (IVA no incluido)». Son casi 25 millones en una década, pero repartidos de manera muy desigual, ya que 20,2 millones («aproximadamente un 90% del total de las adjudicaciones», recuerda la Guardia Civil) se consiguieron tras las cartas de Gómez y todo ello en tan solo ocho contratos en apenas un año y medio: 12.577.711,51 euros en 2021 y 7.685.233 euros, en 2022. Son precisamente esas adjudicaciones, que se desataron solo siete meses después de las cartas de recomendación de Begoña Gómez, en las que el juez quiere poner la lupa personalmente, tras el análisis exculpatorio de la Guardia Civil. El informe de la UCO recoge que fueron cinco las administraciones públicas las que adjudicaron a Barrabés en esos 'meses dorados': tres de ellas dependientes del Gobierno central (Red.es, Consejo Superior de Deportes y Renfe); una por parte de la Generalitat valenciana entonces en manos del socialista Ximo Puig; y una del Ayuntamiento de Madrid del popular José Luis Martínez-Almeida. Tres expedientes Pero no todas son iguales para la UCO. Los investigadores aseguran que tras analizar todos esos contratos «destaca notablemente» la relación de Innova con de Red.es, precisamente la entidad a la que fueron dirigidas las cartas de recomendación de la mujer del presidente. En esa línea, destacan que solo las «cuatro adjudicaciones en el marco de tres expedientes» supusieron el desembolso de 10,6 millones a la empresa de Barrabés, por parte de Economía. Y es ahí donde los propios agentes de la UCO dejan entrever cierta perplejidad. El 40% del dinero público en adjudicaciones al colega empresario de Begoña Gómez desde que comenzara con sus empresas allá por 2012, lo consiguió solo con esos tres expedientes tras las cartas. Y no solo eso: «Red.es no habría adjudicado otros expedientes, ni previa ni posteriormente a los señalados, ni a la mercantil Innova Next ni a ninguna otra de las que se ha considerado vinculadas con Juan Carlos Barrabés», apuntan los investigadores. Y hay más. La UCO destaca que «los tres expedientes, pese a adjudicarse en fechas que distan unos cinco meses, tuvieron una tramitación paralela. Todos ellos fueron publicados en la misma fecha y siguieron, desde un punto de vista temporal, procedimientos similares». O sea, resume la Guardia Civil, «todos ellos presentan importantes similitudes en cuanto a su tramitación, tanto desde el punto de vista de los cargos públicos que participan en las mismas, como de aspectos concretos del procedimiento». El juez, de forma simultánea a la revisión de esas adjudicaciones a Red.es, ya ha citado a declarar en esta primera semana de junio al propio Barrabés y a algunos de los responsables de Red.es para aclarar las dudas que suscitan esas adjudicaciones recurrentes y en tan corto espacio de tiempo. El instructor Juan Carlos Peinado ha visto avalada su decisión de tirar del hilo de Red.es al margen del informe exculpatorio de la UCO por la propia Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado miércoles zanjó que podría haber «indicios objetivos» en la «intermediación» de Begoña Gómez a favor de Barrabés.

