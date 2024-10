El Gobierno rebaja las mayorías del Parlamento para renovar la cúpula de RTVE

Iker Cortés Madrid Martes, 22 de octubre 2024, 10:58 | Actualizado 11:42h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto en el que se rebajan las mayorías del Parlamento para elegir a los integrantes del consejo de administración de RTVE ante el actual bloqueo de la corporación. El texto, que modificará la ley 17/2006 que regula la radio y la televisión de titularidad estatal, mantiene la mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados para escoger a los integrantes del órgano del gobierno del ente público en la primera vuelta, pero si no sale adelante, se podría aprobar por mayoría absoluta de 176 diputados en segunda votación.

Lo cierto es que en estos momentos cinco de los nueve integrantes actuales del consejo de administración tienen el mandato caducado desde abril y, además, hay una vacante que corresponde al PSOE desde la dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente en septiembre de 2022. Cabe recordar que la composición del actual consejo de administración de RTVE es fruto del acuerdo al que llegaron el año anterior el PSOE, el PP, Unidas Podemos y el PNV.

Ha sido el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, el responsable de presentar el Real Decreto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «El objetivo -ha señalado- es superar la situación de bloqueo institucional y provisionalidad de una compañía de la importancia de RTVE».

El decreto incluye, además, cambios en la composición del consejo de administración, que pasará de diez a quince miembros. De ellos, once serán elegidos por el Congreso, donde el Gobierno y los socios de investidura tienen mayoría; y cuatro por el Senado, con mayoría absoluta del PP. Y se establecerá también un régimen de incompatibilidades para los integrantes del órgano de gobierno de la corporación. A juicio de López, «el próximo consejo de administración de RTVE será el más plural de la historia». Asimismo, el mandato de los consejeros será de seis años, como hasta ahora, pero se eliminará la renovación por mitades cada tres años, de tal forma que todos los nombramientos se producirán y finalizarán a la vez.

El Real Decreto se ha consensuado entre los dos partidos que forman parte del Gobierno, PSOE y Sumar, y pasará ahora al Congreso de los Diputados para su convalidación. López ha señalado durante la rueda de prensa que hablará con todos los grupos, salvo con Vox.

El último episodio

Ese «bloqueo institucional» al que ha hecho referencia el ministrio de Transformación Digital tuvo su último episodio el pasado 24 de septiembre, cuando la actual presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, aplazó la reunión del Consejo que ese mismo día iba decidir sobre su futuro al frente de la corporación, tras cumplirse los seis meses previstos para su mandato que los consejeros pactaron en marzo tras el fulminante cese de su antecesora, Elena Sánchez, en el polémico cónclave que descabezó la cúpula de la radiotelevisión pública en medio del mediático ruido que provocó el fichaje de David Broncano por La 1.

La presidenta interina, junto a otros dos consejeros, exigió que el voto se realizara en secreto y después argumentó no se podía llevar a cabo al no estar presentes en la reunión ni Elena Sánchez (delegó el voto en Medem) ni Ramón Colom (participó telemáticamente). La sesión entonces se suspendió para solicitar informes sobre dicha votación y ya no hubo más reuniones. Es más, el consejo de administración debe reunirse por ley cada mes y todavía no se ha llevado a cabo ninguna convocatoria para celebrar su pleno ordinario.

Cascajosa accedió a la Presidencia interina de RTVE el pasado 27 de marzo tras reunir los apoyos de Juan José Baños (PNV), José Manuel Martín Medem (Partido Comunista), Ramón Colom (PSOE) y Roberto Lakidain (Podemos) y la abstención de Elena Sánchez. Los miembros elegidos por el PP – Carmen Sastre, Jenaro Castro y Consuelo Aparicio- votaron en contra de su nombramiento. Previamente, la cúpula de la corporación vivió unas jornadas tensas que acabaron primero con la salida del exdirector de Contenidos Generales, José Pablo López, y después con la destitución de Elena Sánchez, a propuesta del consejero Roberto Lakidain. La mítica periodista de la cadena pública llevaba al frente de la corporación desde septiembre de 2022, en relevo de José Manuel Pérez Tornero, quien dimitió al entender que no se daban las condiciones de gobernabilidad ni las circunstancias para hacer viable su proyecto.

RTVE Radio Television Española