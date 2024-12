Compra un móvil y le llega una lata de comida para gato

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 2 de diciembre 2024, 11:17 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La situación es tan surrealista que cuesta creer que sea verdad. Un usuario de la red social X, @LosGarciaRM, explica que aprovechó una oferta durante el Black Friday para adquirir un teléfono de alta gama a través de Amazon. Sin embargo, cuando recibió el paquete lo que encontró dentro no fue el ansiado smarthphone sino una lata de comida para gatos.

«Llevo 10 días esperando y no me dan una solución. Recurro a contarlo aquí porque ya no sé qué más hacer», se lamenta en la red social.

Según su relato, nada del procedimiento del pago y el envío le hicieron sospechar de la estafa. El paquete llegó con las medidas de seguridad habituales y el transportista le pidió el código antes de entregarlo. Tan pronto como se percató de que el interior no se correspondía con el pedido, en cuestión de «dos minutos», trató de contactar con el repartidor y también con Amazon. «Desde el primer momento pregunté si era una broma. No tengo móvil y me faltan 660 euros. Siento una impotencia enorme», añade.

@LosGarciaRM no es el único afectado. Las estafas durante este tipo de campañas comerciales han sido señaladas incluso en los días previos a las compras, en los que se advertía a los usuarios de los posibles peligros en internet.

