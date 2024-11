Anabel Pantoja estalla: «Estoy hasta el coñ* de ver Halloween en redes como si no pasara nada en España» La sevillana afincada en Gran Canaria se ha solidarizado desde el primer momento con los afectados por la DANA, dejando ver su horror por la tragedia

Anabel Pantoja no ha escondido su enfado en su perfil de Instagram. La 'influencer' se mostró «hasta el mismo coñ*» de ver el postureo por Halloween en la red social, mientras el país está de luto por los devastadores efectos de la DANA (depresión aislada a niveles altos), que ya se ha cobrado más de 150 vidas. Una cifra que se espera que aumente.

La sevillana afincada en Gran Canaria se ha solidarizado desde el primer momento con los afectados, dejando ver su horror por la tragedia. Además de compartir imágenes de la devastación, ha difundido los carteles de búsqueda de algunas personas desaparecidas.

«La vida sigue, pero estoy hasta el mismísimo coñ* de ver Halloween en las redes sociales y como si no pasara nada en España», reza su publicación.

«La poca empatía de la PEÑA, ¿en serio no podéis vivir sin NO SUBIR cosas de ocio o diversión 2 días. Que insisto en que todo tiene que seguir, pero al menos cortarse un poco por toda esa gente que ahora mismo no tiene absolutamente NADA», enfatizó.

El mensaje de la 'influencer' en la red social. Anabel Pantoja/ Instagram

