Tirar una colilla, no llevar el carnet o entrar en una ZBE: Cuidado con las multas más comunes en verano

Existen varios tipos de sanciones bastante frecuentes que se dan, especialmente, durante el verano, época en la que también el número de multas en las ciudades tiende a aumentar. La primera de ellas, que en realidad es bastante común todos los días del año, es el exceso de velocidad. Teniendo en cuenta que las sanciones de este tipo oscilan desde los 100 hasta los 600 euros y pérdida de 6 puntos, vigila mucho las señales y sus indicaciones.

Según la DGT, el alcohol es uno de los factores de riesgo más frecuentemente implicados en los accidentes de tráfico y está presente entre el 30% y 50% de los accidentes mortales. Así que, recuerda la frase: «Si bebes, no conduzcas». La sanción económica oscila de 500 euros y cuatro puntos. a 1.000 euros y la pérdida de puntos es de seis.

Según la norma, no respetar una distancia de seguridad suficiente que te permita detenerte en caso de frenazo brusco sin colisionar con el vehículo supone una infracción grave y conlleva 200 euros de multa y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir.

Tirar una colilla por la ventanilla. En verano hay riesgo extremo de incendios. De hecho, los paneles de las carreteras no dejan de advertir de ese peligro. Es por ello por lo que la DGT sanciona con una multa de hasta 200 euros y la retirada de cuatro puntos, recoge Susana Sagra, abogada de Pyramid Consulting.

También usar el teléfono móvil. Es una de las más graves, ya que multiplica por cuatro la posibilidad de tener un accidente. La autoridad de tráfico puede multarte solo por llevarlo en la mano, aunque no lo utilices. Esta sanción conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir.

Asimismo, no llevar el permiso de conducir. Desde 2008 no es obligatorio llevar en el coche la póliza del seguro ni el recibo del último pago, pero sí hay que llevar, y tenerlo en vigor, el permiso de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta de Inspección Técnica (ITV) del Vehículo. Independientemente de que el trayecto sea corto. No llevarlo supone una multa pequeña, de unos 10 euros. No hace falta llevarlo de forma física, se puede llevar en formato digital a través de la app myDGT.

Por último, y no por ello menos importante, circular sin ITV o ITV caducada. Desde Pyramid Consulting, detallan las diferentes sanciones que nos podemos encontrar, desde los 200 euros por Circular con la ITV caducada hasta los 500 euros por Circular con la ITV negativa con inmovilización del vehículo, pudiendo llevarlo al taller exclusivamente en grúa y volver a pasar la ITV en un plazo de 2 meses.