Dani Sordo se convierte en el segundo piloto español en participar en la legendaria subida a Pikes Peak

Dani Sordo, piloto oficial de Hyundai Motorsport en el Campeonato del Mundo de Rallies FIA, cambiará los tramos del WRC por un desafío aún mayor y poco conocido para el automovilismo europeo: Pikes Peak. El cántabro forma parte del equipo Hyundai para la 102ª edición de esta legendaria subida de montaña, disputada de forma casi ininterrumpida desde el año 1916.

La Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC), también conocida como The Race to the Clouds, es una subida automovilística anual a la cima del Pikes Peak en Colorado, Estados Unidos, por carreteras públicas.

El recorrido mide 19,99 km y cuenta con más de 156 curvas, ascendiendo 1.440 metros desde la salida en la milla 7 de la autopista Pikes Peak hasta la línea de meta a 4.302 metros, con una pendiente media del 7,2%.

El recorrido solía constar de tramos de grava y asfalto, pero desde agosto de 2011, la autopista está totalmente asfaltada; todas las pruebas posteriores se han disputado sobre asfalto de principio a fin.

En esta edición de 2024 Sordo pilotará uno de los coches inscritos por Hyundai en su regreso a la prueba contrarreloj, en concreto un Hyundai IONIQ 5 N 'TA Spec', una versión de producción del SUV eléctrico que ha sido optimizada con un nuevo paquete aerodinámico para la cita y con ajustes que le han permitido aumentar su potencia hasta los 687 CV.

Dani Sordo en Pikes Peak F. P.

Cuando tome la salida el próximo domingo, Dani Sordo se convertirá en el segundo piloto español en participar en Pikes Peak, después de que lo hiciera Carlos Martínez de Campos en el 2011.

Después de competir durante dos décadas en el Campeonato del Mundo de Rallies, afrontas una nueva aventura en tu carrera deportiva, ¿qué supone para ti participar en Pikes Peak?

Es una oportunidad muy bonita, que supone salir de mi zona de confort en el WRC. Pasaré de rallies y tramos donde tengo mucha experiencia, a una carrera en la que me estreno, pero que siempre he seguido con atención desde lejos como gran aficionado al mundo del motor. He disfrutado con grandes actuaciones aquí, de Sébastien Loeb, Nobuhiro Tajima, de Romain Dumas que ahora tiene el récord absoluto… y en internet hay vídeos increíbles, como ese en el que Vatanen se tapa el sol con la mano en plena subida, que quizás sea uno de mis primeros recuerdos de Pikes Peak. Es espectacular.

¿Cómo es el coche que pilotarás?

Hyundai ha traído dos coches distintos, uno que es el que yo pilotaré, el IONIQ 5 N 'TA Spec' con una preparación un poco especial y otro que es el IONIQ 5 N, prácticamente idéntico al de producción. En cuanto a mi coche, destaca por su nuevo paquete aerodinámico, con grandes alerones y faldones; y también tiene más potencia gracias a un ajuste en el motor que lo lleva hasta los 687 CV. Además, se ha incorporado la jaula antivuelco y otros elementos de seguridad, frenos de competición, neumáticos específicos…

¿Qué se siente al pilotar por primera vez en Pikes Peak? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este lugar?

Aunque es cierto que había visto muchos vídeos de coches corriendo en este lugar, llegar aquí es totalmente distinto. El paisaje impacta en imagen, pero en vivo mucho más. Y luego el recorrido en sí, es increíble: estoy deseando competir aquí. Son casi veinte kilómetros y más de 150 curvas en ascenso donde los errores no están permitidos, porque si fallas, tienes un precipicio a tan solo unos metros.

¿Cuáles son los principales desafíos de la subida a la cima?

El principio del ascenso es en una zona muy rápida entre árboles, y es más como un tramo de rallies normal. Después, en la parte intermedia tenemos muchas paellas y curvas muy parecidas entre sí que te pueden llegar a confundir por su similitud. También hay que tener mucho ojo, porque es sencillo cometer errores al tratar de encontrar el punto de frenada exacto.

Hay zonas donde la carretera está un poco rota y por eso hay muchos baches, por lo que si vas con un coche de competición has de tener cuidado, ya que estos botes pueden sacarte de la pista. La parte final es muy rápida también. Alcanzamos alrededor de 220 km/h de velocidad máxima, y eso en una montaña, en un ascenso de 20 kilómetros, son palabras mayores.

¿Con qué expectativas afrontas tu primer Pikes Peak?

Lo afronto como una primera experiencia. Quiero aprender, llegar a meta y hacerlo bien. Descubrir una carrera que, sin duda, es uno de los grandes desafíos que existen en el mundo del motor, con una historia increíble.

Nuestro objetivo como equipo son los récords de SUV/Crossover eléctrico modificado y SUV/Crossover eléctrico de producción con los dos coches con los que competimos; no salimos a pelear por el récord absoluto, pero optamos a estar en el 'top 10' de la general; hay que tener en cuenta que vamos con coches similares a los de serie, así que para mí esto es como una primera toma de contacto.

¿Sabías que eres el segundo español que participa en Pikes Peak?

¡La verdad es que no! No tengo mucho interés por este tipo de estadísticas. Pero, en cierto modo, es normal que hayamos sido tan pocos los españoles en competir o tener opción de hacerlo. Es una carrera que nos pilla muy lejos, y o tienes muchas posibilidades para venir hasta aquí por tus propios medios y equipo, o debes estar vinculado a una gran marca como es mi caso junto a Hyundai.

También es una carrera donde hay un gran nivel, con pilotos que repiten año tras año y suman título tras título. Es el caso de uno de mis compañeros, Robin Shute, que ha ganado cuatro ediciones, incluida la del año pasado. Lógicamente, cuanta más experiencia tienes, más posibilidades tienes de conseguir un gran resultado, porque yo cuando salga iré sin referencias, solo con lo que he hecho en entrenamientos.