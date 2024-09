«España es uno de los países con más potencial de crecimiento para coches eléctricos»

Nissan ha sido una marca pionera, tanto el el segmento SUV, donde sin duda el Qashqai forma parte del podio de éxitos de la firma japonesa, como en el apartado de vehículos eléctricos, al ser con el modelo Leaf uno de los primeros fabricantes en apostar por este tipo de tecnología para el público generalista.

Aunque en los últimos meses el mercado europeo, y en particular el español, se está mostrando muy titubeante con el proceso de electrificación, en Nissan no se apartan de sus objetivos, si bien, al igual que otros importantes fabricantes, las fechas y los plazos pueden ser más largos de lo inicialmente programado.

Aprovechando el Salón del Vehículo Eléctrico celebrado estos días en Madrid, el CEO de Nissan en España, Christian Costaganna, analiza la situación y nos avanza el futuro de la marca.

- ¿Cómo ven desde Nissan el proceso de electrificación, especialmente en un país como España en el que las ventas de eléctricos están a la cola de Europa?

Cuando vemos que el 20% más o menos de la producción mundial de coches son vehículos eléctricos está claro que el progreso de innovación está allí, entonces no podemos parar el progreso de innovación, al revés, tenemos que darle la oportunidad. Nosotros creemos que la electrificación va a llegar, evidentemente con una trayectoria que va a variar a lo largo del tiempo, porque quizás los planes que se habían planteado hace años no tenían en cuenta de todo lo que ha ocurrido entre tiempo en el mundo, ¿no? El COVID, los chips, las guerras, en fin, hemos tenido muchos factores externos, pero nosotros estamos convencidos y seguimos por nuestro camino de llegar a la electrificación al 100%.

Si me miro el caso específico de España, está claro que somos uno de los países con más potencial de crecimiento. Creo que por experiencia, yo he estado viviendo los últimos tres años en los países nórdicos, entonces he vivido la realidad de países donde la electrificación ha llegado a niveles extremos. En Noruega, el mes pasado, el 95% de las ventas han sido vehículos eléctricos. Lo que te puedo decir es que no hay grandes secretos, al final allí funciona, no porque ellos sean más sensibles a la sostenibilidad, que tres clientes de cuatro de Noruega te van a decir que se han comprado un coche eléctrico porque al final es más barato que un coche tradicional.

La infraestructura también ha ido creciendo, comparado con el crecimiento del parque. De hecho, hoy en España hay más cargadores rápidos por vehículo eléctrico que en Noruega. Yo creo que hay que verlo un poco de manera positiva, con otra perspectiva. Hoy en España hay las medidas necesarias para que esto funcione, hay incentivos a la compra, hay incentivos a la utilización del vehículo, hay oferta, hay una infraestructura de recarga que cuenta con más de 35.000 puntos de recarga.

Algunos no funcionan, esto pasa también en Noruega. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer es facilitar que estas medidas lleguen al consumidor y trabajar para que esto funcione. Nosotros, como constructores, estamos intentando hacer esto, ofreciendo nuestra gama de productos, dando la oportunidad de probarlos.

- ¿De qué modo ayudan al comprador a decidirse?

Hemos concebido una oferta que va un poco en esa dirección, solventar los problemas que el consumidor podría tener hoy. Por ejemplo, nosotros anticipamos el MOVES hasta 18 meses, hasta 7.000 euros, a cero coste para el cliente, así que si tú te compras un área hoy, puedes acceder al MOVES y tienes hasta 18 meses para recibir el incentivo del gobierno.

Damos la opción a nuestros clientes de comprar el coche, guardarlo tres meses y luego, si se da cuenta que no funciona con la utilización diaria, lo podemos cambiar por otro coche Nissan. Y también damos dos cargas rápidas al mes en la red de recarga Repsol para estos viajes largos que de vez en cuando se nos ocurre hacer. Y por último, damos hasta 10 años de garantía, porque pasando a una nueva tecnología, a veces tenemos dudas y queremos asegurar al cliente sobre este cambio de tecnología.

Es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que trabajar como marca para solucionar las últimas dudas que dan al consumidor para pasar a la movilidad eléctrica. Lo cierto es que la oferta está ahí. Todas las marcas ya tienen su oferta suficiente para que se desarrolle la electrificación.

- ¿Cómo explica el frenado en las ventas de coches eléctricos?

En Europa cada país puede ir a una velocidad adaptándose a su ritmo para que realmente se cubran las necesidades de movilidad, que al final es de lo que se trata. No cabe duda de que la velocidad es diferente en cada país.

Yo creo también que desde el punto de vista de la Unión Europea se han puesto fechas de caducidad. Se han puesto multas. Pero quizás lo que tenemos que pensar también es tener planes detrás.

Un plan industrial que apoye este desarrollo. Porque al final todos los constructores europeos creo que han hecho los deberes.

- En su día Nissan fue una marca pionera en la electrificación en España con el Nissan Leaf. Ahora estamos con el Arilla, que es un vehículo para un poder adquisitivo bastante más elevado. ¿Cuáles van a ser sus próximas novedades?

Lo que va a venir es precisamente a cubrir un poco el mercado por la zona de acceso. Normalmente la tecnología se suele introducir por arriba. Pero claramente hay una tendencia de democratizar los vehículos eléctricos con vehículos más pequeños. Nosotros lo vamos a hacer.

De hecho los tres próximos productos que vamos a lanzar en Europa son todos eléctricos. Será el sucesor del Micra, el nuevo Leaf y luego el Juke. Luego no olvidaría de mencionar, porque para mí es muy importante, sobre todo de cara a lo que tú dices, esta velocidad, esta transición que es diferente en cada país. Por eso para nosotros también es muy importante nuestra tecnología e-Power que tenemos a disposición con el Qashqai y el X-Trail. Porque es la tecnología ideal, desde mi punto de vista, para esta transición. Para el consumidor que todavía no está listo a pasar al 100% eléctrico, sobre todo por el tema de la carga, puede disfrutar de la conducción 100% eléctrica sin tener, digamos, la ansiedad de dónde cargar.

Eso permite disfrutar, porque sabemos que la conducción de un coche eléctrico es extraordinaria, y también de tener unos niveles de emisiones equivalentes a un vehículo híbrido

- Esa tecnología e-Power ¿ha servido para que el Nissan Qashqai vuelva a recuperar unos puestos en las listas de ventas en España?

Sí, absolutamente. De hecho, nosotros tenemos uno de cada tres crossovers que vendemos con la tecnología e-Power, con X-Trail y con Qashqai. Entonces, es una tecnología de éxito para nosotros. De hecho, es superior al mix de híbridos que se vende en el mercado.

Así que, estamos muy contentos y, sobre todo, lo que vemos es que los clientes que compran un Qashqai e-Power, lo compran sobre todo por la motorización y por la experiencia de la motorización. Y una vez que se prueba, se lo queda.

- ¿Cómo estáis viendo el desembarco de marcas chinas?

Bueno, creo que, efectivamente, hay muchas marcas que están llegando. Diría que siempre en la historia de la automoción ha habido nuevas marcas que han entrado en el mercado. Algunas con más éxito, algunas con menos éxito.

Para mí lo importante es que nosotros sigamos trabajando para ser competitivos con nuestros productos y con nuestras ofertas. Porque, al final, para tener éxito en un mercado no es suficiente solamente tener precios muy competitivos, pero es también importante tener un buen producto y, sobre todo, tener una buena red de distribución y ser capaces de ofrecer un super servicio a los clientes, una super experiencia a los clientes. Nosotros nos enfocamos en nosotros para asegurar una buena competitividad y luego seguiremos luchando como hemos estado haciendo toda nuestra vida.

- ¿Qué le dirías a un potencial cliente de un vehículo eléctrico?

Yo lo que recomiendo siempre a quien piensa en comprarse un vehículo eléctrico es probarlo. Y no probándolo solamente para hacer una pequeña prueba, probarlo en la utilización real del vehículo para darnos cuenta enseguida de todas las ventajas que nos da. La conducción en ella misma es espectacular.

El no tener que ir a poner la gasolina parece una tontería, pero en realidad es algo que nos acostumbramos muy, muy rápido. Luego también todo el tema de la autonomía y de la carga, siempre nos lo planteamos como un problema y luego nos damos cuenta que vehículos de este tipo hoy, como el Aria, tienen más de 550 kilómetros de autonomía, y el desplazamiento medio en España son 50 kilómetros diarios.

En la realidad nos damos cuenta que el coche lo cargamos una o dos veces a la semana. Así que para mí es muy importante probarlo para darse cuenta de todas las ventajas que conlleva. Sin contar el beneficio económico. Un amigo mío, de los primeros en tener un Ariya, me dice «yo conduzco mil kilómetros y pago 30 euros para conducir mil kilómetros. Es que no hay historias». Entonces el beneficio económico es muy, muy importante.

- Quizá a un conductor particular le cueste un poco más de tiempo el llegar a conocerlo. Pero los conductores profesionales ¿pueden ser una buena prueba de estos beneficios que comentas?

Sí, absolutamente. De hecho, otra vez vuelvo a mi experiencia en los países nórdicos, el parque de taxis eléctricos en Finlandia, Suecia y Noruega es enorme, es gigantesco. Porque con esos niveles de autonomía cumple completamente con las necesidades de ese trabajo y también el tema de la última milla.

De hecho, nosotros en nuestra gama también ofrecemos la furgoneta eléctrica Townstar, que a nivel de dimensiones y de prestaciones y de autonomía, creo que es lo ideal para la última milla. Está claro que la barrera inicial es el coste del vehículo, pero cuando nos hacemos las cuentas, esto se amortiza de forma muy rápida y además hay todo el beneficio de la experiencia de conducción, que es maravillosa.

- ¿Podemos poner fechas? ¿Cuándo vamos a ver aquí en España los nuevos eléctricos de Nissan?

Bueno, no te voy a poner fechas, pero nuestro plan ARC que prevé el lanzamiento de cinco nuevos productos es entre hoy y 2026. Entonces, entre hoy y 2026 veremos en la carretera los nuevos vehículos eléctricos Nissan, empezando por el Intestar eléctrico, que lanzamos el mes que viene, y luego el Micra, el Leaf y el Juke en los próximos años.