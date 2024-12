El Bazar Laura de La Garita celebra su 30 aniversario con la venta del tercer premio

Rafael Falcón Telde Domingo, 22 de diciembre 2024, 14:46 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«No me lo podía creer. Me llamaron de la Delegación y me dijeron que había vendido el tercer premio. Este año celebramos nuestro 30 aniversario y nos ha llegado esta enorme alegría», comentaba emocionada María del Mar -conocida por Nuria- del Pino, propietaria del Bazar Laura, ubicado en el barrio costero teldense de La Garita. En este establecimiento se vendieron dos décimos del tercer premio, por lo que repartió 100.000 euros.

Ha sido un domingo diferente y emocionante. Junto a su marido, Juan Navarro, y sus hijas, Laura y Mar, acudieron a abrir las puertas de su bazar y festejar junto a los vecinos del barrio la buena noticia. «Hemos dado otros premios, pero nunca en Navidad. Este sorteo es diferente y especial», afirmaba Nuria del Pino. La Garita estuvo de fiesta y a lo largo de la mañana fue un constante peregrinaje de gariteños los que se acercaron al Bazar Laura para darle la enhorabuena a Nuria y a su familia.

La Garita sonó con fuerza gracias al 11840, el tercer premio del sorteo de Navidad.

En un balance global, Telde no tuvo demasiada fortuna. En total se repartieron 140.000 euros. 100.000 euros en La Garita y el resto con la venta de dos décimos del cuarto premio, correspondiente al número 77768, premiado con 20.000 euros cada uno. Uno de ellos se vendió en la administración de Loterías La Brujita, situada en el Centro Comercial Alcampo, y el otro en la Estación de Servicios Cepsa-San Juan de El Cubillo. La alegría también estuvo presente en estos dos locales.