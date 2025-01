Trump pide a los países de la OTAN elevar al 5% del PIB su gasto en Defensa y exige menos carga fiscal a la UE

Donald Trump continúa blandiendo un discurso crudo para los interes comerciales de la Unión Europea y el gasto militar de los países que conforman la OTAN. El nuevo presidente de los Estados Unidos ha insistido en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), su primera ... gran intervención internacional tras la toma de posesión, en que los integrantes de esta organización eleven al 5% del PIB su inversión en Defensa y que Bruselas aplique una menor carga fiscal y regulatoria en productos que afectan a los intereses estadounidenses.

El magnate ha esgrimido que los países de la OTAN deberían haber efectuado «hace muchos años» ese gasto militar. Por ello, ha reivindicado que fue bajo su primer mandato cuando los aliados avanzaron hasta el umbral de 2% para poner fin a un desequilibrio «injusto» con respecto a Estados Unidos. Y lanzó un claro aviso a Bruselas. «Si no fabricas tus productos en Estados Unidos, tendrás aranceles. Me encanta Europa pero nos trata de forma muy injusta», zanjaba poniendo como ejemplo las tasas aeroportuarias.

El nuevo inquilino de la Casa Blanca abordó otros temas de calado en su primera gran intervención internacional. Trump ha defendido la vuelta a los combustibles fósiles, entre ellos el petróleo, cuyo precio global confía en bajar. El presidente norteamericano ha adelantado que pedirá a Arabia Saudí y a la OPEP una rebaja del precio, entendiendo que los niveles actuales no favorecen tampoco a la paz. «Si el precio (del petróleo) bajase, la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría inmediatamente. Ahora mismo, el precio es tan alto que la guerra sigue», argumentaba el presidente, que se ha vendido como un líder «pacificador» sin plantear una 'hoja de ruta' exacta para poner fin a conflictos como el ucraniano. Por ello, espera verse «pronto» con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Conflictos internacionales

«No habíamos visto nada así desde la Segunda Guerra Mundial», ha añadido el magnate republicano, que ha llegado a hablar de «millones» de muertos pese a que ninguna de las dos partes beligerantes ha dado cifras tan altas. No obstante, ha evitado poner fecha a un posible acuerdo de paz para que el que sí ve a Ucrania «dispuesta» y en el que confía que colaboren otros actores internacionales, en particular China. Cree en última instancia que es un conflicto que «nunca debería haber comenzado» y que, de hecho, no se habría iniciado si él hubiese enlazado un segundo mandato en la Casa Blanca. Por otro lado, ha vuelto a señalar que fue su equipo quien «negoció» el alto el fuego entre Israel y Hamás que entró en vigor la semana pasada. «No habría ocurrido sin nosotros», ha apostillado.

«Hace tres días, tomé juramento y comenzó la era dorada de Estados Unidos», ha dicho Trump, en una comparecencia telemática donde básicamente ha recuperado las grandes líneas discursivas que ya planteó el lunes desde la Casa Blanca y con las que busca pasar página de los «desastres» que, según sus propias palabras, «heredó de un grupo de absolutos ineptos».

«Invasión migratoria»

Volvió a mostrarse implacable en materia migratoria. La «revolución de sentido común», en palabras de Trump, aspira a agitar el sistema político y económico norteamericano pero busca igualmente que sus ecos trasciendan. Así, ha defendido la emergencia decretada en la frontera con México para frenar la «invasión» migratoria y que Estados Unidos vuelva a ser un país «fuerte y soberano», lo que lleva implícita una nueva amenaza a la imposición de aranceles a todos los países que sigan sin plegarse a las demandas en ésta y otras materias. Según ha adelantado, se plantea enviar hasta 10.000 soldados a la frontera con México, mientras que el Congreso ha aprobado la Ley Laken Riley, que permitirá deportar a migrantes acusados de ciertos crímenes en Estados Unidos.

El flamante mandatario norteamericano ha repasado además algunas de las medidas de índole interno, como la orden ejecutiva con la que busca «acabar con toda la censura del Gobierno», en pleno debate internacional sobre el control que se debe ejercer sobre las redes sociales.

«El Gobierno ya no etiquetará las palabras de nuestros ciudadanos como desinformación, la palabra favorita de los censores», ha argumentado Trump, comprometido también con que haya una justicia «imparcial» tras los múltiples frentes judiciales que se abrieron en su contra durante los últimos años y que le han llevado a ser el primer presidente condenado en la historia de Estados Unidos.