El regreso de la nueva Melania a la Casa Blanca

El retorno de Melania Trump a la Casa Blanca para convertirse de nuevo en primera dama del país está marcado esta vez por lo que ella define como «independencia» personal.

Con un libro de memorias y un documental en Amazon en marcha, la señora Trump ... asegura estar lista para «servir al país» a partir del próximo lunes. «Ya he hecho las maletas», anunció en una reciente entrevista en la cadena Fox para salir al paso de los rumores de que no viviría en la Casa Blanca de forma permanente.

Melania Trump no se mudó inmediatamente a la residencia presidencial cuando su esposo asumió el cargo en 2017. Entonces quería concentrarse en renegociar su contrato matrimonial de separación de bienes. Ahora dice que su segunda estancia será más rutinaria. «Ya tengo los planes y he seleccionado los muebles que deben ir», apunta.

Tras una larga desaparición después de la derrota de Trump en 2020, y ausente durante gran parte de la campaña presidencial de 2024, la entrante primera dama ha aumentado significativamente su perfil público en los últimos meses con el objetivo de promover el lanzamiento de su libro de memorias, 'Melania', publicado en octubre. En esta biografía, la generalmente opaca y algo enigmática exmodelo profesional expone al mundo por primera vez el relato personal de su vida. A través de una serie de vídeos satisface también «la necesidad de corregir las falsedades» que se han contado sobre su persona.

Melania Trump, que cuatro años atrás, y mientras estaba ocupada en una sesión de fotos sobre una nueva alfombra en la Casa Blanca, respondió con un rotundo «no» a la petición de un funcionario para que intercediera ante Trump y detuviera la insurrección del 6 de enero de 2021, denuncia en su libro que las elecciones de 2020 fueron un robo. «Los medios, las grandes empresas tecnológicas y el 'deep state' estaban decididos a evitar la elección de Donald por cualquier medio necesario», critica, obviando que el demócrata Joe Biden derrotó en las urnas a su marido.

En otro pasaje defiende el aborto como un «derecho fundamental» y «de libertad individual» de la mujer, lo que contradice la posición de su pareja al respecto. Esta discrepancia fue muy publicitada durante la campaña electoral por el equipo de Trump para lanzar un guiño deliberado a los votantes indecisos y no perder su apoyo.

«No me entendieron»

Melania Trump, que durante el primer mandato de su esposo no mostró gran interés por servir a los ciudadanos del país que la ha adoptado con una visa especial por ser modelo, no ha revelado mucho de lo que hará durante este segundo turno. En su entrevista en Fox, señaló que «su primera prioridad es ser madre, primera dama y esposa».

La exmodelo eslovena también reveló que todavía no ha contratado al personal para su oficina. Asegura que se tratará de personas sin «agenda propia». Tiene mal recuerdo de los asistentes anteriores, que lanzaron muchas críticas contra ella en público.

Mientras estudia cómo decorar la Casa Blanca y sigue con su campaña 'Ser Mejor' contra el daño de la redes sociales entre los jóvenes, la señora Trump dedica su tiempo a la grabación de una miniserie documental sobre su «increíblemente ocupada» vida cotidiana, que se emitirá en Amazon. La plataforma ha pagado 38 millones de euros por la compra de los derechos de emisión. «Siento que la gente tal vez no me aceptó antes. No me entendieron como lo hacen ahora. Me veían sólo como la esposa del presidente», explica.

«Pero me mantengo firme, soy independiente», subraya. «Tengo mis propios pensamientos. Tengo mi propio sí y mi propio no. No siempre estoy de acuerdo con lo que mi esposo dice o hace. Y eso está bien», señala.