Starmer, 'indultado' por recibir más de 100.000 euros en regalos Una investigación del Parlamento no ve irregularidades graves en las donaciones al primer ministro británico denunciadas por los 'tories'

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha recibido más de 100.000 euros en forma de entradas para espectáculos deportivos y musicales, alojamientos y ropa para él y para su mujer desde que fue elegido como líder del Partido Laborista en 2019. El periódico 'Financial Times' fue el primero en señalar, durante la campaña electoral que superaba al resto de diputados en su gusto por los regalos.

La afición de Starmer por el fútbol y su pasión por el Arsenal le impide renunciar a ver partidos. Clubes de fútbol, entre ellos su favorito, le han obsequiado con entradas. El primer ministro alega que los responsables de su seguridad le impiden que pueda ir al estadio con sus amigos, como hacía antes, y que para ver los encuentros le invitan los palcos reservados.

La contabilidad de los regalos recibidos suma también cuatro accesos para un concierto de Taylor Swift –para él, su mujer y sus hijos adolescentes– y otras dos para un espectáculo de celebración navideña. El resto se debe a su relación con un miembro de la Cámara de los Lores, Waheed Alli, reconocido como la primera figura pública que se declaró musulmán y gay.

En agosto se creó un revuelo porque Lord Alli estaba en su posesión un pase para entrar en el 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro. Era conocido que fue el recaudador de donaciones de la exitosa campaña de Starmer, pero debería carecer de acceso al corazón de un Gobierno al que no pertenece. La explicación fue que habría asesorado también para decidir nombramientos.

Waheed Alli

Nacido en una familia con cruces en India y el Caribe, la carrera profesional de Waheed Alli ha recorrido múltiples sectores. Comenzó con el periodismo en el área de producción y pasó a la banca de inversión, donde hizo su primera fortuna. Luego se dedicó a la producción televisiva, a la hostelería y al negocio de la moda.

Desde este sector donó dinero a Starmer para su oficina privada, para gafas y trajes. El primer ministro registró esos regalos, pero se desveló que su esposa, Victoria Starmer (de soltera Alexander), recibió también del barón Alli vestidos por valor de 5.000 euros. El grupo parlamentario conservador pidió al Comisionado para los Estándares en el Parlamento, el abogado Daniel Greenberg, que emprendiese «una completa investigación en este escándalo, dado que no es la primera vez que el primer ministro no declara donaciones, desobedeciendo las reglas parlamentarias». Sin embargo, Greenberg ha quedado satisfecho con las garantías sobre los procedimientos que establecería el primer ministro para no repetir el desliz. Greenberg ha desechado la petición de la investigación sobre los vestidos de Victoria Starmer.

La Constitución británica no contempla la figura de primera dama o primer caballero, pero la americanización de la política de las islas ha convertido a las parejas de los jefes de Gobierno en acompañantes aparentemente indispensables en conferencias de partidos o actos públicos, también de Estado. La ropa de los maridos de Margaret Thatcher, Theresa May o Liz Truss no provocaba la misma atención que la de las esposas de los primeros ministros.

Starmer tuvo ingresos notables el pasado año fiscal por la venta de un terreno, pero su sueldo como primer ministro es de unos 200.000 euros. El de Victoria es de unos 65.000 con su empleo en el Servicio Público de Salud. Los medios han comparado a Starmer con sus predecesores. Sunak y su mujer eran multimillonarios, disfrazados como gente común para no provocar reproches. De las donaciones a Boris Johnson se sabe que fueron cuantiosas.