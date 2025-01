Descubren el diario de la aristócrata inglesa que amaba a Hitler

El diario Daily Mail ha comenzado la publicación en serie de fragmentos del diario de la aristócrata inglesa Unity Mitford, que tuvo una relación amorosa con Adolf Hitler antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El diario que simpatizó con los camisas azules en ... los años treinta del siglo XX publica en su portada las palabras de la enamorada: «El Führer estuvo divino...es un ángel».

El periódico no desvela cómo ha encontrado el volumen, un cuaderno de 450 páginas, de 19x12 centímetros, forrado en cuero negro. Cita a historiadores que felicitan al Mail por la rareza de hallar documentos sobre la vida personal de Hitler y de su círculo. Ha consultado con el biógrafo de una de las extravagantes Mitford. La caligrafía, la tinta y el papel han sido analizados con esmero.

La prensa británica no es inocente con este tipo de diarios. En 1983, un falsificador de Alemania del Este y un periodista que trabajaba en el semanario 'Stern', con sede en Hamburgo, lograron venderle unos diarios de Hitler falsos. La revista vendió los derechos de publicación a otros diarios, como el británico 'The Sunday Times'. Su periódico hermano, The Times, compró en 1968 unos diarios de Mussolini escritos por dos italianas, madre e hija.

Los fragmentos del Daily Mail en el artículo de introducción de la serie- «una publicación de golpe mundial»-, muestran la adulación de una mujer criada en las clases altas inglesas al político que más contribuyó al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el inspirador del Holocausto. Era el diario personal de una mujer 25 años más joven que el hombre tan «dulce y divertido».

El 29 de enero de 1939, cuando la guerra se avecina, escribe en su diario: «He tomado a solas el té con el Führer. Es totalmente divino, con el más dulce estado de ánimo». Cuando visitan el campo de concentración de Dachau, la hija del barón Redesdale «escribe como si fuese un día cualquiera», adelanta el Mail. Su amado se ríe mucho, «habla constantemente de mis piernas».

Suicidos

Era prima segunda de Winston Churchill, pero su bando era el del fascismo y el nazismo. La deriva de la familia Mitford es chocante. Al padre militar que hereda el título y una hacienda que no está bien explotada, no le gusta leer y estudiar. Vuelve de la Primera Guerra Mundial xenófobo, odiando a franceses y alemanes. Tampoco le gustan los católicos. Es conservador, pero apenas habla en la Cámara de los Lores.

En los años treinta comienza a preocuparse de la política. El barón y su mujer van a una de las manifestaciones nazis en Nuremberg. Su hija Diana, mayor que Unity, se ha casado con el líder de los fascistas británicos, Oswald Mosley, en la vivienda del propagandista nazi, Joseph Goebbels. Hitler es invitado de honor. Unity ya tenía amistad con el Führer.

Lord Redesdale regresa de Nuremberg y de su encuentro con Hitler recomendando al Gobierno de Neville Chamberlain que persista en la política de apaciguamiento de la Alemania nazi. Sugiere que se le facilite recuperar sus colonias. Cuando las tropas alemanas invaden Polonia, la guerra es inevitable. Unity se dispara en la cabeza, pero no logra matarse. Morirá por las consecuencias del disparo. La amante y sobrina de Hitler, por vía de hermanastra, Geli Raubal, 19 años más joven que él, también se suicidó.

Redesdale recuperó el patriotismo británico. Dos hijas simpatizantes del nazismo, una comunista, una notable escritora, otra que se une con su marido a un partido social-demócrata. La serie sobre los amores de Unity Mitford con Adolf Hitler iluminará el capítulo de una familia que provoca curiosidad e interés.