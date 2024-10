Las inseguridades de Walz y la versión amable de Vance como conservador estandar

M. Pérez Miércoles, 2 de octubre 2024, 06:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Es muy posible que la mejor definición del debate entre candidatos a vicepresidente celebrado este martes (madrugada de miércoles en España) en Nueva York la haya realizado el 'Boston Globe'. Tim Walz y JD Vance son dos «buenos soldados». Se pregunta este medio estadounidene si el cara a cara habrá dejado «huella» a los millones de espectadores que han conectado con la CBS y subraya: «En realidad no fue sobre ellos, fue sobre sus potenciales jefes y las marcadas diferencias en sus visiones para el país«.

El gobernador de Minnesota dijo en un momento de la noche que tanto él como su contrincante republicano estaban manteniendo un diálogo «saludable». Prácticamente casi todos los articulistas de Estados Unidos coinciden en que , a diferencia del anterior debate entre Kamala Harris y Donald Trump, el de esta noche ha transcurrido de modo «respetuoso» e incluso con instantes de reconocimiento mutuo ente los dos candidatos. «En este ambiente político amargo y desagradable, esos breves momentos de acuerdo tal vez hayan resultado desconcertantes» para la audiencia, que ha visto a dos políticos discutiendo sin alterarse a menos de cinco semanas de las elecciones.

Aunque también, por ese mismo motivo, hay quienes piden más caña. «El debate, en gran medida civilizado y posiblemente bastante informativo, subrayó una cosa: necesitamos otro debate presidencial», sostiene Doug Schoen, analista del canal conservador Fox News. El veterano periodista cree que los dos aspirantes «no innovaron en nada» ni tampoco «dieron a conocer cambios radicales en las políticas» tradicionales, pero asegura que su encuentro tuvo una importancia capital porque «fue civil, fue informativo e incluyó un grado sorprendentemente alto de bipartidismo que ha estado notablemente ausente en la carrera presidencial de 2024».

¿Quién lo hizo mejor? En líneas generales, los medios coinciden en que JD Vance supuso una sorpresa porque «pareció tomarse el trabajo de mostrarse como un republicano conservador relativamente estándar». Una imagen que también reconoce desde el exterior el 'Times' británico al admitir que el candidato republicano ofreció un perfil «amable» que entró al trapo en temas donde su oponente podía llevar el control, como el derecho al aborto y la inmigración.

En esa intervención muy distante de un historial que registra opiniones sombrías sobre las mujeres que optan por no tener hijos o los migrantes haitianos, David Firestone, del progresista 'The New York Times, afirma que ha influido la capacidad del senador conservador de «encender y apagar la extravagancia, de sonar razonable, de disimular un núcleo amargo y hueco con una cháchara aprendida en Yale. Esa fue la versión de sí mismo que Vance presentó a la audiencia« de la CBS y que se encontraba «muy lejos de cómo suena cuando hace campaña frente a multitudes que apoyan MAGA».

Cuestión de experiencia

De Vance, hay una coincidencia general en que ha sabido aprovechar su experiencia ante las cámaras o en sus participaciones en podcast de la derecha y ultraderecha y en actos políticos. A Tim Walz, en cambio, se le ha percibido más inseguro. Tampoco le ha favorecido que poco antes de llegar al estudio de CBS News se filtrasen los rumores de que algunos asesores del equipo demócrata dudaban de sus aptitudes para los debates o las entrevistas. Walz es un veterano maestro y entrenador acostumbrado a las explicaciones y las respuestas prolijas y no a los mensajes cortos, viscerales y superficiales de la política contemporánea.

«Walz no tuvo el desempeño imponente que sus partidarios habían esperado. El astuto encanto del Medio Oeste que ha sido tan eficaz en sus discursos y anuncios de campaña no estuvo presente, reemplazado por una intensidad nerviosa que llevó a respuestas desconcertantes y a oportunidades perdidas de recordar a los espectadores que Trump no es apto para el cargo», considera Firestone. 'The Washington Post' también sostiene que el demócrata «pareció nervioso, especialmente al principio», y tampoco «explicó a menudo de qué estaba hablando de una manera que fuera comprensible para los espectadores ocasionales». Aún así, elogia que una de «las estrategias más interesantes» de la pareja electoral de Kamala Harris «no consistió tanto en atacar a Vance sino presentarlo como alguien que realmente podría ser razonable, en contraste con Trump».

Ross Dougthat, referente de opinión de 'The New York Times', dice entender después de visionar el cara a cara el motivo por el que Donald trump eligió a JD Vance como su vicepresidente. El senador de Ohio «está ofreciendo una de las mejores actuaciones en un debate de un candidato republicano a la presidencia o a la vicepresidencia en la memoria reciente y está defendiendo el historial de Trump con mucha más eficacia de la que Trump ha sido capaz de hacer jamás».

Dougthat cree que Tim Walz dio la sensación de encontrarse «fuera de lugar» en varios pasajes mientras «la actuación de Vance ha incluido una dosis de humanización consciente, un intento de reintroducción a su pasado obrero y una biografía personal sorprendente después de semanas de ataques demócratas efectivos a sus comentarios de derecha. Pero sobre todo ha sido simplemente una defensa eficaz del caso contra la Administración Biden-Harris».

El gobernador de Minnesota ha acabado la noche en una pizzeria de Nueva York junto con su mujer. Entre bocados de pepperoni Walz ha respondido a los periodistas que le han acompañado a Justino's Pizza y seguido los primeros balances del debate. Fuera de las inseguridades, la visión general sobre el aspirante demócrata a la vicepresidenta es que se trata del pariente cercano que toda familia quiere. Un individuo del Medio Oeste confiable, afable, dado a las historias humanizadoras, con moraleja, como esa en la que ha contado la experiencia de su hijo como testigo de un tiroteo en un campo deportivo. Ha sido una de las revelaciones más impactantes de la noche.

La encuesta popular de 'The Washington Post' otorga a Walz mejor puntuación en sus propuesta sobre cómo reducir las tragedias de las masacres escolares, casi convertidas en epidemia en Estados Unidos, o la mejora de la asistencia sanitaria. En cambio, prefiere a Vance cuando ofrece su punto de vista sobre la migración y el cambio climático, o defiende que la regulación del aborto quede en manos de cada Estado. Al 'Financial Times' le pareció beneficioso que los dos candidatos dedicaran tiempo a debatir sobre la economía del país y la manera de mejorar la vida de los estadounidenses. Y otros opinadores afirman que el momento donde quedaron claras las diferencias entre demócratas y republicanos llegó al final, cuando Vance negó que Donal Trump hubiera perdido las elecciones de 2020.