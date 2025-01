El discurso de investidura de Trump: «Solo hay dos géneros: masculino y femenino»

T. Nieva Lunes, 20 de enero 2025, 20:14 Comenta Compartir

«La edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy, nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se aprovechen de nosotros nunca más. Durante cada uno de los días de la Administración Trump, pondré a Estados Unidos en primer lugar. Recuperaremos nuestra soberanía. Restauraremos la seguridad. La balanza de la justicia se equilibrará de nuevo. Regreso a la presidencia confiado y optimista de que estamos al comienzo de una nueva y emocionante era de éxito nacional. Pero primero debemos ser honestos con los desafíos a los que nos enfrentamos.

Nuestro Gobierno enfrenta una crisis de confianza. Durante muchos años, un establishment radical y corrupto ha extraído poder y riqueza de nuestros ciudadanos, mientras los pilares de nuestra democracia se rompían. Ahora tenemos un Gobierno que no puede manejar ni siquiera una simple crisis en el país, mientras que al mismo tiempo tropieza con un catálogo continuo de eventos catastróficos en el extranjero. (...). Tenemos un Ejecutivo que ha otorgado fondos ilimitados para la defensa de las fronteras extranjeras, pero se niega a defender las fronteras estadounidenses o, lo que es más importante, a su propio pueblo. Nuestro país ya no puede brindar servicios básicos en tiempos de emergencia, como lo demostró recientemente la maravillosa gente de Carolina del Norte, que ha sido tratada tan mal. Y otros estados que aún sufren un huracán que tuvo lugar hace muchos meses. O más recientemente en Los Ángeles, donde estamos viendo cómo los incendios que se han propagado desde hace semanas. Están arrasando con las casas y las comunidades, incluso afectando a algunas de las personas más ricas y poderosas de nuestro país, algunas de las cuales están sentadas aquí ahora mismo. Ya no tienen un hogar. No deberíamos permitir que esto suceda. Ahora nadie puede hacer nada al respecto, pero eso va a cambiar. (...).

En los últimos ocho años, he sido puesto a prueba y desafiado más que cualquier presidente en nuestros 250 años de historia, y he aprendido mucho en el camino. El viaje para recuperar nuestra república no ha sido fácil, se lo puedo asegurar. Aquellos que desean detener nuestra causa han tratado de quitarme la libertad y la vida. Hace apenas unos meses, en un hermoso campo de Pensilvania, la bala de un asesino me atravesó la oreja. Pero entonces sentí, y creo aún más ahora, que mi vida fue salvada por una razón. Dios me salvó para hacer que Estados Unidos volviera a ser grande otra vez. (...).

Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Comenzaremos la restauración completa de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá de inmediato toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Restableceremos la política de permanecer en México. Y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. También designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. (...).

Durante su discurso presidencial, Donald Trump utilizó las palabras 'Estados Unidos' un total de 26 veces. En cambio, recurrió al término 'nación' hasta en 18 ocasiones y a la idea de 'país' en otras 16.

Con mis acciones de hoy, terminaremos con el Green New Deal y revocaremos el mandato de los vehículos eléctricos, salvando nuestra industria. En otras palabras, podrán comprar el automóvil que elijan. Volveremos a fabricar automóviles en Estados Unidos a un ritmo que nadie podría haber soñado. Comenzaré de inmediato la revisión de nuestro sistema comercial para proteger a los trabajadores y las familias estadounidenses. En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, aplicaremos aranceles e impuestos a los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. (...). El sueño americano pronto volverá y prosperará como nunca antes. (...).

Esta semana también pondré fin a la política gubernamental de intentar introducir mediante ingeniería social la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Forjaremos una sociedad que no tenga en cuenta el color de la piel y se base en el mérito. A partir de hoy, la política oficial del gobierno de los Estados Unidos será que solo existen dos géneros: masculino y femenino.

Durante los próximos días, restituiré a todos los miembros del servicio que fueron expulsados​injustamente de nuestras fuerzas armadas por oponerse a la obligatoriedad de la vacuna contra el covid. (...). Como en 2017, volveremos a construir el ejército más fuerte que el mundo haya visto jamás. Mediremos nuestro éxito no solo por las batallas que ganemos, sino también por las guerras que terminemos y las guerras en las que nunca nos metemos. Mi legado más orgulloso será el de un pacificador. Me complace decir que, a partir de ayer, los rehenes en Oriente Medio están regresando a casa con sus familias. (...).

29 es es el número de minutos que duró el discurso presidencial de Donald Trump, mientras hace ocho años solo habló durante 16. 2.879 es el número de palabras que empleó Donald Trump en su discurso presidencial. Fue el más extenso desde 1929, cuando Helbert Hoover utilizó 3.672 palabras.

Dentro de poco tiempo cambiaremos el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América y devolveremos el nombre de un gran presidente, William McKinley, al Monte McKinley. El presidente McKinley hizo que nuestro país fuera muy rico gracias a los aranceles. Era un hombre de negocios nato y le dio a Roosevelt el dinero para muchas de los grandes proyectos que puso en marcha, incluido el Canal de Panamá, que se le regaló tontamente a Panamá después de que Estados Unidos gastara más dinero que nunca antes en un proyecto y perdiera 38.000 vidas en su construcción. Hemos sido tratados muy mal con este regalo tonto que nunca debió haberse hecho y la promesa que nos hizo Panamá se ha roto. Los barcos estadounidenses no son tratados de manera justa en ningún sentido. Y China está operando allí. Nosotros no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. (...).

A diferencia de hace ocho años, cuando centró la mayor parte de sus discurso en criticar a la clase política estadounidense, este lunes se esforzó por explicar su agenda legislativa. Las referencias a cómo gestiona la crisis migratoria, frenar la «agenda verde» y relanzar la industria del país fueron constantes

Por encima de todo, mi mensaje a los estadounidenses de hoy es que es hora de que actuemos una vez más con el coraje. No nos dejaremos intimidar. Juntos, acabaremos con la epidemia de enfermedades crónicas y mantendremos a nuestros niños seguros, sanos y libres de enfermedades. Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, que aumenta su riqueza, expande su territorio, construye sus ciudades, eleva sus expectativas y lleva su bandera a nuevos y hermosos horizontes. Y perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas lanzando astronautas estadounidenses para plantar nuestra bandera en Marte.

Lucharé por ustedes y ganaré por ustedes. Vamos a ganar como nunca antes. En los últimos años, nuestra nación ha sufrido mucho. Pero vamos a recuperarla y hacerla grande otra vez, más grande que nunca. Nuestro poder detendrá todas las guerras y traerá un nuevo espíritu de unidad a un mundo que ha estado enojado, violento y totalmente impredecible. Estados Unidos será respetado y admirado nuevamente, incluso por personas de religión, fe y buena voluntad. No seremos conquistados. No seremos intimidados. No seremos quebrantados y no fracasaremos. Nos mantendremos firmes. Viviremos con orgullo. Soñaremos con valentía y nada se interpondrá en nuestro camino porque somos estadounidenses. El futuro es nuestro y nuestra era dorada acaba de comenzar. Dios bendiga a Estados Unidos».