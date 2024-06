Claudia Sheinbaum se convierte en la primera mujer presidenta de México

T. Nieva Lunes, 3 de junio 2024, 06:19 | Actualizado 09:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Una mujer ocupará, por primera vez en la historia, la Presidencia de México. El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) da por ganadora a la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, con el 59,5% de los votos, seguida de Xóchitl Gálvez, la aspirante de la coalición entre el PRI, el PAN y el PRD, con el 27,6%, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, con el 10%. El partido de izquierdas se impone en estados como Chiapas, Puebla y Tabasco, mientras que la agrupación de centroderecha gana en Guanajuato, Jalisco y Yucatán. Estas primeras cifras van en sintonía con las facilitadas por las principales encuestas a pie de urna, según las cuales, la oficialista se llevaría el 57,8% de los votos contra el 29,1% de Gálvez y el 11,4% de Álvarez Máynez (centro).

La vitoria del partido de izquierda también habría sido clara en Ciudad de México, el distrito más importante del país. Allí, según las primeras proyecciones habría triunfado la morenista Clara Brugada, por delante del opositor Santiago Taboada.

Las dos principales formaciones en liza se lanzaron enseguida a proclamarse ganadoras de estos comicios, en los que no han faltado episodios violentos, con al menos dos muertos en recintos electorales, así como diversos rumores que apuntan a un ciber ataque contra el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de contar los votos. Su consejero Mauricio Huesca confirmó a medios locales este extremo y reconoció que «estamos recibiendo una serie de ataques en la página institucional, en la cual la tuvimos que dar de baja para poder restablecer los valores y llevar a cabo el análisis de dónde viene ese ataque».

Las dudas iniciales quedaron disipadas a media noche, con el anuncio de los datos del conteo rápido, momento en el que Claudia Sheinbaum se dirigió a la ciudadanía. «La diferencia para la Presidencia de la República es de más de 30 puntos, y aun considerando el rango más bajo, hemos ganado la mayoría cualificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente en la de Senadores«, proclamó justo antes de agradecer la participación a los mexicanos y de confirmar que sus opositores, la habían llamado poco antes para reconocer la derrota.

«Quiero agradecer ese reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad, pero sobre todo ese reconocimiento del pueblo a nuestro proyecto de nación. Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México», dijo antes de remarcar que desde su formación «concebimos un México plural, diverso y democrático».

Con una carrera marcada por su compromiso con el cambio social, la que será nueva presidenta del país se graduó en Ingeniería Ambiental especializada en energía y cambio climático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pronto destacó como una defensora incansable del desarrollo sostenible y la justicia ambiental. Mientras realizaba sus estudios, su trayectoria política comenzó a tomar forma durante su participación en movimientos estudiantiles en la UNAM, donde destacó por su liderazgo y capacidad para movilizar a las masas en torno a causas sociales y ecologistas.

«Más justo y próspero»

«Nuestro deber es y será siempre velar por cada uno de los mexicanos, sin distingos. Aunque muchos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero», prometió. En un país marcado por la violencia y la corrupción, Claudia Sheinbaun, que En 2018 se convirtió en la primera mujer electa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México con el 47% de los votos, abanderando las causas de la izquierda progresista y la transformación social, se ha comprometido a liderar un Ejecutivo «honesto, sin corrupción ni impunidad. Será un Gobierno con austeridad republicana, disciplina y autonomía del Banco de México».

Desde el exterior del país también son muchos los que dan por hecha la victoria de Morena. Por ejemplo, los expresidentes de Argentina, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la felicitaron a través de redes sociales a Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México. Lo mismo hicieron el expresidente de Bolivia, Evo Morales e incluso el Gobierno de Costa Rica. Desde España una de las primeras en celebrar las victoria de Sheinbaum ha sido la exministra de Igualdad, Irene Montero.

Xóchitl Gálvez reconoció públicamente su derrota poco después del anunció del conteo rápido. «La tendencia es irreversible. Soy demócrata. Así lo he demostrado. Reconozco que las tendencias no me favorecen y no hay información que sugiera que eso pueda cambiar«'. La candidata de la coalición de centroderecha admitió haber llamado a su rival para darle la enhorabuena: «Llamé a Sheinbaum y le dije que vi un México con mucho dolor y violencia. Amo a México. Sé que si le va bien a su gobierno, le irá bien al país».

«Es un hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera presidenta, pero quiero enfatizar que el reconocimiento viene acompañado de una firme exigencia de resultados y de respeto a la Constitución», continuó antes de advertir al nuevo Ejecutivo que «saldremos a la calle las veces que tengamos que salir para defender la República y a la democracia».

El candidato del partido Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez también habló ante sus votantes y reconoció la victoria de la canditata de izquierda. Además, celebró los resultados de su formación. «Hemos alcanzado el resultado histórico más importante desde la fundación de este movimiento, que duplica el número de votos, el resultado que hasta 2021 había sido el más grande, y que se construye con muchos triunfos locales», ensalzó.