El entorno de Anabel Pantoja apoya a la pareja frente a la investigación por las lesiones de la bebé

El círculo más cercano a Anabel Pantoja y David Rodríguez, investigados por un presunto delito de maltrato infantil, ha salido en defensa de la pareja horas después de que se diera a conocer la noticia. Si bien sus amigos estuvieron presentes en el momento en que la bebé ingresó en el Materno Infantil y donde estuvo 18 días, ahora rompen una lanza a favor a través de mensaje en programas de televisión y redes sociales.

Este ha sido el caso de Belén Esteban, íntima de la influencer, que en el pograma online 'Ni que fuéramos' aseguraba: «Yo sé muy bien quién es Anabel y quién es David. Cuando tu ves todo ese amor por esa niña... Vamos. No hay mayor felicidad para ellos que el 23 de noviembre».

Quiso matizar por otro lado que «esto es protocolo y hay que seguir.... Pero hoy mi 'gordi' estará destrozadita. Todos los que los conocemos sabemos que es mentira».

También ha salido en defensa Kiko Matamoros: «Con todo el respeto, que nadie dude, no me cabe un ápice de duda, de que ni Anabel ni su pareja ni nadie de su entorno haya querido provocar daño a su hija».

La sobrina de la tonadillera respondió ayer a la presión mediática con un vídeo en sus redes sociales visiblemente afectada y asegurando que «se han dicho barbaridades» sobre la investigación.

El clan Pantoja explota en defensa de Anabel

Isa Pantoja reapareció este jueves en un evento en Sevilla y defendió a su prima: «Sé lo que he hablado con ella y para mí se queda. No quiero decir nada más, no tengo nada que opinar ni decir, la verdad».

La hija de Isabel Pantoja asistió al desfile de la diseñadora Aurora Gaviño en la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca.

Por su parte, Gloria Camila brindó todo su apoyo a la sobrina de la tonadillera. «Me parece innecesario, me parece de muy poca vergüenza, además sobre todo con lo que han sufrido sus padres, porque evidentemente hay casos reales que pasan, pero no es el caso», declaró la hija de José Ortega Cano.

