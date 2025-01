Anabel Pantoja celebra los dos meses de Alma con la noticia más esperada

CANARIAS7/Ep Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de enero 2025, 12:22 Comenta Compartir

Día de lo más especial para Anabel Pantoja y David Rodríguez: su hija Alma ya se encuentra en planta, justo el día en el que han celebrado el segundo cumplemés de la pequeña. Alma fue ingresada de urgencia el pasado 12 de enero en el hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

La noticia provocó que el 'clan Pantoja' viajase a Gran Canaria para apoyar y estar junto a Anabel Pantoja. Familiares y amigos, entre ellos Kiko Rivera y Belén Esteban, estuvieron durante varios días acudiendo a este centro hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria.

Ya el pasado 20 de enero y tras 11 días de incertidumbre y silencio, la sevillana se pronunciaba en redes sociales con un comunicado: «Alma está bien, gracias a Dios, y al maravilloso equipo del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Especialmente en la UMI, que no nos soltaron la mano». La sobrina de Isabel Pantoja, confirma que siguen «luchando con amor y fe, avanzando paso a paso».

La influencer ha compartido con toda su comunidad de seguidores un vídeo en el que se ha visto la ilusión de cómo la andaluza y su pareja esperaban su llegada: «Dos meses, mi vida, y todos los que nos quedan por cumplir», ha escrito.

Tras la publicación de este vídeo, ha sido María Patiño -desde el Canal Quickie- la encargada de dar la gran noticia, su hija Alma ya se encuentra en planta tras estar dos semanas en la UCI: «Tengo que decir algo que ayer no me ajusté a la realidad, cosa que por cierto celebro. Me he equivocado. Alma ya está en planta y yo ayer cometí el error de decir que estaba todavía en la UCI. Me alegro de mi equivocación más que nunca», explicaba la presentadora de 'Ni que fuéramos Shhh'.

Una información que ha dado mientras que su amiga y compañera, Belén Esteban, estaba a su lado visiblemente emocionada al ver el vídeo que Anabel le ha dedicado a su hija por redes.