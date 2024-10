Pollo strogonoff: una receta fácil y muy sabrosa

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 2 de octubre 2024, 23:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Esta popular y viajera receta ha pasado, por derecho propio, a ser un clásico en las cocinas. Su elaboración es súper sencilla y el resultado más que aparente y sugerente.

Lo más común es disfrutar de un strogonoff con ternera, pero he de decir que la variante del pollo no le resta intensidad porque aquí, lo importante es la salsa. Hacerla paso a paso, con calma y permitiendo que cada ingrediente se lleve su protagonismo. Por lo demás, acompañarlo de arroz blanco es lo más común pero mis hijos me hacen la ola cada vez que les hago papas fritas y, probar el strogonoff hecho con pollo merecía la guarnición favorita de la tribu.

Además, esta receta gana en intensidad de un día para otro, así que también se convierte en una receta perfecta para preparar el día anterior y dejar el menú previsto para el día siguiente o llevártela en táper el trabajo.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 25 minutos

Tiempo total 35 minutos

Comensales 4

Calorías Algunas Categorías Cocina internacional Ingredientes 500 g de pechuga de pollo cortada en cuadros

300 g de champiñones naturales laminados

1 cebolla

1 cucharada de mantequilla

Sal gruesa

Pimienta negra

150 ml de brandy

200 ml de nata para cocinar

100 ml de caldo de pollo

3 cucharadas de aceite de oliva

Un chorrito de salsa Worcestershire (salsa perrins) Paso 1: cortamos y salpimentamos Comenzaremos cortando la pechuga de pollo en cuadros y salpimentándola.

Cortamos y salpimentamos el pollo C7

Paso 2: salteamos En un caldero bajo, calentaremos el aceite y doraremos el pollo a potencia fuerte. La idea es que quede bien hecho por fuera pero no por dentro, así que con unos dos minutos será suficiente. Retiramos el pollo del calor y reservamos.

Salteamos el pollo y reservamos C7

Paso 3: sofreímos En el mismo caldero, doraremos la cebolla cortada en brunoise e incorporaremos la mantequilla.

Sofreimos la cebolla C7

Paso 4: evaporamos Una vez tengamos la cebolla doradita, verteremos el brandy y subiremos a potencia máxima, durante dos minutos, sin dejar de remover para que el alcohol se evapore.

Vertemos el brandy y evapoamos el alcohol C7

Paso 5: limpiamos Mientras tanto, limpiaremos con un paño húmedo los champiñones.

Limpiamos de tierra los champiñones con un paño húmedo C7

Paso 6: reducimos Una vez evaporado el brandy, incorporaremos los champiñones al caldero junto con la cebolla y dejaremos a potencia media hasta que reduzca, más o menos, la mitad del volumen.

Añadimos los champiñones y reducimos C7

Paso 7: el caldo Conseguido el punto que necesitamos, verteremos el caldo.

Vertemos el caldo de pollo C7

Paso 8: la nata Seguidamente añadiremos la nata.

Añadimos la nata C7

Paso 9: la salsa «perrins» Y, para culminar con la salsa, añadiremos unas gotas de salsa Worcestershire.

Añadimos unas gotitas de salsa «perrins» C7

Paso 10: integramos Integraremos todo y añadiremos el pollo. Bajaremos la potencia a media baja y calcularemos 8 minutos. Pasado ese tiempo nuestro pollo estará listo, sabroso y súper delicioso.

Integramos la salsa y añadimos el pollo C7

Paso final: servimos Lo ideal será acompañarlo de arroz blanco, pero con lo que sea que lo llevan a la mesa, tengan en cuentan que salsa está para mojar.

Pollo strogonoff C7