la ensalada del verano

No tengo un mal recuerdo de ninguno de mis veranos, de hecho, es mi estación favorita del año y, desde que se celebra San Juan cuento los días que me quedan para salir de vacaciones.

Es más, hasta el verano que derrapé con mi bicicleta BH amarilla, fue un maravilloso verano. El practicante que me hacía las curas me prohibió la playa y la piscina y allí me quede todo el resto de las vacaciones, en el porche del bungalow, eso sí, me sirvió para aprender a jugar a la brisca y al cinquillo con mi abuela y el resto de las señoras del complejo. Yo era algo así como una mascota y, nada mejor para una niña de 10 años que la consientan, le den a diario su helado favorito de limón y la dejen ver la televisión hasta la hora que quiera. Pues hasta aquel verano fue un buen verano.

Ahora la cosa cambia, sobre todo porque si toca consentir soy yo el sujeto de ese verbo y uno de los grandes atractivos del verano son esas comiditas ligeras, ricas y versátiles que puedes prepararte antes de bajar a la playa o subir a la montaña. Y en esas estoy, innovando en mi cocina de diario para que la cocina de verano sea sorprendente y llevadera y lo que prepare sirva para un táper o una mesa de una noche de verano con todas las estrellas a la vista.

No dejen de prepararla porque, con esta receta, ya tenemos a la invitada estrella de este verano.

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 4

Calorías Pocas Categorías Recetas de ensaladas Ingredientes 100 g de quinoa cocida

2 lomos de salmón fresco

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de miel

1 cucharadita de semillas de sésamo

1 aguacate

1 manga

1 cebolla morada

El zumo de un limón

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Unas hojas de cilantro fresco Paso 1: el salmón Dispondremos los lomos de salmón sobre una tabla de corte.

Colocaremos el salmón sobre una tabla C7

Paso 2: la soja y la miel En una fuente mezclaremos la salsa de soja con la miel.

Añadiremos miel a la salsa de soja C7

Paso 3: batimos Batiremos ambas hasta integrarlas y hasta que observemos que la miel se diluye en la salsa de soja.

Batimos hasta integrar C7

Paso 4: las semillas Añadiremos a la mezcla, las semillas de sésamo.

Añadimos las semillas de sésamo C7

Paso 5: cortamos y maceramos Cortaremos el salmón en tamaño bocado y lo añadiremos a la mezcla, para que se vaya macerando en lo que seguimos con la preparación del resto de la receta.

Cortamos el salmón y lo añadimos a la mezcla C7

Paso 6: la quinoa y el aguacate En una fuente amplia, añadiremos la quinoa cocida (seguir las instrucciones del fabricante) y añadiremos el aguacate cortado en pedacitos.

Cocemos la quinoa y la disponemos con el aguacate C7

Paso 7: la cebolla y la manga Lo mismo haremos con la manga y la cebolla morada, cortaremos ambas en pedacitos y las añadiremos junto con la quinoa y el aguacate.

.

Paso 8: salteamos En ese momento, escurriremos el salmón y lo saltearemos a fuego fuerte durante un minuto en una sartén antiadherente, sin añadirle nada de aceite.

Salteamos el salmón C7

Paso 9: incorporamos Una vez salteado, incorporaremos el salmón junto con el resto de los ingredientes.

Incorporamos el salmón a la ensalada C7

Paso 10: el limón Exprimiremos el limón y verteremos el zumo por encima de la ensalada.

Exprimimos el limón y aliñamos C7

Paso 11: el aceite de oliva Daremos un último toque a aliño vertiendo un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Vertemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra C7

Paso 12: el cilantro Para finalizar, picaremos bien unas hojas de cilantro y las añadiremos al conjunto.

Picamos y añadimos el cilantro C7

Paso final: enfriar y servir Taparemos y dejaremos enfriar en nevera unos 30 minutos y a la mesa, al campo o a la playa, a disfrutar del verano.

la ensalada del verano C7