¿Qué restaurantes brillarán con estrellas Michelin en la guía 2025?

Guillermo Elejabeitia Lunes, 25 de noviembre 2024, 23:49

Llega la noche del año más esperada en el mundillo de la gastronomía, al menos en el segmento de la alta cocina. Chefs de todo el país se concentran ya en Murcia para participar en una nuevo reparto de estrellas Michelin. Ya se conocen algunos detalles de la ceremonia, que se celebrará en el auditorio Víctor Villegas de la capital murciana este martes 26 de noviembre a partir de las 18:30 horas.

Se sabe que la presentadora del evento será Ainhoa Arbizu, que actuará el grupo Arde Bogotá, originario de Cartagena o que la cena que se servirá después a los asistentes estará cocinada por un plantel de exitosos cocineros locales encabezados por Pablo González Conejero, chef de Cabaña Buenavista, que ostenta -al menos de momento- dos estrellas en la guía roja. Pero para desvelar quien gana, pierde o mantiene los preciados 'macarons' habrá que esperar al evento, que se retransmite en directo a través de las redes sociales de Michelin España (https://www.youtube.com/watch?v=gbk5S8Gf_AU).

Es el momento aún de las elucubraciones, de las porras y de la emoción contenida para centenares de profesionales del sector. Desde que la firma de neumáticos decretó el año pasado un férreo cerrojazo informativo para evitar filtraciones, los mentideros de la gastronomía son presa de un furor adivinatorio desatado, pero con escaso fundamento. En las últimas semanas, se habla de que una casa histórica podría perder su tercera estrella y ruedan por grupos de Whatsapp listas de restaurantes que obtendrán la primera estrella basándose en que sus chefs han sido invitados a la gala.

Vuelven los restaurantes de hotel

La guía asiste encantada a los acertijos de los enterados, que no hacen sino amplificar el eco de la ceremonia, pero no suelta prenda. Fuentes de Michelin sí deslizan sin embargo algunas tendencias que podrían recorrer su edición 2025. Así, se espera que cobren protagonismo los antaño denostados restaurantes de hotel, consecuencia lógica del fichaje de chefs estrella por parte de potentes grupos de ese sector turístico, una tendencia que se viene observando en los últimos años y que puede comenzar a dar sus frutos. También parece ser que la guía comienza a enmendar una de las críticas recurrentes que se le hacen, reconociendo el trabajo de más mujeres cocineras. ¿Lo hará solo en la categoría de una estrella o se decidirá a elevar a figuras consagradas? Candidatas no le faltan.

Reconocimiento Michelín pretende también el despegue definitivo de sus estrellas verdes para las prácticas más sostenibles en la restauración

También parece que despega de forma definitiva la estrella verde, una distinción que se introdujo en 2020 para premiar a los restaurantes que llevan a cabo prácticas sostenibles. Cada edición ha traído consigo un puñado de reconocimientos, pero esta podría ser la mayor cosecha hasta la fecha. Los establecimientos no solo están haciendo los deberes, sino que hacen esfuerzos por comunicárselo a la Michelin a la espera de obtener un macaron que ya no se considera un premio menor. Otra tendencia que deslizan fuentes de la guía es que veremos a bastantes mesas que hoy lucen la categoría Bib Gourmand -las que ofrecen una cocina de alta calidad a precio asequible- elevadas a la primera estrella. Buena noticia que puede esconder sin embargo un significativo alza de precios en la hostelería española.

La gran incógnita es, sin embargo, saber si finalmente habrá novedades en el olimpo de las tres estrellas, que cuenta actualmente con 15 restaurantes. El año pasado asistimos a un doblete poco frecuente con el triunfo del cordobés Noor y el barcelonés Disfrutar, así que cabe la posibilidad de que no haya cambios en la categoría reina. El magnicidio del que hablan algunos se antoja improbable. No sería por falta de recursos, pues son varios los restaurantes en la categoría de dos estrellas que llevan sonando en las quinielas desde hace años. ¿Se decidirá la Michelin a elevar a Ricard Camarena, Coque o Casa Marcial?¿Otorgará por fin la tercera a Mugaritz, despojando a Aduriz de su aura de genio incomprendido? ¿O se sacará de la manga a un tapado de perfil discreto pero fiable como el marbellí Skina? Las respuestas, este martes a partir de las 18:30 horas.

