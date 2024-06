El jamón de bellota 100% ibérico Montesano logra el Diamond Award

Jueves, 13 de junio 2024, 14:15 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Tras siete años consiguiendo la máxima puntuación en el Superior Taste Award por el International Taste Institute de Bruselas, el jamón de bellota 100% ibérico Montesano ha sido galardonado con el premio top mundial: El Diamond Award, 'the best of the best' como señalan desde el propio Instituto, lo que sitúa a esta gran pieza, de la reconocida empresa familiar Montesano, en la cumbre de los mejores jamones del mundo.

Con este nuevo galardón de estricta exigencia organoléptica, que otorga un jurado compuesto por 250 chefs y sommeliers de toda Europa, además de instituciones como La Guía Michelin o El Bulli Foundation, el jamón de bellota 100% ibérico Montesano se consolida como uno de los mejores productos gastronómicos del planeta.

Un valor gastronómico extraordinario

Con una altísima valoración, el jurado, como ha venido haciendo durante los últimos años, ha destacado del jamón de bellota 100% ibérico Montesano su precisa regularidad (siete años con las máximas calificaciones), unas características sensoriales únicas fruto del extremo cuidado de la familia García Pascual, propietaria, en todas las fases artesanales del proceso, desde la cría propia hasta las larguísimas curaciones, pasando por las tres dehesas y por una visión integral y sostenible de la comapañía.

Montesano ha conseguido, año tras año, la excelencia en el producto final, marcada por los singulares parámetros que definen a su jamón de bellota 100% ibérico:

Altísima jugosidad, belleza de las infiltraciones grasas, delicados aromas a bellota y flores, suavidad, terneza y dulzura en boca, textura fundente gracias al exquisito equilibrio entre el magro y la grasa…

Definiciones todas ellas que lo han proyectado al máximo nivel, el Diamond Award, y que lo han convertido desde hace años en uno de los jamones fetiche para grandes chefs de España y el mundo entero.

Montesano Extremadura y la familia García Pascual, son líderes en la más alta calidad ibérica y reconocimiento internacional, exportando sus piezas desde las dehesas extremeñas a más de 40 países.

