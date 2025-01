Gran Canaria destaca en Madrid Fusión con una mezcla perfecta de tradición y modernidad

CANARIAS7 Madrid Martes, 28 de enero 2025, 17:16 Comenta Compartir

La gastronomía de Gran Canaria ha destacado en la segunda jornada de Madrid Fusión, sin perder la esencia, con los sabores que te sumergen en el recuerdo y los productos que han formado parte de la gastronomía de la isla, presentados y elaborados con técnicas actuales e innovadoras. El maridaje perfecto entre de tradición y modernidad que ofrece la isla ha destacado en el pasillo central del pabellón 14 de Ifema, donde se encuentra situado el renovado stand de 60 metros de la cocina de Gran Canaria. «Creo que ha habido una gran evolución de cocineros que se han dado cuenta del gran potencial que tienen nuestros productos y que quieren decir con fuerza que aquí está Gran Canaria, una isla que ofrece una mezcla perfecta entre cocina tradicional y de vanguardia excepcional y que se establece hoy como su principal fortaleza y que nos sitúa como una de las gastronomías más importantes del país», apuntó el jefe de cocina del restaurante Morro Colorao, Manuel García, quien ha elaborado, en la cita madrileña, un puchero canario de cabra de texturas diferentes.

La cocina de Gran Canaria, una propuesta basada en la simbiosis perfecta entre profesionales de gran nivel, en su mayoría jóvenes formados en las mejores cocinas del continente y que han vuelto a casa para trabajar con pasión el producto kilómetro cero, y la identidad propia del producto local, triunfa en la feria gastronómica de Madrid Fusión, dedicado en esta ocasión a los revolucionarios de la gastronomía española de los últimos 30 años. «Esta es la revolución que vivimos hoy en día con la gastronomía grancanaria, algo que ha permitido elevar de manera considerable la facturación turística, se ha situado como uno de los principales motivadores del cliente a la hora de elegir Gran Canaria como destino y que, casi más importante, ha permitido que la facturación de los municipios no turísticos crezca un 40% en los últimos cinco años», indicó el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, que celebró la evolución de la gastronomía insular durante la octava presencia de la isla redonda en la principal feria gastronómica de España y una de las más relevantes de Europa.

'Esto no hubiera sido posible sin el talento y el compromiso de nuestros chefs y profesionales. Aquí no sólo vemos un producto diferente como es el nuestro y una plantel de profesionales como nunca hemos tenido, sino que esta revolución que vive la gastronomía se hace desde la unión y el concepto de equipo que palpamos en esta cita. Es un momento también para compartir y crecer juntos y es digno de elogio ver y sentir el cariño con el que se juntan para destacar lo mucho y bueno que tiene Gran Canaria, con recetas que pueden y deben presumir ante el cliente internacional con una identidad propia que hace que tengamos un récord histórico de facturación, con cifras que superan los 6.000 millones. Queda mucho por hacer y desde Turismo de Gran Canaria hemos cuadruplicado nuestro presupuesto y seguiremos invirtiendo en nuestra cocina, que es tan buena, al menos, como la mejor de España. La verdad es que está dando muy buen resultado», valoró Álamo.

«Ahora mismo vemos como hay pequeños productores que están defendiendo nuestra tierra. Están salvando viñedos abandonados cuando no había un relevo generacional. De ahí viene la revolución actual. Nos hace estar orgullosos y defender nuestros vinos y nuestra gastronomía», expuso la enóloga Alba Bernal. «Tenemos tanta variedad que no hace falta moverse de Gran Canaria para disfrutar del mejor vino, con sus variedades e identidad propia porque aunque sea la misma uva es muy diferente, con sus microclimas o con viñas de más de 200 años. Es algo único y que no existe en otros sitios», añadió.

Prueba palpable del buen momento de la cocina de Gran Canaria y la influencia de sus cocineros y profesionales llegó una vez más de la mano de Borja Marrero. El cocinero grancanario, con raíces en Tejeda, fue invitado e incluido por Madrid Fusion en el selecto grupo de cocineros y cocineras, denominados como 'Revolucionarios de la cocina mundial en estos últimos 30 años' y compartió espacio con otros grandes de la cocina nacional como Alberto Adria o Martín Berasategui, con lo que la cocina insular ya tiene presencia entre los nombres más relevantes e influyentes del país.

El espacio de Gran Canaria en la segunda jornada de Madrid Fusión contó con el protagonismo de Aridani Alonso y la casa Romántica; de Manu Garcia de Morro Colorao, de Abraham Ortega y su Tabaiba o de Kilian Nordelo, de La Catedral Bistró. También de expertos en productos como Isidoro Jiménez, Víctor Lugo, Ana Bernal, Chaxiraxi Triana y Óscar Lafuente, Brand Manager de Ron Arehucas.

El chef Abraham Ortega (restaurante Tabaiba, 1 Estrella Michelin) quien ha participado en las ocho ediciones que de manera consecutiva la isla acude una vesz más al reclamo de Madrid Fusión. «Cada año nos vamos superando y es muy bueno ver la inquietud de la gente por conocer cada vez más la gastronomía grancanaria y en este nuevo formato del stand podemos transmitir de forma más cercana lo que hacemos y todo lo que podemos ofrecer», apunta el chef de Tabaiba.

Los restaurantes Muxgo (1 Estrella Michelín y 1 Estrella Verde Michelín) y Casa Romántica (Recomendado en la Guía Michelin) completaron las demostraciones de cocina con sus respectivas armonías líquidas.

El ron, por otra parte, a través del conocimiento y los cócteles de Óscar Lafuente (Brand Ambassador de Arehucas) también fue protagonista; los quesos, de mano de Isidoro Jiménez; los vinos, a través de las sumilleres Chaxiraxi Triana (Canary Wine) y Alba Bernal; y el café, a de mano de Víctor Lugo, mostraron la calidad de nuestros productos Km0 y las armonías líquidas. «Cada edición es un nuevo reto, ya que tenemos que proponer nuevos vinos y armonías. Este año, además de los vinos, he incorporado la sidra de Valleseco y es muy satisfactorio ver cómo quienes los prueban se sorprenden de la calidad y se interesan para comprarlos.

Así, según Victor Lugo, en la jornada de este martes, «Gran Canaria ha vuelto a brillar, a través del trabajo de todos los profesionales del sector y los maravillosos productos locales que la isla ofrece».

Este miércoles continuarán las ponencias en el stand de Gran Canaria en Madrid Fusión, de mano de los restaurantes La Aquarela, Palmera Sur, Berro Bistró y Sábor. Los encargados de realizar las armonías líquidas a los platos, con vinos de la Denominación de Origen Gran Canaria, serán los sumilleres Nikola Iviic (La Aquarela), Diego Tornel (Meliá Paradisus), Patricia Yrisarri (Vinófilos), Chaxiraxi Triana (Canarywine), Jessica Jorge, Borja Suárez (Sábor) y Alba Bernal.

Por su parte, los encargados de defender el producto de cercanía y algunas de las experiencias gastroturísticas que ofrece la isla, a través de catas y presentaciones son Isidoro Jiménez (quesos), Víctor Lugo (café) y Óscar Lafuente (ron y destilados).