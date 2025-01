CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de enero 2025, 23:08 Comenta Compartir

¿Qué espera de esta nueva edición de Fitur?

Fitur es una de las ferias turísticas más importantes del mundo y llega en un año que se presenta de récord en el número de visitantes y también en la facturación, que es nuestra prioridad. A falta de confirmación, avanzamos un número cercano a los 4,7 millones de clientes y una facturación superior a la del 2023, que fue la mayor de la historia. Ahora, esperamos comprobar que seguiremos en la misma línea durante el 2025. La conectividad es clave y si hablamos en concreto del mercado nacional estamos en un escenario histórico, con vuelos directos con 26 aeropuertos y se han duplicado el número de plazas disponibles en relación con el 2019. Por lo tanto, entendemos que es una cita para confirmar que vamos a seguir en esta línea positiva.

¿Cómo se ha comportado el cliente nacional?

En el acumulado del año, hasta noviembre, hemos aumentado un 5% el número de visitas respecto al 2023, pero estamos también con un menos 9% respecto al volumen de clientes de 2019. No nos preocupa. Estamos con unos indicadores de ocupación elevados, por lo que esas plazas han sido compensadas por otros mercados, probablemente de mayor gasto, ya que estamos en máximos históricos respecto a muchas nacionalidades. Nuestra cercanía y conectividad hace que los peninsulares puedan venir en momentos puntuales durante todo el año, especialmente en picos bajos de la temporada, y ahora se ven muchos viajes de fin de semana. Es un turista que conoce bien Gran Canaria y que a pesar de que lleva mucho tiempo viniendo, ahora encuentra motivaciones nuevas para regresar. La oferta complementaria ha ganado mucho peso y valor y también la de una mayoría de municipios. Buscan conocer nuestros elementos culturales, nuestro patrimonio y es un cliente que disfruta mucho con nuestra gastronomía. Esto ha ganado mucho peso entre las motivaciones del cliente para venir. Que vengan a conocer y degustar nuestro producto de kilómetro cero habla también del salto de calidad que hemos dado en este segmento. El gasto del turista nacional ha crecido un 5,24% en el último año y a pesar de tener un 9% menos respecto al 2019 estamos muy cerca en productividad. El gasto por turista nacional en 2019 fue de 676,33 euros. En 2024 es de 803,41 euros. Ha aumentado un 18,79%, un 3,26% en la comparativa interanual. Por día también ha aumentado. En este caso, un 22,26% respecto al 2019, con 142,24 euros por turista nacional al día en los tres primeros trimestres del 2024, frente a los 116,34 del 2019.

¿Qué novedades presenta Gran Canaria en Fitur?

Hemos establecido una línea de trabajo para dar valor a los 21 municipios de Gran Canaria. En esta edición estará más presente que nunca, convencidos de que nuestra principal fortaleza competitiva está en la suma de todos nuestros municipios, en lo mucho que tienen que ofrecer. También abordaremos cuestiones de sostenibilidad. Para nosotros es muy importante esta estrategia y nos sentamos con las aerolíneas y también con las empresas grancanarias, desde el diálogo a la hora de trabajar, para que reducir el impacto en el territorio y la sociedad. Y tengo que decir que nos hemos encontrado con una respuesta muy positiva, con un grado de conciencia importante y una predisposición que es digna de alabar, ya sea a la hora del tratamiento del agua, el ahorro de energía, un mejor reciclaje, etc. Creo que estamos en un camino que ya no lo para nadie y espero que en unos años estemos hablando de que entre todos hemos conseguido reducir el impacto. Es importante recordar que somos un territorio frágil y expuesto a la amenaza climática. Si no somos capaces de poner en valor hábitos que sirvan para proteger nuestro territorio, esta industria, que es de éxito en la actualidad, perderá todo su potencial.

Gran Canaria es un destino que ha salido fortalecido de la pandemia. Ese parón forzado sirvió para que los proyectos de renovación que estaban encima de la mesa echaran a andar

¿Cree que Gran Canaria presenta un crecimiento sostenible?

Hay componentes básicos que nos inducen a ello, toda vez que nuestra prioridad establecida en el Plan Estratégico para el periodo 2021-2025 es clara desde hace años. El hecho de que no se haya construido obra nueva en los últimos 15 años, junto al trabajo a la hora de proteger el territorio ha derivado en que no se haya crecido significativamente en camas en las últimas décadas, y esto, el número de camas disponible es al final lo que marca el límite. Por otro lado, un dato importante está en la presión demográfica y nosotros estamos en un 12%. Es decir, de cada 10 personas, uno es turista. También me gustaría destacar el esfuerzo en la inversión. Gran Canaria es un destino que ha salido fortalecido de la pandemia. Ese parón forzado sirvió para que los proyectos de renovación que estaban encima de la mesa echaran a andar. Desde Turismo de Gran Canaria hemos cuadruplicado la inversión y eso se puede ver en muchas partes. En San Bartolomé de Tirajana, a través del Consorcio, hemos puesto las partidas necesarias para que se hagan realidad esos proyectos. El sector privado respondió en ese periodo con mejoras y rehabilitación. Todo el mundo ha entendido que el cliente exige una mayor calidad en infraestructura y sobre todo en los servicios. Y esto ha permitido atraer a un cliente de mayor gasto. Este es nuestro objetivo. Por lo tanto, creo que el modelo de Gran Canaria está teniendo éxito y muchos se fijan en él, con un incremento de turistas moderado y con un mayor rédito en la facturación.

