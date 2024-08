Ya se puede comer un escaldón de gofio a bordo de Binter

José Luis Reina Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 1 de agosto 2024, 12:28 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

No era un sueño, ni una campaña genial de marketing, aunque lo lógico era pensar eso si tenemos en cuenta que este tipo de servicios a bordo no abundan, por no decir que prácticamente no existen. Pero Binter, con su modo canario de volar, ha prometido lo anunciado, y desde este jueves sus felices pasajeros pueden comer desde los premiados quesos Maxorata de Fuerteventura, hasta sus clásicos embutidos ibéricos, pasando por esas novedades que tanto sorprendieron en la presentación de los nuevos menús: escaldón de gofio con mojo rojo, ensalada de verduritas con leche de tigre y chutney de plátano de Canarias o un salpicón de atún con papas.

Estos aperitivos gourmet, incluidos en los vuelos nacionales e internacionales de Binter y para todos los pasajeros, ofrecen una experiencia a bordo premium, donde la parte líquida también cumple con las expectativas, con vino, cervezas canarias y hasta Cliper. Además, los más pequeños podrán disfrutar de una nueva variedad que les hará pasar un vuelo único, con perritos calientes o hamburguesas. Esta oferta que se lanza este jueves, además de consolidar la canariedad en la parte gastronómica, con proveedores locales y productos de cercanía, es también más sostenible, aspecto este en el que la compañía ha hecho un esfuerzo especial.

Algunos de los menús disponibles. / A.S.

Una de las grandes novedades del evento celebrado en Las Palmas de Gran Canaria para presentar estos menús, fue el anuncio que realizó la empresa con respecto al trabajo que está realizando, junto al Gobierno de Canarias, para ofrecer, en un futuro a corto plazo, una variedad de vinos canarios, cerrando así un círculo que además de impulsar estos sectores en las Islas, sirve también de potente promoción exterior de los productos isleños. Toda una experiencia gastronómica de primer nivel.