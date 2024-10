7 desayunos en Vegueta que nos encantan

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 28 de octubre 2024, 23:51 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Desde los desayunos más clásicos como un buen sándwich mixto, hasta los que ofrecen café de especialidad, elaboraciones de lo más gourmet y hasta los que son pura tendencia con sus brunch en carta, a diario. Vegueta no se queda atrás en su oferta y, lo cierto es que, desayunar entre sus callejones, en una terraza pisando sus adoquines o sentarte entre los muros de piedra que encierran más de 500 años de historia, resulta una experiencia imprescindible para disfrutarla, cada vez que se pueda, en Las Palmas de Gran Canaria.

Antico Caffé

Ampliar Tostada de tomate y aguacate de Antico Caffé C7

En esta encantadora esquina podremos disfrutar de auténtico café expreso italiano y toda una vitrina a nuestra elección de apetitosas propuestas dulces. Pero o se quede ahí, su sándwich mixto es uno de los que más salida toman a diario y, sus tostas, con el tomate y aguacate y el huevo como protagonistas, complementan un desayuno perfecto en una equina cargada de historia.

Dos Balcones

Ampliar Bagels de Dos Balcones C7

Un pequeño local que rebosa encantos. Su variada y deliciosa oferta en materia de sándwiches, bocadillos y otras elaboraciones, convierten este rincón en toda una alabanza al desayuno. Y, su personal, da como pocos los buenos días.

La Esquinita de Vegueta

Ampliar Focaccias de La Esquinita de Vegueta C7

Ya lo contaba mi compañero David Ojeda en este artículo. Focaccias elaboradas artesanalmente, con masa madre, rellenas o no, de producto fresco, de proximidad y en combinaciones diferentes y acertadas. Pero aquí no se puede dejar de lado ninguna de sus elaboraciones dulces, como los cruasanes o la tarta della nonna. Y si le gustan los brunch de domingo, no se pierda del de este local.

Cool Beans

Ampliar Cool Beans C7

Este espacio creativo también tiene mucho que aportar en materia de desayunos y de brunch, además de su carta de cafés de especialidad, los más demandados en este histórico barrio. Dulces y salados complementan una oferta de lo más apetitosa.

Foodismo

Ampliar Foodismo C7

Otro de los encantadores rincones del barrio en donde centran su cocina en el producto fresco en elaboraciones de lo más equilibradas. Además, dispone de carta con platos sin gluten y las mascotas son más que bienvenidas.

Hotel Suites 1478

Ampliar Desayuo Hotel Suites 1478 C7

En este pequeño hotel boutique podremos disfrutar de un exquisito desayuno de hotel de lujo sin salir del histórico edificio que componen sus paredes y sin necesidad de estar alojados. Variedad de fruta fresca, buenos y seleccionados embutidos, zumo de naranja natural, bollería casera, y con horario más amplio para disfrutarlo si se trata de fin de semana. Uno de los desayunos más soberbios y con más encantos del barrio de Vegueta.

Masanet Emblematic Hotels

Café Masanet C7

Con la Catedral de Santa Ana como escenario perfecto para disfrutar en el café de este hotel, Café Masanet, se puede arrancar el día, esté hospedado o no, de un desayuno lleno de sabor y a la carta: tostadas con aguacate, bowls de frutas tropicales, bollería casera o componer un brunch cuando se acerca el mediodía.