Los cocineros más top de España desvelan sus Soletes favoritos para este verano, 57 de ellos en las Islas Canarias

125 cocineros del universo Guía Repsol recomiendan más de 750 locales para satisfacer cada momento del día a un precio asequible: 550 nuevos y 200 ya identificados en anteriores ediciones que ahora han refrendado los propios cocineros. Terrazas, chiringuitos, cafeterías, barras, casas de comidas, pastelerías, heladerías, vinotecas y coctelerías. Para que sepas a dónde ir a cualquier hora.

57 de estos establecimientos son de las Islas Canarias: 8 de ellos ya estaban reconocidos en anteriores ediciones de Soletes y otros 49 son nuevas incorporaciones. En total, Canarias cuenta con 201 Soletes.

57 de estos locales son de Galicia: 8 de ellos ya estaban reconocidos en anteriores ediciones de Soletes y otros 49 son nuevas incorporaciones. En total, Canarias cuenta con 201 Soletes.

Begoña Rodrigo Alfredo Cáliz/Guía Repsol

«Para mí, un Solete es una pista maravillosa, que te asegura salir contento cuando vas a parar en una zona que no conoces. Son una grandísima idea y una información muy valiosa», asegura la chef Begoña Rodrigo, que siempre los consulta en sus viajes en la app de Guía Repsol. La app es una herramienta fácil y fiable en la que está mapeado cada rincón de España con sus Soletes identificados. «No falla; si vas, por ejemplo, de Madrid a El Puerto de Santa María, en un vistazo ves las opciones para picar algo con un sello de confianza». Dónde parar durante el viaje o probar la cocina local al llegar al destino está a un solo clic, con más de 4.000 establecimientos que ya lucen su Solete.

De la mano de los mejores embajadores posibles, Guía Repsol responde a la inquietud por visibilizar todos los territorios, también los que no suelen aparecer en las guías gastronómicas. «Los Soles nos han señalado chiringuitos, terrazas, bares, cafés o coctelerías que son todo un descubrimiento. Ellos conocen mejor que nadie el espíritu de los Soletes, porque los frecuentan con amigos, con familia o con su equipo y han tenido la generosidad de compartirlos. Es una guía estupenda para las vacaciones, justo ahora que tantos viajamos y estamos deseando saber dónde comer o tomar un helado», señala María Ritter, directora de Guía Repsol.

Novena edición de «Soletes»

Esta novena edición de Soletes se presenta este miércoles en Lorca gracias a la colaboración del Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de la localidad y Guía Repsol. La consejera de Turismo de la Región de Murcia, Carmen Conesa; el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y la directora de Guía Repsol, María Ritter, entregan el galardón a los Soletes de la Región de Murcia en representación del resto de España.

Esta edición tan colaborativa ha demostrado la complicidad que existe entre los cocineros de Guía Repsol, que con entusiasmo han sacado pecho de los sitios que guardan como un tesoro. «Algunos de mis Soletes son muy auténticos, de los que no quedan, en los que más disfruto por el cariño que le ponen a todo», dice Maca de Castro (3 Soles Guía Repsol) en Mallorca.

Ahora, ya sabes que Andoni Luis Aduriz (3 Soles Guía Repsol) va al merendero 'La Cabaña' a tomar sardinas junto al faro; que a Joan Roca le encantan los quesos locales artesanos de 'Formaticum', en Girona; el pastel que vuelve loca a Martina Puigvert, de 'Les Cols' (3 Soles Guía Repsol), cuando se pasa por 'Pastissería Ferrer', o que 'Fratelli Figurato', en Madrid, es la pizzería favorita de los también trisoleados Paco Roncero, de 'Paco Roncero Restaurante', y Toño Pérez, de 'Atrio'.

'El Café de la Concha' es el lugar favorito de Elena Arzak para disfrutar del aperitivo con unasfantásticas vistas a la bahía donostiarra Sofía Moro/Guía Repsol

«Los Soletes me parece una idea muy novedosa porque a nivel de gastronomía son sitios muy frescos, originales y muy asequibles, a los que nosotros mismos acudimos», afirma Elena Arzak. La búsqueda de lugares genuinos que forman parte de la identidad de la zona convive con las nuevas tendencias y anima a los emprendedores que intentan abrirse camino en la hostelería. «Los Soletes son un premio en un sector que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es el que nos da de comer a diario en este país. Lugares cotidianos, lugares de barrio maravillosos, lugares inesperados donde hay una cocina con cariño, una familia o un equipo que ama su trabajo, a un precio asequible para un público que puede disfrutarlo y no hay que esperar tres años para ir a un restaurante con 3 Soles», coindice Ángel León.

Con esta ilustre edición, en la que se superan los 4.000 Soletes, añadimos más chiringuitos y terrazas donde saborear el buen tiempo a la ya nutrida lista de Soletes veraniegos: 'La Gabia dels Mussols', en Sant Feliu de Guixols (Barcelona), es el chiringuito predilecto de Javier y Sergio Torres, de 'Cocina Hermanos Torres' (3 Soles Guía Repsol); Alberto Ferruz, de 'BonAmb' (3 Soles Guía Repsol), va a 'La Cantina de Jávea', en el puerto, a por el mejor producto, y 'El Cazurro', en Liencres (Cantabria), es uno de los lugares favoritos de Jesús Sánchez ('El Cenador de Amós', 3 Soles Guía Repsol) frente al mar.

Los helados se han revelado como una debilidad para los cocineros, que no han dudado en detallar sus preferidos: a Paco Morales, de 'Noor' (3 Soles Guía Repsol), le gusta el de stracciatella de 'Buonisssimo Gelato', en Córdoba; Juan Carlos Padrón, de 'El Rincón de Juan Carlos' (3 Soles Guía Repsol), a veces termina sus días de playa con un helado de pistacho de 'Picacho', en El Médano (Tenerife), y de la de heladería 'Xixovic', en Vic (Barcelona), Nandu Jubany, de 'Can Jubany' (3 Soles Guía Repsol), destaca el de biscuit glacée.

'A Casa Pequena', el furancho que frecuenta Pepe Solla Adrián Baúlde/Guía Repsol

Para tomar buenos vinos, Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, de 'Disfrutar' (3 Soles Guía Repsol), apuestan por 'Uain Bar&Store', en L'Escala (Girona); si estás en Barcelona, puedes ir a desayunar y encontrarte con Javier y Sergio Torres en 'Dole Café'; que te apetece una hamburguesa en Bilbao, haz caso a Eneko Atxa, de 'Azurmendi' (3 Soles Guía Repsol), y ve a 'La Muga'. Por otro lado, el amplio centenar de cocineros laureados han revalidado más de 200 Soletes señalados por Guía Repsol en anteriores ediciones, reconfirmando el buen criterio de sus expertos.

Puedes encontrar toda la información de los 'Los Soletes donde comen los cocineros' en la web y en la app de Guía Repsol, incluidas las valiosas sugerencias de los 3 Soles Guía Repsol que han participado en este listado.

Los «Soletes» recomendados en Las Palmas

Vinofilos Triana, Triciclo, Chelado, Budare Food Café, Amaki Sushi, Manuela Jimena y Midway, en Las Palmas de Gran Canaria; «Charco Vivo» y «Antípoda Café», en Arrecife; Lalexe y Sombras del Nublo, en Tejeda; La Paneteca y Bouganville, en La Oliva; La Cueva de LagOmar, Ikarus y Bodega Santa Bárbara, en Teguise; Hotel Bohémia, en San Bartolomé de Tirajana; Kiosko Bar Las Naves, en Puerto del Rosario; Secreto del Sur, en Corralejo; La Tapita Los Jose's, en Maspalomas; Helathlon, en Tías; Bochinche La Lechuza, en Vega de San Mateo, y Blue Marlin Ibiza Sky Lounge Gran Canaria, en Meloneras.

Los «Soletes» recomendados en Tenerife

El Gusto por El Vino, Vinatería Albillo, La Pimienta y La Mareta, en Santa Cruz de Tenerife; Il Gelato dil Mercato, Cielo de Monkey y Bodegón Guachinche Cas Toñito, en Arona; Pirata y Picacho, en El Médano; Nanis Burger, Kiosko La Maceta y Lays, en Frontera; La Gelateria by Royal Hideaway, L'ete Bistro, Daria's Bakery&Bistró, Chamachete y Bloom Bar&Brunch, en Adeje; La Gaviota y El Campesino, en Barlovento; La Marilería y Helados Taburiente, en Breña Alta; El Empaquetado y Castro, en Granadilla de Abona; El Baifo Street Food y El Americano El Paso, en Santa Cruz de la Palma; Terrazas del Sauzal, en El Sauzal; Padilla, en San Miguel de Abona; Lena, en San Andrés; La Marmota, en Tazacorte; La Casa Abajo, en Frontera; Guachinche Lala, en La Orotava; Guachinche Aguadara, en Valverde; El Rincón, en El Pinar de El Hierro, y Beers, en San Cristóbal de la Laguna.

