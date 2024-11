Las mejores tartas de quesos canarios se hacen en «Bucle»

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de noviembre 2024, 23:14 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Kilian Guedes nació para esto. A los 14 años ya era capaz de prepararse una paella, aunque se la fuera a comer él solito y los potajes o cualquier asado nunca se le han resistido. Hoy, con tan solo 30 años sorprende la tenacidad con la que ha ido marcando su camino, paso a paso y se podría decir que el paladar dulce se le fue haciendo mientras trabajaba como coctelero, experto en la materia, durante 10 años.

Tras la barra de la Azotea de Benito, adquirió experiencia y conocimiento porque la alta coctelería siempre va unida a la repostería. En paralelo se formó en marketing y publicidad y, para a quienes les suene su imagen, Kilian ha sido Míster Las Palmas y continua con sus trabajos esporádicos como modelo y actor.

Nos cuenta que, tras muchos viajes, sobre todo a Madrid y Barcelona, empezó a preguntarse por qué no, por qué no montar un obrador y hacer tartas de quesos, canarios, por supuesto. Un obrador donde ensamblar todo lo aprendido: repostería, imagen y negocio. Y, además, llevar el producto canario por bandera.

Pues desde hace tres meses todas sus preguntas han dado respuesta. Hoy, Bucle es un obrador único en nuestra isla, donde cada semana se elaboran una media de 500 tartas de quesos canarios en donde se emplean más de 15 kilos de queso por semana.

Variedad que sorprende al paladar

Los sabores estrella se centran en auténticas joyas de quesos canarios: queso de flor, queso de cabra curado con pimentón y queso herreño ahumado. Eso sí, Kilian nos cuenta que todo el queso que consumen solo lo adquieren de ganaderías pequeñas que siguen y se mantienen fieles a la tradición.

Ampliar A la izquierda, tarta de queso curado con pistachos, al centro, la clásica con también conqueso curado y a la derecha, queso curado y dulce de leche Juan Carlos Alonso

A partir de cualquiera de estos tres sabores, se puede elegir la tarta de estos quesos bien con pistacho italiano, con dulce de leche, con chocolate negro o con tiramisú. O, sencillamente tradicional sin necesidad de añadirle nada más.

La cremosidad y la potencia del sabor les adelantamos que es única y la textura magnífica y tanto es así que se puede garantizar, desde la primera cucharada que Kilian ha dado con la fórmula perfecta de la tarta de queso.

Ampliar Tarta de queso canario con pistachos Juan Carlos Alonso

Por ahora, solo para llevar

En todas sus variedades de sabor podemos encontrar dos tamaños, el pequeño que es perfecta para compartir entre dos y el grande, capaz de hacer felices a ocho personas.

Solo trabajan desde el obrador y recogen los pedidos por redes sociales (@estamosenbucle), siempre con 24 horas de antelación. Un equipo de tres personas trabaja «en bucle» y el pedido se envía, a través de ellos directamente al domicilio.

De sueños y sorpresas

Ampliar La clásica de Bucle Juan Carlos Alonso

Cuando el éxito llega tan pronto, queda preguntarle ¿y ahora qué? y Kilian nos da la respuesta: más pronto que tarde abrirá local en la capital grancanaria, en la zona de Triana. Local en el que ya están trabajando, a pico y pala y de manera incesante. Cuidando cada aspecto, que, como el dice, para mucho le han valido sus estudios de marketing, porque en Bucle, hasta el empaquetado es sorprendente y diferente.

Ya puestos a mirar más allá, Kilian no entiende de fronteras y no dice que no a aterrizar, algún día con sus tartas en Tenerife y, ya puestos a soñar, le encantaría que Cristiano Ronaldo probara las tartas de Bucle, así que, fijándonos en su trayectoria mientras disfrutamos con alguna de sus maravillosas tartas, no nos sorprendería que ambos sueños se cumplieran.