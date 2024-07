Dónde saborear Gran Canaria, según el vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de julio 2024, 21:50 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Nació en la capital grancanaria y se licenció, por pura vocación, en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Él fue uno de esos estudiantes que tuvo que aprender catalán y convivir con el independentismo más radical, cuando todo aquello no era noticiable. De lo vivido, una anécdota muy curiosa para ser el economista que es hoy en día: confundió, en catalán, la palabra más por menos, así que imagínense el resultado y la nota de aquel examen.

Tan pronto como se licenció, la banca puso el ojo sobre él y, aunque de aquella etapa guarda buenos recuerdos y un buen aprendizaje para quien empieza, sabía perfectamente que no era lo suyo.

Viajes de ida y vuelta por trabajo a la vecina Tenerife le hicieron entablar amistad con Luis Hernández y el tiempo de travesía en el Jet Foil, sirvió de hilo conductor para que José Cristóbal empezara a andar hacia su destino. Una suma de casualidades como él lo llama, a lo que otros diríamos, una suma de su talento, su capacidad de trabajo, su afán por seguir formándose y seguir creciendo sin cambiar nunca el foco: la defensa, el análisis, la mejora y la contribución al desarrollo del tejido empresarial canario.

Es más, se podría decir que José Cristóbal es de los que da una patada hacia adelante a la meta antes de llegar, para continuar avanzando.

De todo, se queda con una frase, «la vida pasa muy rápido» y esto lo dice con conocimiento de causa. Él, que ha sido testigo del crecimiento de la Confederación, donde hoy, un «equipazo» formado por más de 40 personas son el perfecto ejemplo de todo el desarrollo y lo resume así: «en la Confederación nunca paramos y todos los días nos hacemos la misma pregunta: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?»

Si le pedimos que compare el antes y el después, encontramos algo que le inquieta, precisamente a él, que muchas habrán sido las vicisitudes y muchos también los cambios de panorama, pero sí, se sigue inquietando hoy ante la lluvia normativa que está dirigiendo todo; como dato, solo en Canarias, se aplicaron más de 500 normas el pasado año que afectan directamente a la economía y a las empresas. Y no termina la charla sin invitarnos a la reflexión en una cuestión absolutamente capital para la economía isleña, no es el momento de cuestionar el sí o el no al turismo. El debate que viene siendo importante, antes y ahora, es el de plantearnos cuestiones que si definirán y contribuirán al desarrollo canario: sostenibilidad, medioambiente, bienestar social y un largo etcétera, porque el hecho de que el turismo es fundamental para la economía canaria es irrevocable, así que lo que toca es darle soporte y valor, justamente lo que José Cristóbal ha aportado a la economía canaria, durante toda su trayectoria profesional.

Hoy nos damos un paseo por su Gran Canaria natal y nos desvela que su hijo Guillermo es quien le marca el mapa que hoy comparte con nosotros, de manera excepcional. Una ruta que define sus gustos donde para él lo importante es disfrutar de la velada con los suyos; su mujer Inma, con la que lleva más de 30 años y su hijo Guillermo cuando regresa a casa y nunca dice que no a un encuentro gastronómico con sus amigos.

Dónde desayuna José Cristóbal

Nos cuenta que no se lleva bien con la báscula desde tiempos inmemoriales, así que últimamente lleva a la práctica algunas horas de ayuno durante el día y precisamente suele saltarse el desayuno. Eso sí, si él y su mujer reciben la visita de su hijo Guillermo, no perdonan dos desayunos que a los tres les encantan: el primero de ellos, el recién estrenado Palafox 18, un local precioso donde los sándwiches son pura obra maestra y una auténtica virguería.

Palafox, 18 C7

Otro local, más de siempre, Café Regina en la Avenida de Mesa y López, porque todas sus propuestas a la hora del desayuno son riquísimas y no hay mejor forma de empezar del día.

Café Regina C7

El almuerzo y la cena

Lo que le encanta realmente es almorzar en su casa, pero no siempre lo consigue, además, si su madre le ha preparado unas albóndigas comer fuera de casa sería absolutamente renunciable.

Cuando toca salir, prefiere hacerlo por ocio y le pone más interés al ambiente, ese que se genera con la suma de la compañía, la tertulia, la sobremesa, elegir con quién compartir más que medir el bocado, porque de esa manera ya le sabrá delicioso. Pues bien, esos lugares donde sabe que todo va a ir bien, se reparten de norte a sur en Gran Canaria, con especial atención a la capital.

Rías Bajas, porque admira la capacidad que ha tenido Jaime Bouzón para levantar un local que muchos daban por muerto y además lo ha hecho de forma magnífica, consiguiendo que sean muchos los que consideran este restaurante como el mejor de Las Palmas de Gran Canaria.

Rías Bajas C7

Tres lugares que le encantan, su «tres en raya particular», los tres en la calle La Pelota y que no podían ser otros que Manuela Jimena, Triciclo y Morro Colorao y los tres le encantan por lo mismo: producto y ambiente fabulosos.

Triciclo Manuela Jimena y Morro Colorao C7

Como una de sus últimas incorporaciones a su ruta Rêver con susoberbio local y su cocina afrancesada porque se diferencia del resto y lo hace de manera espectacular.

Rêver C7

Dentro de la capital también podremos encontrarle en Pinin Etxea, a donde le encanta ir con sus amigos de siempre los viernes que puede. Un plan que siempre resulta fabuloso.

Pinin Etxea C7

Dentro de su mundo de antojos gastronómicos, tiene muy claro dónde y el qué: la pasta carbonara de 450 gradi, extraordinaria; el bocadillo de cochino de Dorotea, absolutamente soberbio; y cualquier pasta fresca de las que se amasan en el auténtico obrador de Conchita, todas cargadas de creatividad y todas deliciosas.

Conchita, Dorotea y 450 gradi C7

Otro de los lugares a donde le encanta ir con los suyos, cuando consigue mesa, empresa algo complicada, es Camino al Jamonal, porque su concepto se desmarca del resto y cualquiera de sus platos le encantan.

Camino al Jamonal C7

Si toca poner rumbo al sur de Gran Canaria, La Palmera Sur es el primero de la lista, de donde no perdona su bocadillo de calamares y sus gyozas y su plan secreto que hoy nos desvela se encuentra en el Rincón Canario, en Playa del Águila, de donde disfruta de un bañito en el mar y con el salitre sentando a la mesa devora un pescado fresco y unas tiras de morena frita que son un sueño.

La Palmera Sur C7

Hacia el norte, Casa Brito en Arucas porque son la perfecta definición de la excelencia en productos, sala y servicio.

Casa Brito C7

La copa tiene su lugar perfecto

Lo tiene claro, no titubea y no reparte ruta, este momento lo disfruta de manera extraordinaria en Carlichi, donde disfrutar de su local, su terraza, su ambiente y el buen hacer suman positivos a la experiencia.

Carlichi C7