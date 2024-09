Turismo justifica su ley del alquiler vacacional para poner orden y «proteger al pequeño propietario»

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 13 de septiembre 2024, 13:27 | Actualizado 13:53h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Tras meses de espera, Canarias ya conoce la normativa por la que se regirá el alquiler vacacional durante al menos esta legislatura. Una ley que según la propia Consejería de Turismo se ha «flexibilizado» durante la fase de consulta pública y que tiene como objetivo principal poner orden y «proteger al pequeño propietario».

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, acompañada del Director General de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que pese a todas las especulaciones, no se ha añadido ni quitado «ninguna competencia» a cabildos y ayuntamientos.

En el caso de los ayuntamientos, como se ya había adelantado, tendrán que elaborar su planeamiento urbanístico en los próximos cinco años para que se puedan dar de alta nuevas viviendas vacacionales en los distintos municipios. «No habrá ni una sola vivienda vacacional si no lo decide así cada municipio», explicó Rodríguez.

En cuanto a los cabildos, al igual que los municipios contarán con un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley para en el marco de la legislación de actividades clasificadas, elaborar planes de comprobación de declaración responsable a las viviendas vacacionales existentes a día de hoy.

El director general recalcó que esto no supondrá un dinero extra, ya que existe en las haciendas locales «mecanismos para sufragarlo» y que no será necesario aumentar plantilla si no lo desean y que cuentan con «medios propios y servicios externos» de sobra para llevar a cabo las tareas.