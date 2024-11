«No hay que olvidar que el turismo alejó a Canarias de la emigración y de la miseria»

En pleno debate sobre cómo está planteado el turismo en Canarias, el socio de Grant Thornton y Sorben Partners y exministro de Turismo, Industria y Energía, José Manuel Soria, indicó que este sector alejó en sus inicios a los canarios de «la emigración, la pobreza y la miseria» y que la «demonización alarmante del turismo» le provoca una «perplejidad indescriptible», sobre todo cuando sale de la boca de algunos responsables públicos.

Sobre las manifestaciones que defienden que el turismo es el detonante de muchos problemas de la sociedad canaria, Soria comentó que aquel que señale al sector turístico de ser responsable de estos problemas está incurriendo en «demagogia» y que el principal problema «está en la forma de legislar».

En relación a una posible masificación del territorio y sus servicios, recalcó que los principios económicos dejan claro que «la oferta genera su propia demanda» por lo que, si bien es cierto que el turismo está «en un momento de picos», llegarán «momento de valles», como ha sucedido en otras ocasiones.

En la misma línea, defendió la necesidad de que se regulen todas las actividades relacionadas con el turismo pero hizo hincapié en que no tendría éxito una limitación numérica al número de turistas que visitan las islas todos los años. «Poner límites de forma artificial sería un absurdo», reiteró. No obstante, sí reconoció que no se puede poner en alquiler cualquier tipo de unidad alojativa si no cumple con los requisitos pertinentes: «Hay que dotarse de mecanismos para ser capaces de controlar todas las regulaciones».

Sobre la diversión económica que muchos agentes sociales señalan como necesaria dentro del archipiélago, Soria insistió en que no se le puede obligar a ningún inversor donde quiere dejar su dinero, siendo normal que se acuda al turismo, que abarca más de un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias. «No se puede decretar cuál es la estructura económica; al turismo hay que cuidarlo y mimarlo, no demonizarlo», explicó.

Por último, reflejó que la voluntad de Grant Thornton es «continuar asesorando y ofrecer servicios a todo el sector turístico» como principal responsable de la economía regional.

Acento canario

Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton España, fue el encargado de clausurar el evento con un discurso que refuerza la importancia de esta nueva alianza con la incorporación de Aguilar Abogados y Constantino 13.

En esa dirección, subrayó que la apuesta de la firma por Canarias es «inequívoca, muy potente, permanente, con vocación de futuro y de crecimiento», siempre de la mano del empresariado canario. «Es una apuesta firme y decidida».

Al mismo tiempo, no desaprovechó la oportunidad de resaltar que Grant Thornton Canarias cuenta con un marcado «acento canario», y que su unión en su día con Cuyás Abogados fue «un amor a primera vista» en el que primó desde el primer momento una «química profesional y personal extraordinaria».

Sobre la consolidación de la firma en Canarias, Galcerán admitió que «nos ha costado un poco», pero que ello es consecuencia de «no haberse conformado solo con rellenar las piezas del puzle» sino que tenía que ser un proyecto muy «sólido y consolidado» desde el punto de partida.

Por último, Ramón Galcerán señaló que «no tenemos la piedra angular, sino que contamos con cuatro piedras angulares sobre las que construir nuestro proyecto. Nos hemos encontrado con un equipo de una calidad humana excepcional y que comparten los mismos valores que defendemos en Grant Thornton».

Vea aquí el Foro CANARIAS7 al completo