Creciendo juntos con HD Hotels: unas vacaciones de verano perfectas en familia

HD Hotels se ha consolidado como un referente en el turismo familiar en Canarias, destacándose por ofrecer servicios excepcionales y habitaciones amplias y cómodas para toda la familia. Con un enfoque en crear experiencias inolvidables y adaptarse a las necesidades de sus huéspedes, la cadena hotelera se esfuerza por hacer que cada visitante se sienta como en casa, proporcionando el entorno perfecto para unas vacaciones ideales.

Uno de los puntos fuertes de HD Hotels es su capacidad para innovar y mejorar continuamente sus instalaciones. En HD Parque Cristóbal Gran Canaria, la cadena ha creado un impresionante parque experiencial al aire libre que promete diversión en estado puro. Este parque incluye emocionantes toboganes acuáticos y distinguidas actividades como campamentos y lanzamiento de tirolina, diseñados para ofrecer aventuras aseguradas para los más pequeños.

Además de este tipo de actividades, también cuidan todo tipo de detalle para los adultos, por ello ha incorporado diferentes áreas dedicadas a la salud y al bienestar, como zonas de eco yoga, espacios para practicar crossfit y diferentes modalidades deportivas. Estas instalaciones permiten a los huéspedes mantenerse activos, a la vez que relajados durante su estancia, disfrutando de un entorno natural y sostenible. La combinación de todas estas actividades aseguran que cada día en HD Hotels sea diferente, emocionante a la vez que inolvidable.

Zona Splash Park en HD Parque Cristóbal Gran Canaria. C7

La oferta alojativa en HD Hotels está diseñada para garantizar el máximo confort y conveniencia para familias de hasta 5 miembros. Las abitaciones son muy amplias y cuentan con algunas de ellas temáticas para los pequeños de la familia, proporcionando un espacio acogedor y divertido que encanta a los niños y asegura la comodidad de los adultos. Este enfoque temático lo encuentran en habitaciones como Family Kid Suite y Family Teen Suite y no solo mejoran la experiencia de estancia en sí, sino que también añade un elemento de diversión y creatividad que hace que cada visita sea única. Las habitaciones están equipadas con todas las comodidades asegurando que las familias tengan todo lo que necesitan para disfrutar de unas vacaciones sin preocupaciones. Desde camas confortables hasta espacios de juego y entretenimiento dentro de las propias habitaciones. Además, para los clientes más exigentes, así como para aquellos que quieren vivir una experiencia de otro nivel, cuentan con una marca denominada EMBLEM: the new luxury. Un servicio dirigido a clientes que exigen una alta personalización, exclusividad de espacios y productos de alta gama a un precio razonable. Por este mismo motivo, tienen disponibles unas villas exclusivas que cuentan con prestaciones, atributos y decoración de alto nivel con espacios privados con camas balinesas y jacuzzi donde poder disfrutar de unas vacaciones en familia de una forma mucho más íntima. La cadena se esfuerza día a día en cuidar al máximo a todos sus clientes por ello, pone a su disposición su exclusivo programa de fidelización WeConnect, diseñado para premiar a sus clientes más fieles. Los clientes pueden ir subiendo de categoría y conseguir beneficios que los diferencian del resto.

HD Hotels no solo se enfoca en proporcionar unas vacaciones olvidables, sino que también se compromete con la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural. La cadena hotelera se encuentra en continua implementación de prácticas sostenibles. Este compromiso con la sostenibilidad asegura que los huéspedes puedan disfrutar de sus vacaciones con la tranquilidad de saber que están contribuyendo al cuidado del medio ambiente sin verse afectada la calidad del servicio en sí.

Como novedad, la cadena cuenta ahora mismo con una oferta especial para residentes canarios, permitiendo a las familias locales disfrutar un año más de las mejores vacaciones de verano a precios muy competitivos en las islas. Bajo el eslogan «Creciendo juntos», esta promoción la lanzan para agradecer la fidelidad y el compromiso de los canarios durante todos estos años. Se trata de una excelente oportunidad para que los residentes experimenten todo lo que HD Hotels tiene para ofrecer, desde sus instalaciones cuidadas al detalle, hasta su servicio al cliente el cuál es excepcional. Para más información: www.hdhotels.com.