Arona presenta en Fitur su 'Paraíso de sensaciones'

Con un 'Paraíso de sensaciones', la marca Arona ha mostrado en su presentación oficial en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2025, que sigue siendo un referente en accesibilidad e innovación, con una demostrada proyección nacional e internacional, todo ello fruto de una estrecha relación entre la corporación municipal y el sector privado, argumentos que esgrime Arona para impulsar su economía, generadora de prosperidad para ciudadanos, trabajadores y empresas del sector.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha destacado que «la presentación de las novedades que ha traído Arona a Fitur ha causado una gran acogida y estamos muy motivados con la expectación que ha tenido porque los asistentes y los medios han mostrado mucho interés. La sostenibilidad, la accesibilidad, la renovación de la certificación como destino turístico inteligente hace que Arona sea un referente internacional y por lo tanto que toda Arona es turismo».

Arona: Destino Turístico Accesible y Ejemplar

Arona hoy sigue siendo un referente en turismo accesible reconocido en el ámbito internacional por su capacidad de ofrecer experiencias inclusivas y adaptadas a todos los visitantes, así como servicios e instalaciones sin barreras adaptadas a todas las personas que nos visitas y residen en el municipio. Desde la llegada de los primeros turistas nórdicos con movilidad reducida en los años 60, quienes descubrieron las propiedades y beneficios del clima tan característico, el municipio ha consolidado una trayectoria ejemplar en accesibilidad universal. Arona no solo ha mejorado la calidad de vida de sus residentes, sino que ha creado un entorno accesible y sin barreras que beneficia tanto a turistas como a la comunidad local, apostando por la inclusión en todos los ámbitos: urbanismo, transporte, cultura, tecnología y turismo.

Arona como Destino Turístico Inteligente (DTI)

Arona ha renovado recientemente su certificación como Destino Turístico Inteligente (DTI) Adherido, un reconocimiento que reafirma su compromiso con una gestión turística integral y adaptativa basada en los cinco pilares del modelo DTI: gobernanza, sostenibilidad, tecnología, innovación y accesibilidad. La integración de los cinco pilares del modelo DTI no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también asegura la sostenibilidad y calidad de vida de sus residentes. Además, el compromiso de mejora continua de Arona con la innovación y la tecnología la posiciona como un referente para otros destinos que buscan implementar prácticas sostenibles y accesibles. La colaboración entre actores públicos y privados, junto con una visión integral de gestión, asegura que el desarrollo turístico esté alineado con las necesidades del entorno, promoviendo un crecimiento equilibrado y sostenible para todos.

Deporte de alto nivel y deporte popular

Arona es un destino que, por sus características, ofrece infinidad de alternativas para practicar todo tipo de deportes y que cuenta con un gran número de competiciones de alto nivel. Entre estas últimas podemos citar el Spring Surfest Las Américas Pro, competición que reúne a más de 300 deportistas de toda Europa, con compromiso medioambiental, alineándose con el modelo de turismo sostenible de la marca Arona, o también el Medio Maratón de Las Galletas consolidada como una de las pruebas atléticas más emblemáticas del Sur de Tenerife, y en cuya última edición tomaron parte más de 1.200 atletas de una veintena de nacionalidades diferentes.

El concejal de Deportes, Modernización y Nuevas Tecnologías, Luis Sierra, ha valorado que «una vez terminada esta presentación de Arona dentro de la AMTC, me gustaría recalcar los dos eventos que hemos traído a esta presentación. El Sprint Surf Las Américas Pro es un motor clave para incluir Arona como destino turístico y deportivo de referencia, ya que no solo sería tanto a nivel nacional como internacional, sino que este evento además reúne a los 100 surfistas de élite y juveniles de toda Europa. Y por otro lado, presentamos también el Medio Maratón de Las Galletas, que se ha convertido en una de las pruebas atléticas pues más importantes de Canarias, destacando no solo por varios factores que lo hacen único y que le han permitido ganar prestigio en el ámbito tanto nacional como internacional».

Eventos de carácter internacional

Arona ha estado presente también con sus numerosos eventos de carácter internacional y de gran interés para los turistas. El Carnaval Internacional de Los Cristianos, que este año se va a celebrar del 20 al 31 de marzo, es sin duda uno de esos eventos ya consolidado que cada año atrae a un gran número de turistas que planifican sus vacaciones con incluso un año de antelación.

Y es que la marca Arona está presente en muchas de las celebraciones que se desarrollan desde las fiestas tradicionales del municipio hasta los eventos que tienen un carácter local pero por el que los visitantes muestran un gran interés.

Alexis Gómez, concejal de Fiestas de Arona, ha subrayado que «este año hemos acudido a Fitur para presentar los diversos eventos que tenemos en nuestro municipio. Eventos tan importantes como el Carnaval Internacional de Los Cristianos, que este año se va a celebrar desde el 20 al 31 de marzo, y con una temática titulada Venezuela, un carnaval de color, ritmo y alegría. Carnaval que tiene una importancia económica tanto en nuestro municipio como en la Comarca Sur e incluso en toda la isla. Un carnaval que es esperado durante todo el año incluso por nuestros visitantes que fijan sus fechas vacacionales en nuestro municipio para poder asistir a este evento tan importante».

Durante la primera jornada y el día de hoy, Arona ha realizado reuniones con varios agentes clave del sector turístico, entre ellos representantes de promoción, comunicación y empresas especializadas en turismo sostenible. Estas reuniones han sido vitales para intercambiar ideas y experiencias, así como para establecer colaboraciones y alianzas estratégicas que permitan fortalecer y ampliar la oferta turística de Arona. Además, la delegación de Arona ha cumplido con las reuniones programadas junto a la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT), la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) y Turismo de Tenerife. Estos encuentros han sido fundamentales para abordar desafíos comunes, compartir buenas prácticas y coordinar esfuerzos conjuntos en la promoción del destino. La participación activa de Arona en estas reuniones ha permitido reforzar la marca Arona como un referente en turismo sostenible y de calidad, destacando su compromiso con el desarrollo turístico equilibrado y respetuoso con el entorno natural y cultural.