España crea casi 72.000 empleos pero se queda a las puertas de los 21,4 millones de afiliados

Lucía Palacios Madrid Martes, 2 de julio 2024, 08:05

Las vacaciones de verano ya han comenzado y España sigue creando empleo. En el mes de junio se sumaron a la Seguridad Social 71.095 nuevos cotizantes, una cifra superior a la del año pasado (54.541) y en línea con 2019 pero la mitad que en de 2022 (115.606) y una tercera parte que en 2021, cuando se crearon 233.056 puestos tras la debacle provocada por la covid-19, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social.

Pese a que el ritmo de creación crece por tercer mes consecutivo en casi una décima hasta superar el 2,5%, el sistema no ha conseguido alcanzar los 2,4 millones de afiliados medios, aunque durante nueve días de junio (entre los días 10 y 20) sí rebasó esta barrera por primera vez en la historia. Además, se trata del menos crecimiento del empleo en lo que va de año y tan solo supone una tercera parte de los puestos que se crearon en mayo. Y así se refleja también en los datos desestacionalizados (que quita los efectos del calendario): se crearon 31.300 puestos, el dato más flojo de todo el año, aunque se suman 50 meses consecutivos al alza.

En la otra cara de la moneda, el paro sigue reduciéndose pero pisa ligeramente el freno y se aleja mucho del ritmo de caída que tenía en los años de recuperación de la Gran Recesión, durante el periodo 2013-2019. Así, el número desempleados ha disminuido en 46.783 personas y la cifra total se sitúa en los 2.561.067, por debajo de los 2,6 millones por primera vez en 16 años, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

Sangría de profesores

Sin embargo, aquí no están todas las personas que quieren trabajar y no pueden, puesto que hay que sumar a esas decenas de miles de fijos discontinuos que trajo la reforma laboral y que aunque no tengan actividad, no computan como parados, por lo que la cifra del desempleo ya no muestra con certeza el número de personas que no encuentran empleo. De hecho, el mes de junio suma 80.000 nuevos demandantes de empleo con relación laboral, grupo donde se contabilizan a estos trabajadores intermitentes, un fuerte incremento que se debe a los interinos, que han terminado contrato con el fin del curso escolar.

De hecho, junio deja una fuerte destrucción de empleo en el sector de la educación, donde se han perdido más de 51.000 profesores con el cierre de los colegios, lo que sigue siendo un reflejo de que España sigue abusando del empleo temporal para esta actividad.

Por el contrario, el tirón del empleo viene de la mano de la hostelería y del comercio, que han generado casi el 90% de los nuevos afiliados al sumar más de 32.030 y 30.000 trabajadores de cara a la temporada alta del turismo, seguido de la actividades administrativas (+27.820) y la sanidad (+21.129).

