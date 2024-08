El error de Igualdad que elimina la prohibición de despedir por adaptaciones de jornada

C. A. Martes, 13 de agosto 2024, 13:40 | Actualizado 14:27h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Un error técnico en la ley de paridad impulsada por el Ministerio de Igualdad ha abierto la puerta a que las empresas puedan saltarse la prohibición de despedir a los trabajadores que han solicitado una jornada adaptada, por ejemplo, para el cuidado por enfermedad u hospitalización de hijos o familiares, entre otros casos.

En concreto, los empleados dejarían de estar blindados ante esa posibilidad a partir del jueves 22 de agosto, cuando entrará en vigor la reforma del Estatuto de los Trabajadores que el Gobierno introdujo a través de una disposición en la nueva Ley de Representación Paritaria, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde que esa ley de paridad se aprobara el pasado julio de 2023, las empresas no podían despedir a los trabajadores con jornadas reducidas o con horarios distintos por causas de conciliación. Tampoco a quienes hubiesen solicitado esos movimientos. Pero a partir de que entre en vigor el cambio legal, se elimina ese blindaje.

El Ministerio de Igualdad ya ha admitido un «error técnico» en la tramitación de la norma, indicando que todo deriva de la introducción de una enmienda sobre violencias sexuales en un texto del Estatuto de los Trabajadores no actualizado, que no tenía en cuenta las últimas modificaciones en materia de permisos introducidas por el Real Decreto Ley 5/2023.

El error no solo no fue detectado por Igualdad, sino tampoco por los grupos parlamentarios ni otros ministerios, como el de Trabajo. Fuentes de este último indican a este diario que «los derechos de los trabajadores estarán cien por cien garantizados». Sin embargo, reconocen que -aunque se trabaja para actuar cuanto antes, no habrá una tramitación parlamentaria extraordinaria para subsanar el error.

Es decir, durante el periodo que la norma esté en vigor sin el cambio necesario, los trabajadores dejarán de estar blindados, obligando a un sobreesfuerzo a la Inspección de Trabajo hasta que la norma se modifique. Algo que, como pronto, ocurriría ya en septiembre, cuando se retome la actividad parlamentaria.

Mientras tanto, correspondería al trabajador probar en los juzgados que el despido se deriva, en su caso, de una represalia por haber solicitado una jornada adaptada.

Las fuentes consultadas matizan, en todo caso, que este error técnico no tendrá un impacto significativo en los juzgados, recordando que la situación no afectaría a la reducción de jornada por maternidad o paternidad que sí está protegida por el Estatuto de los Trabajadores.