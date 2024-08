Redondo asegura que no habrá «indefensión» por el «error indeseable» en la Ley de Paridad La ministra de Igualdad defiende que los posibles despidos que se produzcan a raíz de este fallor acabarán siendo declarados como «nulos»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que no se va a producir «ninguna indefensión» de los trabajadores por el «error indeseable» en la Ley de Paridad que permitirá despedir a quienes se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada.

«No se va a producir indefensión. Estoy convencida de que con la aplicación sistemática de todo el ordenamiento jurídico estos posibles despidos van a ser considerados nulos», ha aseverado la titular de Igualdad en el marco de su visita a Palencia.

Así, cuestionada por el mencionado error de la ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que precisamente entra en vigor este jueves, 22 de agosto, Redondo ha mandado un «mensaje de tranquilidad».

En este sentido, ha incidido en que el error «va a ser subsanado a la mayor brevedad posible en cuanto se reinicie la actividad parlamentaria», para lo que ya se está «trabajando para incorporar una enmienda», y ha mostrado su confianza en los jueces a la hora de aplicar la legislación vigente «a favor de los trabajadores y en pro del principio de igualdad».

Al respecto, ha explicado que aparte de la ley, se tiene que tener en cuenta «la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico en la reforma del Estatuto de los Trabajadores» que «incorpora precisamente esa protección al ejercicio del derecho de la conciliación».

Asimismo, ha señalado al «principio de indemnidad», que «considera nulo cualquier despido como respuesta del empresario al ejercicio de los derechos de los trabajadores», y ha destacado.

«Toda la jurisprudencia y toda la jurisdicción social laboral es una jurisdicción y una jurisprudencia muy garantista», ha agregado, para, no obstante, lamentar el error en la norma en cuya redacción, tal y como ha detallado, intervienen muchas personas, pese a lo que no se no se pudo «detectar el error».

Por último, Redondo ha reiterado la «voluntad política de subsanarlo», una voluntad que apuesta por el «avance en derechos»: «El espíritu de la ley es avanzar en derechos». En este sentido, ha recordado que la ley tiene el objetivo de garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el sector público y privado, y ofrece «distintos plazos de aplicación dependiendo de las empresas».

«Vamos a ayudar desde el Ministerio para que la ley sea eficaz en lo que pretende (...), para que sea una realidad también a la mayor brevedad, porque todavía estamos un poco lejos», ha apostillado, para resaltar que pese a que «hay que hacer un esfuerzo importante», se trata de un avance «socialmente bueno» que ayudará a la «rentabilidad» de las empresas.