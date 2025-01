Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Steve Heapy capitanea con maestría la aerolínea Jet2 y el turoperador Jet2holidays (el principal en el Reino Unido). Quizás parte de su éxito radique en su capacidad para llamar a las cosas por su nombre y decir lo que piensa, guste o no. Apuesta por el destino canario pero avisa del riego de subir mucho los precios, poner nuevas tasas y seguir con declaraciones que van contra el turista.

-Canarias ha cerrado el año 2024 en cifras récord gracias a la buena marcha del turismo británico. Jet2 ha jugado un papel clave en estas cifras puesto que trae a las islas a 4 de cada 10 visitantes del Reino Unido, hasta alcanzar los 2,4 millones de pasajeros. ¿Seguirán en 2025 con incrementos en número de turistas?

- Sí, el 2025 va a ser igual de exitoso. Vamos a aumentar la capacidad en un 9% para el verano de 2025 a España en general y esperamos atraer al país casi 5,5 millones de turistas. Lo que sí notamos es que las ventas para el verano 2025 están yendo un poco más lentas en España que en el resto de mercados competidores, como son Turquía, Grecia, Bulgaria, Portugal y Croacia. España va un poco por detrás pero esperamos que esto se recupere. Es nuestro principal destino y esperamos tener también una temporada exitosa. Con Canarias Jet2 añadirá más de 126.000 plazas extra hacía las Islas para verano de 2025. El total de potenciales turistas que podrán llegar al archipiélago con Jet2.com en esa temporada será de más de 1.6 millones, un 8% más que en verano de 2024. Se estrenarán dos nuevas rutas, a Bournemouth y Londres-Luton, desde cada uno de los 4 aeropuertos en los que opera la aerolínea (Tenerife Sur, Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura) a partir de abril, alcanzando así un total de 13 destinos entre el archipiélago y el Reino Unido, y un pico de 264 vuelos semanales en temporada alta.

- ¿Hay también ralentización de las ventas en Canarias? Tal y como sucede en el resto de España.

- Sí también sucede en Canarias.

- ¿A qué achacan que vayan más lentas las ventas? ¿Es una cuestión de precios?

- En parte es por los precios y también se debe a que hay otros destinos que están invirtiendo enormes cantidades de dinero a la promoción en el Reino Unido. Y creo que en algunas zonas, a algunos turistas británicos les han desagradado las manifestaciones antiturismo que ha habido y las declaraciones que se han vertido contra los turistas. No se ven en Turquía, Grecia, Chipre, Portugal o Croacia. En Canarias hemos visto movilizaciones en contra del turismo en al menos dos islas, en Gran Canaria y Tenerife. Y a las manifestaciones se suman declaraciones de administraciones expresando su rechazo al turismo. Hace 18 meses, en Lanzarote, en Gran Canana y en Tenerife se ha dicho que se quiere una clase de turista 'más rica', con más dinero, y eso desanima a la gente que mira otros sitios a donde ir y ser bien recibido. Primero dicen que quieren turistas más ricos, luego que no los quieren, así que el turista se dice que, mientras deciden en Canarias que quieren, me voy a Turquía. En este sentido, quiero apuntar que muchas de las quejas de los residentes contra el turismo están motivadas por la falta de vivienda de la que se culpa a los alquileres turísticos pero, en nuestro caso, la mayoría de nuestros turistas se alojan en hoteles. Además, un tercio de los nuestros tienen el sello de sostenibilidad en producto local y economía circular. En cuanto al debate de los pisos turísticos el problema es la falta de control de la oferta irregular que opera sin licencia. Con la oferta legal sabes perfectamente los turistas que vas a mover. El turismo sin licencia es todo lo contrario, impredecible y además estás privando a población local de vivienda.

-¿Cree que son responsables las administraciones de estas manifestaciones?

- Las protestas se deben a la total inacción del Gobierno para regular el turismo sin licencia. Y es la total inacción de los gobiernos locales, regionales, municipales y nacional para regular este sector la que las provoca. Son protestas contra ellos, por su incompetencia, su falta de gestión, su mala gestión, su inacción para poner solución a las actividades sin licencia. Lamentablemente los que operamos con licencia estamos siendo demonizados debido a este fracaso de los gobiernos.

- ¿Tiran los canarios que salen a la calle piedras contra su propio tejado porque están empujando a los turistas hacia otros destinos?

-Sí claro. Las manifestaciones aparecen en la portada de los periódicos del Reino Unido. La gente lo ve y se desanima. Se han visto imágenes de turistas que están sentados tomando un café y se les rocía con pistolas de agua y hacen un espectáculo con ellos. Eso no es lo que la gente busca con sus vacaciones. Quieren relajarse y pasar un rato tranquilo en lugar de que los maltraten y les echen agua. Los turistas se sienten mal con todo esto.

-En cualquier caso, ustedes saben que el rechazo al turista es minoritario. El canario sabe que sin turismo no habría prosperidad en las islas.

- Sí, pero desgraciadamente las minorías son escuchadas. Se escuchan mucho y tienen un impacto en medios y redes sociales del país emisor muy llamativo. Espero que la mayoría se una y haga un ruido aún mayor para ahogar el ruido de la minoría.

- Así todo, le pregunto, ¿no tiene un límite Canarias? En 2024 llegaron 18 millones de turistas y seguirá creciendo en 2025. ¿Hasta cuánto?

- En Canarias no creemos que haya una saturación en estos momentos. Por ejemplo, en Tenerife sur sí hay más turismo pero Tenerife norte, es una parte de la isla que se puede desarrollar. Somos conscientes de que hay determinadas inversiones que hacer en esa parte de la isla. Y eso generaría una oportunidad.

-Hemos hablado del control de la oferta irregular, sobre todo en la vivienda vacacional. El Gobierno de Canarias ha elaborado una norma para su control que ya está en el Parlamento para su aprobación. ¿Resolverá el problema?

- En primer lugar tenemos que ver si se aplican las medidas en su totalidad o se diluyen. Yo llevo 10 años diciendo que hay una solución muy fácil al problema. Entras en Airbnb, reservas, averiguas quién es el propietario, llamas a la puerta con un inspector y le dices: ¿Puedo ver tu licencia turística, tus certificados y también el pago de tus impuestos para demostrar que estás pagando por los ingresos de alquiler que recibes?». Si no te los pueden proporcionar, le impones una multa de 200.000 euros. Así el número de propiedades en alquiler se reducirá en un 90% de la noche a la mañana. No hace falta tanta regulación para solucionar el problema.

-Así que, en su opinión, metiendo mano a las plataformas se acaba con la oferta ilegal de pisos turísticos.

- Definitivamente pero esto es algo en lo que en lo que deberían volcarse los gobiernos, que además recaudarían más porque esas personas que operan sin licencia no pagan nada. Lo podrían destinar a mejorar el destino y las infraestructuras, que es algo por lo que protesta la gente. Mientras tanto, siguen cobrando más y más impuestos al sector turístico autorizado ya sea en forma de tasas u otra modalidad. Es perverso.

- Ahora que habla de tasas querría preguntarle por la que va a implementar el ayuntamiento de Mogán. ¿Cree que perjudica al destino al encarecerlo? Aunque el gravamen es muy reducido y se estima en 1,5 euros.

- El tiempo lo dirá. Veremos si la demanda se reduce pero hay un hecho ineludible: el aumento de los impuestos se traduce en más precio para el turista y, más precio implica menos demanda. Y si los clientes consideran que el precio de unas vacaciones en Mogán es demasiado caro puede que se vayan a otro lugar de Gran Canaria, o a otra isla canaria, o a otro destino, como Marruecos. Es muy peligroso que los destinos apliquen de forma individual sus propios impuestos. Añadir impuestos al turismo es un juego peligroso. Es una locura. Ahora mucha gente se está subiendo al carro de los impuestos ecológicos que se traducen en precios más altos para los clientes. ¿Se aplicará este impuesto a los alquileres de Airbnb? ¿Se aplicará a los alquileres, como por ejemplo a Airbnb? ¿o solo a los que tienen licencia? Volvemos a lo que hablábamos antes. Es una locura que se siga gravando al sector que cumple con todas las regulaciones y tiene todas las licencias, mientras que el otro sector se sale con la suya. La tasa de Mogán no es elevada pero sigue sumando costes. No olvidemos que desde el 1 de enero Canarias ha dejado de estar excluida del sistema ETS, de las tasas por derecho de emisiones que aplica la Unión Europea. Ahora todos los vuelos que hacen escala con Canarias tienen que cumplir con los ETS y son millones que van al coste final y que pagan los clientes, y que aumentan el precio del billete de avión y de las vacaciones.

-¿Cuánto puede haberse encarecido un billete de Jet2 a Canarias desde el uno de enero?

- En torno a 10 o 12 euros

- Hemos hablado en varias ocasiones durante la entrevista de Marruecos y la competencia que es para la islas. En los próximos años prevé casi 400 nuevos hoteles. ¿Debe Canarias ponerse las pilas?

- Canarias debería espabilar y estar preocupados por los desarrollos que tiene previstos Marruecos de hoteles a medio plazo. Es una amenaza para Canarias. Además deberían estar muy preocupados porque en Marruecos el alojamiento es más barato que en Canarias, así que quizá esos hoteles atraigan a toda esa gente 'no rica' que Canarias no quiere. Además, en Marruecos se están abriendo hoteles con mucha calidad y servicios. También hay una parte importante, que es la coordinación entre el sector público y el privado. El gobierno marroquí, junto con su oficina de turismo y los aeropuertos están trabajando para la promoción de turismo. Y, además, como decía antes, Marruecos parece estar abierto a todo tipo de turista, no solo los ricos.

- Jet2 tenía previsto empezar a volar entre Reino Unido y Marruecos a finales de 2024, ¿ya iniciaron las operaciones?

- Sí, empezamos desde principios de esta temporada de invierno a Agadir y Marrakech y vamos a aumentar la capacidad para el verano de 2025.

- Marruecos al igual que Turquía, por ejemplo, están además al margen de los ETS, con lo que ya es un coste menos a añadir.

- Claro. Esto va a tener repercusión en la demanda. Hay dos cosas que afectan a Canarias. En primer lugar, desde el 1 de enero las aerolíneas pagan por los ETS lo que ha añadido un coste adicional a Canarias y, en segundo lugar, como usted ha dicho correctamente, los países no comunitarios como Turquía y Marruecos no pagan ningún ETS, así que volviendo de nuevo a las leyes fundamentales de la oferta, la demanda y los precios, cuanto más caro sea algo, menos inclinada estará la gente a comprar.

- Hemos hablado en todo momento de la demanda y del turista pero al final son los turoperadores los que ponen los asientos para volar a un sitio u otro, los que llevan al turista. ¿Qué debería hacer Canarias para que los turoperadores sigan apostando por el destino?

- En primer lugar decidir qué tipo de turismo quieren y dejar de perseguir a determinados grupos, de excluirlos. Además debe tomar medidas drásticas contra el turismo ilegal, que opera sin licencia y dejar de penalizar al que cumple con la regulación y paga todos sus impuestos. Apoyen a las aerolíneas que durante años han traído clientes aquí no a las OTA (las agencias de viaje online) porque no traen ni un solo pasajero a Canarias. Ellas no asumen los riesgos de tener posicionados aviones. Finalmente promover el turismo a Canarias en los mercados emisores de forma coordinada y con un impacto real. Este sería el resumen.

- ¿Cómo se ayuda a las aerolíneas? ¿Reduciendo las tasas aéreas? ¿Con incentivos por parte de las administraciones?

- Creo que se podría hacer mucho en promoción para asegurar el mercado en origen. Esto es muy importante para el mercado británico y creemos que hay una oportunidad de mejora grande en las Islas Canarias. Vemos otros destinos como Turquía, con la publicidad en televisión, y donde la promoción del destino se hace desde el gobierno nacional, el regional y el local. Todos juntos. En Canarias no vemos lo mismo. Sería bueno que se hiciera una campaña coordinada. Canarias trabajando junta y de forma muy coordinada. En Canarias y en España en general cada territorio va por su lado. Por otra parte, internamente los cabildos deberían estar explicando a la población local los beneficios del turismo. Es lo más grande que tiene Canarias. y es muy valioso para su prosperidad futura. Es importante que este mensaje se transmita.

-Ryanair se quejaba hace unos días de las altas tasas aéreas de Aena y de hecho anunciaba un recorte de plazas en algunos aeropuertos regionales. ¿Comparten esta idea?

- Estamos contentos de que Aena haya congelado las tarifas para 2025. Nosotros tenemos una estrecha y buena relación profesional con Aena en muchos destinos, tanto en España como en Luton, donde tenemos nuestra base. Esa es nuestra posición.

- Con todo lo que hemos visto de problemas, ETS, rechazo al turista, competencia, Marruecos, tasas, precios... ¿Qué previsiones manejan para Canarias a partir del 2026?

- El año 2024 fue excepcional, el 2025 también lo será y a partir de 2026 creemos que se ralentizará ese crecimiento.

- Me gustaría saber qué está pasando en el mercado británico. Es el que más ha crecido en 2024, con un repunte del 30%, pese a una situación económica complicada para el país y los ciudadanos desde el brexit.

- En el Reino Unido, las vacaciones se consideran una compra esencial. La gente quiere irse de vacaciones y descansar, incluso los que no son ricos quieren irse al extranjero. Como dije, se considera una compra esencial. Es bueno para la salud mental, para estar con familiares y amigos. Puedes dejar de comer pero en el Reino Unido todo el mundo merece vacaciones, independientemente de lo que tenga en el bolsillo. Las vacaciones están muy arraigadas en la sociedad británica. Dicho esto, no significa que sea un producto inelástico en cuanto a precio. Si los gobiernos siguen imponiendo cada vez más cargas impositivas a las vacaciones, la demanda se reducirá. Si siguen subiendo los impuestos, ya no cubrirá una necesidad sino que será un lujo.

- Los precios de los hoteles en Canarias llegaron a superar los de Madrid y Barcelona las pasadas navidades. ¿Cómo hacen para negociar con los hoteleros canarios? ¿Cómo logran llegar a buenos acuerdos?

-Tenemos muy buenas relaciones con nuestros socios hoteleros en Canarias y eso permite tener precios muy competitivos. Somos una aerolínea que trae gente a la isla, a diferencia de una OTA que no trae a nadie. Además, tenemos un servicio de atención al cliente que ha sido galardonado en múltiples ocasiones, por lo que la gente aprecia el nivel de servicio que recibe. Tenemos un producto fuerte y con oferta variada. En cualquier caso, lo que hemos dicho, los precios no pueden seguir subiendo porque el cliente no lo va a aceptar. Destinos como Marruecos están experimentando una enorme expansión de su capacidad y del número de turistas. Todo el mundo tiene que tener cuidado.