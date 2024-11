El sector turístico necesita 70.000 trabajadores más para mantener el tirón

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El sector turístico de Canarias calcula que cerrará este año 2024 con una cifra de visitantes de más de 17,7 millones -un millón y medio más que en 2023- que generan un gasto total de 22.000 millones de euros, según se pone de manifiesto en el último informe coyuntural de actividad turística en Canarias de la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la asociación Excelcan.

El estudio llevado a cabo por la consultoría Corporación Cinco, fue presentado este martes por su director, José Miguel González; y el presidente de Excelcan y empresario turístico, Santiago de Armas, y representantes de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Ambos coincidieron en hacer un balance muy positivo de un sector económico que «mejora en todos los parámetros», con un aumento de visitantes y de gasto. Y para el próximo año los vaticinios van en la misma línea. Se espera un primer semestre ascendente y se reconoce «cierta incertidumbre» para la segunda mitad de 2025, debido sobre todo a las circunstancias del mercado internacional, que se puede ver afectado por la situación geopolítica.

Trimestre En el tercer trimestre del año llegaron 11 millones de extranjeros y más de 1,5 millones nacionales

Gasto Ascendió a 5.163 millones de euros, lo que supone un aumento de 993 millones de euros más que en el segundo trimestre (un 23,8% más)

Partiendo de una previsión «modesta» para no caer en la euforia, José Miguel González explicó unos datos que muestran una evolución significativa del sector que más aporta a la economía canaria. Y ello reconociendo que «la especialización productiva», que no «monocultivo», es favorable a toda la sociedad y que «la diversificación no es incompatible con la especialización», dijo el director de Corporación Cinco. Bajo el paraguas de la actividad turística pueden proliferar otras actividades sin «menospreciar al sector».

Pero el «obstáculo que no cede» en el sector es la escasez de mano de obra cualificada, pese a que la tasa de desempleo en Canarias es del 14%, señaló González, que estimó en unos 70.000 trabajadores que el sector turismo necesita en estos momentos. Además, esa escasez de mano de obra cualificada es «un inconveniente» que «imposibilita el crecimiento de la actividad». Y la falta de trabajadores se estima en «todos los perfiles y escalas».

Un problema añadido es la falta de vivienda en lo que Santiago de Armas calificó de «ciudades turísticas», con una evidente escasez de servicios básicos para los trabajadores del sector que saturan las carreteras cada día para llegar a sus lugares de trabajo. Por eso, la inversión en comunicaciones terrestres, transporte público y vivienda, dijo el presidente de Excelcan, redundaría en un beneficio global. A su vez, echa en falta el sector mayor inversión pública en infraestructuras.

Preguntado por la posibilidad de aplicar una tasa turística, de Armas se mostró contrario ya que se desconoce «el destino específico, la finalidad» de una recaudación que habría que aplicar a nacionales y extranjeros. «Resulta complicada la aplicación práctica» de un «impuesto que no parece razonable».

En cuanto a la regulación del alquiler vacacional, «un sector que se ha desmadrado», resulta del todo necesaria, indicó De Armas.

El «desmadre» de la vivienda vacacional

Santiago de Armas, presidente de Excelcan, que reúne a las mayores empresas turísticas de Canarias, defendió la necesidad de la nueva ley que regulará la vivienda vacacional en Canarias porque va a ordenar un sector «que está un poco desmadrado».

Según De Armas, el alquiler de la vivienda vacacional es preciso que se desarrolle en un ámbito de profesionalidad y competencia para que se mantenga el «estatus turístico» de las islas. Entiende De Armas que la ley que proyecta el Ejecutivo regional debe de culminarse cuanto antes porque urge regular «ante la desregulación absoluta» actual.