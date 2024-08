Cómo poner a punto la moto para el verano

Viernes, 2 de agosto 2024, 11:28 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El verano es la estación del año que mayor concentración de viajes de larga distancia registra, según el histórico de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Las vacaciones y el buen tiempo disparan el número de desplazamientos, aumentando el tráfico en las carreteras y provocando a su vez un mayor número de siniestros en este tipo de vías.

La prevención es el mejor aliado de los conductores y, en especial, de los motociclistas ya que estos son más vulnerables ante un accidente. Por eso, hemos recopilado una serie de buenas prácticas para poner a punto la moto en verano y disfrutar con seguridad de rutas y viajes de larga distancia.

Consejos de conducción en verano para motociclistas

La prevención comienza antes de arrancar el vehículo y tiene en cuenta elementos muy dispares como son la documentación, el seguro o la revisión de la moto.

Por ejemplo, en lo que respecta a la póliza según el comparador de seguros de moto de Rastreator, es posible que tengamos coberturas más orientadas a un uso urbano del vehículo -el que realizamos durante todo el año- y conviene revisarlas en la época estival para incorporar aspectos como la asistencia en carretera.

Estas son algunas buenas prácticas para motociclistas más allá de la puesta a punto de la moto:

- Revisar toda la documentación asociada al vehículo (ITV, permiso de conducir, seguro…) para comprobar que está en regla y actualizada.

- Adquirir equipamiento adaptado a viajes de larga distancia en caso de no disponer de él, tal como ropa de moto ventilada, protecciones, casco con visera solar, etc. Repasa que tu seguro dé cobertura también al equipamiento, ya que no todas las compañías lo incluyen de serie.

- Utiliza en la agenda de contactos de tu teléfono móvil la abreviatura 'AA' para que, en caso de emergencia, los servicios de asistencia puedan ponerse en contacto con quien hayas indicado.

- Informa a tus allegados del viaje planificado para que puedan estar alerta ante cualquier eventualidad.

Además, con las altas temperaturas, también es importante seguir estos consejos de conducción:

- El calor puede deshidratar rápidamente. Bebe agua regularmente y lleva una botella de agua contigo. Haz paradas frecuentes para descansar e hidratarte.

- Planifica tus rutas con antelación, evitando las horas de mayor calor. Si es posible, comienza a conducir a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde.

- El asfalto caliente puede ser resbaladizo y causar que los neumáticos pierdan adherencia. Conduce con precaución y mantén una velocidad moderada.

Cómo preparar la moto para el verano

Adicionalmente, una puesta a punto del vehículo también reduce las posibilidades de accidente en rutas de larga distancia. Entre los elementos de la moto a revisar, los más destacados son:

- Batería. El calor puede afectar a su rendimiento. Si se percibe que la moto arranca con dificultad o simplemente llevamos muchos años sin cambiarla, se recomienda revisarla.

- Neumáticos. La presión recomendada para los neumáticos varía en la temporada de verano y la de invierno. Además, si vamos a realizar un desplazamiento en el que carguemos alforjas y equipaje, es recomendable informarnos de la presión adecuada para los neumáticos y ajustarla en consecuencia.

- Frenos. La eficacia del líquido de frenos puede disminuir por el calor. Su correcto funcionamiento es esencial en la seguridad de los vehículos de dos ruedas, por lo que si no lo has revisado desde hace tiempo sería aconsejable hacerlo.

- Aceite y filtros. En caso de estar próximo a la fecha de cambio, es recomendable adelantar el nuevo suministro para asegurar una buena lubricación del motor y que no se caliente en exceso por las altas temperaturas. Asimismo, también ayuda el cambio o limpieza de los filtros.

- Iluminación. Activa todas las luces y comprueba su correcto funcionamiento: faros, intermitentes, etc.

- Cadena. Una cadena en mal estado puede dañar la transmisión, de ahí que su correcta lubricación y ajuste sean indispensables para prevenir un accidente.

Temas

Motos