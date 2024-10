Patronal y sindicatos avisan del riesgo de atacar a los turistas de los que vive Canarias

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 21 de octubre 2024, 23:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Las zonas más turísticas de Canarias, y especialmente de Gran Canaria y Tenerife, fueron el escenario elegido el pasado por domingo para expresar el malestar social en torno al modelo de explotación económica, turística y medioambiental de las islas. Aunque las cifras bailan, unas 8.000 personas se manifestaron por una Canarias alejada del actual «desarrollismo, la urbanización incontrolada, el destrozo de nuestras costas y la masificación», según Ben Magec, uno de los convocantes.

Todo ello, apuntan, refleja «la insostenibilidad del modelo turístico» del que vive la comunidad autónoma y que espera cerrar el año con 18 millones de llegadas.

Son muchas las fuentes que creen que el movimiento se está desinflando. Puede ser si nos atenemos a las cifras de participación –el 20-A la convocatoria rozó las 60.000 personas–. Pero también son varias las voces que critican que la protesta se haya llevado a los boyantes centros turísticos, a las puertas de los hoteles y la arena de las playas e, incluso, se haya recurrido al insulto a los turistas.

Francisco González, vicesecretario general de UGT Canarias y responsable de Acción Sindical, reconoce que «la impresión que tenemos no es muy halagüeña» y señala que «los turistas no son culpables de la situación»de precariedad que vive una parte de la sociedad canaria ni de la sobreexplotación del territorio.

«Ha sido extralimitarse», dice, «en una manifestación que es legítima». Entiende que «flaco favor se le hace al turismo» y teme «una afectación negativa» a nivel internacional y no descarta que «periódicos de países competidores nos harán la pascua o el boicot, como otras veces».

En todo caso, dejando a un lado las formas, lo importante, apunta el dirigente sindical, «es que tenemos que buscar un modelo que profesionalice más el sector de la hostelería, y que se vea como una profesión y no como un simple trabajo en servicios», un asalariado que tiene complicado el acceso a la vivienda, con comunicaciones limitadas y salarios bajos, por otro algo común en muchos otros subsectores.

«Es verdad que ahora tenemos 18 millones de turistas, pero está sin resolver la cuestión de la vivienda, los salarios y la sostenibilidad». Para González, es imprescindible que sector público y privado, más dirigentes sindicales y plataformas ciudadanas, se sienten a dialogar sobre el peso de la economía sumergida, las viviendas vacacionales y «la calidad en el empleo, que se deteriora a pasos agigantados».

No lo ve así José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de las Palmas (FEHT). «La sociedad lo que está pidiendo es una mejor gestión política». Y enumera las deficiencias que reconoce sufre la ciudadanía isleña producto de la gestión pública. «Llevamos 14 años sin construcción de vivienda pública»; «hay islas con vertidos de aguas negras al mar», un mal histórico no precisamente en zonas turísticas, sino «al norte de algunas islas, no de Gran Canaria»; municipios turísticos como Yaiza «sin transporte público que impide ir al trabajo a la gente» a partir de cierta hora; «cortes de agua» en Fuerteventura...

«Todo esto no es culpa del turismo», que solo en impuestos dejará este año la cifra récord de 4.000 millones de euros, señala Mañaricua. «Lo que pide la gente es que los políticos gestionen mejor los recursos, los impuestos», que no se pierdan fondos europeos.

«Hay una falta de gestión pública» que nada tiene que ver con el turista «que paga tres veces más por el agua que el residente», por ejemplo. Y conviene que «hay que cambiar la gestión», pero la pública. «El turismo genera ingresos para actuar en esas políticas. Es el generador del 40% de lo que tiene la comunidad autónoma. ¿Qué culpa tienen los empresarios?», se cuestiona el presidente de la patronal turística, que defiende los salarios del sector, «por encima de oficinas o periódicos».

A su vez, el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, Jorge Marichal, concuerda que la población canaria ha crecido y no las infraestructuras que se le ofrecen, pero critica que se demonice el turismo.