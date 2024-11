Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 30 de noviembre 2024, 22:38 | Actualizado 22:47h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

- La economía canaria será en 2024 la que más crezca del conjunto del Estado y se prevé que siga fuerte en los próximos meses por el turismo. Sin embargo, ustedes no dejan de alertar de nubarrones en el horizonte.

- Lo reflejan los propios presupuestos de la comunidad autónoma, que prevén crecer en 2025 la mitad que en 2024. Ellos apuntan a que este año se cerrará con un alza del 3,4%, que yo creo que será mayor, y para el próximo año estiman un crecimiento del 1,9%. Aquí hay una importante desaceleración del crecimiento económico. Hemos crecido mucho este año por el turismo aquí y a nivel nacional por el gasto público. Ahora se está desinflando y vamos a crecer menos. Esto va a producir menos recaudación, que es una de las cosas que repercute en el presupuesto. Parece que en el segundo semestre del año la recaudación ha sido inferior y para 2025 se prevé un alza respecto a este año de un 7,5%, inferior al fuerte crecimiento que había hasta ahora. Hay otro aspecto a tener en cuenta, se prevé que el crecimiento del empleo será mayor al de las horas trabajadas. Esto es, absentismo. Tenemos un grave problema de absentismo y sigue creciendo a nivel brutal.

Fiscalidad «El Gobierno canario dice que tiene el propósito de bajar el IGIC y yo me lo quiero creer»

- ¿Qué valoración hacen ustedes, la patronal de Las Palmas, de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2025? ¿Creen que son las cuentas que Canarias necesita ahora y que se ajustan a la realidad de las empresas y familias isleñas?

- Pretender que los presupuestos de la comunidad autónoma sean una herramienta de política económica, como deberían ser, es muy complicado por muchas razones. Primero porque no hay presupuestos nacionales y esto limita la elaboración de las cuentas de Canarias. Segundo, porque hay un techo de gasto que limita lo que quieras hacer en un momento determinado y condiciona tus políticas. Por ejemplo, Canarias, que es una región muy poco endeudada, podría aprovechar y utilizar fondos para otra cosa pero no puede. En tercer lugar, hablamos de un presupuesto muy condicionado, en más de un 70%, por las políticas sociales, lo que es sanidad, educación..., con lo que deja muy poco margen para otros asuntos. No es una herramienta que vaya a cambiar cosas. En absoluto va a condicionar la evolución de la economía de Canarias. En cualquier caso, y no es para justificarlo, en estos presupuestos se va un poco a ciegas porque hay cosas que no se conocen del presupuesto del Estado.

- ¿Hay alguna medida, aspecto o instrumento que ustedes esperaban ver en estos presupuestos y que no aparece?

- La reducción de la fiscalidad, sin duda.

- ¿Se refiere a la rebaja del IGIC?

- Sí. La seguimos esperando y exigiendo que ese impuesto pueda volver al mismo punto que cuando se produjo la subida del 5% al 7% y que se nos dijo que era provisional. Ahora parece que es imposible. Hay una promesa electoral y nosotros seguimos demandando que el dinero donde mejor está es en manos de los contribuyentes para mejorar su capacidad de gasto y su poder adquisitivo. En el caso de no hacerlo, qué nos digan qué se hace con la recaudación ya que el IGIC ha sido el impuesto que más está creciendo en ingresos. Ojalá pudiera ir a más inversión y apoyo a los sectores productivos, que son las partidas que se ven más limitadas y castigadas en estos presupuestos. .

- ¿Hay poco apoyo a los sectores productivos en estas cuentas?

- Es que aunque se destinan 34 millones más, hasta los 551 millones, el desembolso que se hace a los sectores productivos apenas es un 4,7% del total del presupuesto. En I+D+i, por ejemplo, bajamos en casi 13 millones de euros, más de un 11%. Otro aspecto a criticar, por ejemplo, es la vivienda, que se destinan 20 millones más. ¿Tenemos un problema? ¿Hay una necesidad, una emergencia habitacional? Pues si es así destinemos el dinero a ello. Falta inversión ante un problema gravísimo. No todo es subir el sueldo a los funcionarios, que sí, pero que habrá que ser más eficientes y ganar en productividad. También se pueden gestionar mejor los servicios públicos. En este contexto está claro que no hay margen para bajar el IGIC aunque como decía antes, no todo es culpa del Gobierno de Canarias. El Estado no nos deja endeudarnos ni utilizar remanente para lo que necesitamos.

Migración «Es injusto cómo se está tratando a Canarias con la migración. No nos hacen caso»

- ¿No habrá bajada del IGIC entonces ni ahora en el corto plazo?

- Es difícil aunque el Gobierno asegura que tiene el firme propósito de hacerlo y yo me lo quiero creer.

- Hay voces y partidos políticos como el PSOE o NC que dicen que este presupuesto está hecho para los ricos.

- Lo que dicen no se lo cree nadie. Es pura demagogia. Con más del 70% del presupuesto a políticas sociales, ¿se puede decir que es un presupuesto para los ricos? Estamos llevando a este país a donde no deberíamos. Cuando se dice que un presupuesto beneficia a las rentas altas con sus medidas fiscales, a qué rentas altas nos estamos refiriendo. No hay ninguna quiebra de la progresividad. En este país no existen políticas económicas orientadas a la atracción de personas cualificadas, inversiones y la creación de empresas. Lejos de fomentar estas políticas solo nos orientamos a las del subsidio y a mantener bajos niveles de ingresos. Así no salimos de esta situación. Después nos quejamos de que no tenemos mano de obra cualificada. Esa fobia a los ricos habría que quitarla de la cabeza. De esta forma, la gente formada se va fuera porque en este país, a poco que mejore tu salario, se le echan encima de forma que no compense ganar un poco más. Ojalá hubiera más jóvenes que se quedaran en Canarias, tuvieran una formación adecuada y se les pagara lo que hay que pagarles. Cuando hablan de ricos se refieren a profesionales que ganan 60.000 euros. Esos no son ricos. Somos los que más hemos subido el IRPF de toda España. No hemos actualizado y el resto de comunidades, sí.

- Pero en Canarias de cara a la campaña de la Renta del próximo año y entre las medidas fiscales de los presupuestos se han deflactado los tramos del IRPF.

- Simplemente se ha deflactado, de forma que si has ganado más por el IPC, se logra que esa ganancia artificial de tu renta no te afecte en el IRPF. Hay que tener en cuenta que una subida de salario porque suben los precios no supone una mejora de tu renta. En términos reales estás ganando lo mismo y, sin embargo, puede suceder que esa ganancia de más haga que saltes de tramo en el IRPF y tengas que pagar más en impuestos cuando no estás ganando poder adquisitivo. No deflactar es castigar con un impuesto más a los trabajadores, a todos, ojo. En mi opinión se debería deflactar más en todos los niveles y dejar de lado el discurso barato y demagogo.

- Ha sido criticado el que se elimine la deducción que había en el IRPF por el alza de precios.

- Sí, pero estas medidas se aplicaron en momentos en los que la inflación estaba desbocada y crecía por encima del 5% y más allá de los dos dígitos en alimentación. Hoy la inflación ha aflojado y no es un problema. Justo el pasado jueves salió el IPC adelantado y la subida de noviembre fue del 2,4%. La inflación está controlada y esa medida coyuntural, deja de tener sentido.

- Volviendo al tema de vivienda. ¿cree entonces que el Gobierno no ataja al problema con estos presupuestos?

- Hemos hecho un decreto ley ambicioso, que evidencia ganas de hacer cosas pero si no se dota presupuestariamente no sirve. A vivienda se destina en estas cuentas 20 millones de euros más. Y no solo hablamos de fondos. Hemos pedido también que se pueda destinar la RIC a la construcción de viviendas en alquiler en general, no solo para la protegida que se vuelva a la situación anterior a 2007, a una herramienta fiscal que existía y que era fundamental para Canarias. Que se utilice para cualquier tipo de vivienda, que eso no favorece a los ricos. Eso favorece a las familias canarias, porque ayudará a que haya más viviendas en el mercado y a precios más asequibles. Hay que quitar ideas absurdas del rico y del pobre. Si se usa la RIC no se subvenciona nada ni a nadie, sino que el inversor aporta unos fondos procedentes de sus beneficios para construir vivienda, que es el problema que tenemos ahora. Se ve mal que se invierta y que se creen empresas. Así no avanzamos. ¿Quién crea una empresa en este momento? ¿Sin ningún tipo de seguridad? El Gobierno quiere subir SMI, reducir jornada... ¿Quién crea una empresa así? No se le da a la empresa el papel que requiere en la sociedad. Se olvida que sin empresa, no hay ni empleo ni salario, ni inversión, ni nada. Con el gasto público poco se puede hacer. El problema es que tenemos a nivel nacional un Gobierno con una parte muy orientada a la extrema izquierda que se cree que todo es gasto público.

Vivienda «Hace falta más presupuesto. Si se dota un plan sin dinero no sirve»

- ¿Es este Gobierno d e España el que menos ha apoyado de la historia al mundo de la empresa?

- En este país no se abordan los problemas reales que tenemos. Hay una ministra de Trabajo (por Yolanda Díaz) hablando de reducción de jornada y abogando por trabajar menos y cobrar lo mismo y no nos damos cuenta de que estamos a las puertas de una desaceleración. El propio Gobierno de Canarias cuando ha diseñado los presupuestos lo hace sobre la base de menor crecimiento de la recaudación por una menor actividad y una caída de la demanda interna. A esto hay que sumar las medidas que se han adoptado y que han llevado al mercado laboral a perder flexibilidad.

- ¿Habrá finalmente reducción de jornada pese a la oposición de la patronal?

- No sé lo que dirá el Congreso de los Diputados. Las organizaciones empresariales reiteramos nuestra oposición a la reducción por la vía legal y defendemos el papel de la negociación colectiva. A nivel nacional afecta al 75% de los trabajadores y supondría la pérdida de 12,5 millones de horas de trabajo. La hostelería y el turismo, que son la base de la economía de Canarias, son las más afectadas, con lo que poco más puedo decir de los problemas que va a generar. La reducción de jornada no va a crear empleo. Hay una injerencia de la política en el mundo de la empresa que es brutal. En ese país no se está legislando para generar trabajo sino para fiscalizar el trabajo.

- ¿Qué opina de las movilizaciones que piden un cambio de modelo en el turismo?

- Yo creo que se está errando el tiro. Las movilizaciones y las quejas no van contra el turismo, sino con los problemas que ha generado una mala gestión y una falta de inversiones en infraestructuras en el sector. No es un problema del modelo turístico. Tenemos atasco en las carreteras porque no hemos construido carreteras; tenemos un problema de vivienda porque no hemos construido casas... ¿La culpa es del sector turístico? La respuesta es no. Falta gestión pública.

Diálogo social «La negociación colectiva se ha intoxicado con la intervención del Ministerio de Trabajo»

- Mencionaba antes al problema de la formación y la falta de mano de obra en Canarias. ¿Cuándo arrancará la formación dual en las islas?

- Pues va a tardar. No nos damos cuenta de que el 90% de las empresas son de menos de cinco trabajadores y no pueden implantar la FP dual por todas las pegas, controles y rigideces que hay. Hay mucha empresa que quiere hacerlo pero no puede. Hay que ayudar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan implantar la formación dual y canalizar la participación de las patronales y sectoriales, que serán las que las que posibiliten que la formación dual llegue a todas las empresas. Las de más de 50 trabajadores lo están haciendo pero las pequeñas no pueden. Todo son trabas.

- No podemos dejar de hablar de la financiación autonómica y del problema que puede generar el acuerdo en Cataluña.

- Eso nos afecta y mucho. La financiación autonómica es un grave problema de Canarias. Aportamos menos de lo que nos dan. Tal y como están pintando las cosas, va a haber más impuestos porque si no no pueden cumplir lo que han prometido. Si le das más a Cataluña, las demás pierden. Eso está claro.

- Se refiere a los impuestos a las energéticas y a la banca?

- Sí, pero esos impuestos los acabarán pagando los contribuyentes. Lo vamos a pagar todos y eso va a seguir.

- Es algo pesimista con la evolución de la economía canaria a pesar de lo bien que va, por los menos a nivel macro.

- Canarias se ha recuperado de la pandemia, que fue la región que más cayó, casi un 20% pero a futuro tengo mis dudas de que siga creciendo porque los gestores no están mirando más allá del ahora ni tomando medidas. La vivienda, por ejemplo, y volvemos al mismo asunto. No se construyen casas de un día para otro. Hay que empezar a pensar que las cosas no siempre van a ir como ahora.

- ¿Cómo ha cambiado la negociación colectiva con la mayor intervención del Gobierno de España?

- La negociación colectiva se ha intoxicado. Se ha corrompido la negociación colectiva con la intervención del Ministerio de Trabajo. Cuando hablas de concertación social está el Gobierno, los sindicatos y la patronal pero cuando un gobierno va más allá de lo que piden los sindicatos, es un problema. Como dice mucho el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sale el equipo a jugar y el árbitro sale con la camiseta del equipo contrario. Eso lleva a que te sientas con los sindicatos y hacen unas peticiones imposibles, aunque seguimos intentando llegar a acuerdo.

- ¿Saldrá adelante la ley de vivienda vacacional de Canarias?

- Saldrá seguro pero vamos a ver cómo. Al principio faltaba estudio de fondo, no se nos preguntó de entrada y eso era algo que había que estudiar previamente. En mi opinión hay que regularlo pero sin prohibirlo.

- ¿La inmigración afecta de alguna manera a la economía de Canarias?

- Es un problema de Estado y no nos están haciendo caso y así vamos a seguir. Los menores se quedarán en Canarias. Es injusto como se está tratando a Canarias ante un problema de España y de Europa. Ellos no quieren venir a las islas y no vale decir que como son menores los asume Canarias con todo su coste.

Sociedad «Hay que quitar las ideas absurdas del rico y del pobre. Así no avanzamos»

- Finalmente, ¿qué balance hace del primer año del Gobierno?

- Tenemos interlocución y eso es positivo pero las limitaciones son claras a la hora de actuar. El Gobierno de España es de otro color político al de Canarias y eso hace que no la trate con el cariño que debería ser. Y ese es el problema de este país, tienes que ser de la misma sintonía política para no verte afectado.