«Llanos de Sardina redobla su apuesta por la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad»

–¿Cuáles son las cifras más significativas de Llanos de Sardina en estos momentos?

–La entidad ha consolidado su crecimiento exponencial de los últimos años. Tenemos unos 380 productores y vendemos aproximadamente 60 millones de kg de plátanos que procesamos con una plantilla de 180 trabajadores distribuidos en 5 plantas de empaquetado estratégicamente situadas.

–¿Quiénes son sus principales clientes?

–Nuestro principal cliente es Mercadona, a quien servimos en exclusiva la totalidad de plátanos para todas sus tiendas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, pero también vendemos a Spar a Hiperdino, otros mayoristas, fruterías especializadas, supermercados locales y también directamente a las principales cadenas hoteleras de Canarias.

–¿Cuáles son los principales retos que afronta la entidad de cara al futuro?

–Nuestro objetivo ahora pasa por centrarnos en la calidad de nuestro producto. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme conjuntamente con nuestros productores para dar un gran salto en calidad y adaptarnos a las exigencias de los consumidores que son en definitiva nuestros clientes. Esto no es una tarea sencilla, para el agricultor sus plátanos son como sus hijos y les parecen siempre buenos, pero la realidad es que tenemos mucho trabajo por delante para mejorar. Para ello tenemos que ser autocríticos y obsesionarnos en la búsqueda permanente de procesos de mejora constante. La autocomplacencia es nuestro mayor enemigo y debemos huir de ella.

La primera entidad platanera de la isla de Gran Canaria consolida su expansión con la apertura de su nuevo centro de empaquetado en La Aldea de San Nicolás

–Con cierta frecuencia se cuestiona la viabilidad del sector, ¿cree usted que el plátano de Canarias tiene futuro?

–El futuro depende de nosotros mismos, el mayor riesgo es no hacer bien nuestro trabajo. Si hacemos un producto excelente no me cabe ninguna duda que el consumidor nos seguirá escogiendo. En cualquier caso, debemos seguir exigiendo a las autoridades públicas regionales, nacionales y europeas que nos dejen participar en un libre mercado en igualdad de condiciones que el producto que proviene de terceros países algo que a día de hoy no sucede. No queremos vivir de subvenciones, ojalá no se necesitasen, fomentando una competencia en igualdad de condiciones. Pero volviendo a su pregunta creo que debemos ser muy sinceros con los productores y decirles que tenemos un gran futuro, pero únicamente para aquellos que hagan bien las cosas. En otras palabras, el plátano de Canarias se seguirá cultivando y vendiendo, pero seguramente aquellos que no se adapten a las exigencias del mercado desaparecerán. Es ley de vida y tenemos que ser capaces de explicárselo de forma clara a los agricultores porque cuanto antes sean conscientes mejor..

–La sociedad actual está muy sensibilizada con la sostenibilidad, ¿qué opinión tiene al respecto?

–El plátano de Canarias es bueno para los consumidores y también para el planeta. Tenemos el estudio de la huella de carbono realizado y los datos son concluyentes comparativamente con la banana que se importa de terceros países. Además, internamente Llanos de Sardina apuesta decisivamente por las medidas que fomentan la sostenibilidad como la implantación de paneles fotovoltaicos en nuestras plantas de empaquetado, el tratamiento y reutilización de agua o el uso de envases reciclables. Tanto es así que estamos con nuestro principal cliente estableciendo una estrecha colaboración para que la totalidad de los envases que les suministramos no sólo en Canarias donde ya lo hacemos sino también en península sean reutilizados.

–¿Y qué me dice del uso de la Inteligencia Artificial en el sector platanero?

–Sinceramente soy un poco escéptico y tradicionalista respecto de este tema, probablemente por mi falta de conocimiento. Sí creo en la necesidad de la digitalización y la apuesta por la robotización que haga más eficientes los procesos, pero más allá de eso me cuesta mucho adivinar el futuro. Pienso que a veces nos obsesionamos en tratar de averiguar cómo cambiarán las cosas en el futuro y esto es muy difícil de prever. Me parece mucho más práctico centrarnos en lo que sabemos que no va a cambiar en el futuro. Yo no me imagino un futuro donde el consumidor no demande un plátano de una excelente calidad a un precio competitivo. Punto. Ese es el enfoque que no debemos perder de vista en lugar de tratar de adivinar qué tipo de tecnología usaremos en el futuro..

–El plátano de Canarias goza de un importante prestigio dentro de nuestras fronteras, pero no ha sido capaz de internacionalizarse, ¿qué opina al respecto?

–Efectivamente, estoy de acuerdo en que el plátano de canarias es casi un símbolo y forma parte de nuestra idiosincrasia. Respecto a su comercialización internacional es un tema bastante complejo. Yo, personalmente pienso que nuestra mejor estrategia es enrocarnos y cuidar y proteger con uñas y dientes nuestro mercado nacional lo cual en sí mismo ya es un reto enorme. Hay que entender que tenemos una producción limitada y la internacionalización no es la panacea y entraña sus riesgos. Prefiero concentrar los esfuerzos en satisfacer enteramente y de forma regular las demandas diarias de nuestros consumidores actuales.

–¿Cuál es el presupuesto destinado a publicidad?

–La política de marketing se hace desde Asprocan que es la asociación que integra a todos los productores de plátanos de canarias, en llanos de Sardina lo único que hacemos es participar o colaborar donando plátanos en eventos deportivos como carreras solidarias, fiestas locales, residencias de mayores, con el Instituto Canario de Hemodonación o a través de bancos de alimentos. De esta forma procuramos humildemente devolver a la sociedad una parte de lo que nos da.

–Para terminar, ¿qué opina de las fuertes subidas de precio que están teniendo los productos agrícolas en general?

–Al final responden a las dinámicas de oferta-demanda, no es cierto que haya ninguna mano negra detrás ni nada diabólicamente orquestado en contra de la sociedad. Hay factores como la falta de recursos hídricos, e incluso falta de recursos humanos que están afectando mucho a la producción y eso lo encarece todo. También tenemos una grasa burocrática que no nos favorece en nada. No puede ser que para vender 1 kg de plátanos se precisen 2 kg de papeles. Eso tenemos que hacérnoslo mirar, aunque tristemente observo que vamos en la dirección equivocada. En cualquier caso, creo que el mercado se acabará regulando y los precios se irán ajustando, no hay otra opción. Después de la tormenta siempre viene la calma.