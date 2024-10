La granja de pulpos prevista en Gran Canaria no verá la luz

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 10 de octubre 2024, 15:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La granja de pulpos que Nueva Pescanova tenía previsto instalar en el puerto de Las Palmas no verá la luz. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha confirmado este jueves que «no hay actividad ninguna ni hay activación ninguna de ese proyecto», aunque sin entrar en detalles de la causa última que impedirá llevarlo a cabo. «Lo que nosotros sabemos y lo poco que nos han transmitido es que la propia empresa estaba replanteándose si seguir o no con el proyecto y por lo tanto hasta que no haya algo nuevo a todos los efectos aquí no se está activando nada ese proyecto«, ha respondido Calzada a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa ofrecida sobre los acuerdos que ha aprobado el consejo de administración de la entidad.

El proyecto se ha topado durante su desarrollo con numerosos contratiempos, como el profundo rechazo de los animalistas a la cría de pulpos en cautividad o la situación financiera de Nueva Pescanova, pero la causa última que impedirá su instalación es que tras años de pruebas e investigación científica se ha llegado a la conclusión de que se trata de un proyecto fallido, no viable. «No hay negocio. Los pulpos al poco de nacer se mueren», según confirmaron hace ya un año a este periódico fuentes próximas a la empresa.

La Autoridad Portuaria ha confirmado este jueves que «la propia empresa a nivel nacional se estaba planteando diferentes cuestiones que tienen que ver con su actividad», aunque «oficialmente no nos han comunicado nada». «Para nosotros, a día de hoy, es un tema que no existe porque no hay nada«, ha insistido Calzada.

Lourditas, un 'milagro' efímero

La investigación, que hace años marcó un hito científico tras lograr que naciera una cría de pulpo en cautividad -bautizada Lourditas por considerarlo un milagro-, no superó las siguientes pruebas porque los pulpos se morían «al poco de nacer». Las pruebas se desarrollaron en el centro de investigación Pescanova Biomarine Center, donde sí lograron superar con éxito la cría de otras especies como el rodaballo, pero no la cría de pulpos.

Pese a los reveses, Nueva Pescanova siguió anunciando la buena marcha del proyecto, llegando a asegurar que para 2023 arrancaría la producción industrial. Fuentes consultadas por este periódico ya señalaron en octubre de 2023 que la empresa, que estaba en venta, mantenía activo el proyecto de la granja de pulpos de Las Palmas por su atractivo de cara a los inversores.