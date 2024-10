El transporte de mercancías se descuelga del paro del lunes y solo se mantiene para el de viajeros Los conductores de guagua serán los únicos que irán a la huelga el lunes, tras no haberse alcanzado un acuerdo | Son 9.000 los llamados al paro en Canarias

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) anunció a última hora de este jueves que había llegado a un acuerdo con los sindicatos, con lo que se descuelga del paro del sector del transporte convocado para el próximo lunes. Después de que las ambulancias desconvocaran la semana pasada, solo está pendiente de negociación el sector del transporte de viajeros, que sí sigue adelante con el paro.

Serán por tanto las guaguas, tanto del transporte discrecional como del público, las protagonistas de la huelga convocada para el lunes. Son unos 9.000 conductores lo que están llamados a un paro, al que también se podrán los taxistas.

Juan Miguel Suárez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC-CCOO), advirtió ayer de que el paro de los viajeros tendrá gran afectación en las islas y serán muchos los usuarios que se verán afectados.

Ahora el sector está pendiente de que se publiquen los servicios mínimos, que podrían salir a lo largo del día de este viernes.

La desconvocatoria del sector del transporte de mercancías fue recibida con satisfacción por la distribución. Hay que tener en cuenta que el paro se celebra un mes antes del Black Friday. Las empresas ya estaban organizando rutas para lograr el menor impacto. Además del lunes, hay convocadas movilizaciones para los días 11, 28 y 29 de noviembre. Si para entonces no se ha llegado a acuerdo el paro será indefinido a partir del 23 de diciembre, en plena temporada navideña y con miles de usuarios utilizando el transporte público para moverse.

La huelga, que era general y ahora se limita al transporte de viajeros, busca adelantar la edad de jubilación de los transportistas a los 60 años de edad.

El paro puede afectar a unas 6.000 guaguas

El secretario general de la FET, José Ángel Hernández, apunta a que el paro podría afectar a 6.000 guaguas en servicios básicos como el transporte escolar, el transporte turístico, o el transporte público regular de viajeros que, con la influencia del bono residente canario gratuito, está batiendo records de usuarios ya que todo apunta a que este 2024 se podrán alcanzar los 200.000 viajeros.

En estos momentos se está valorando la posibilidad de articular una nueva reunión que pueda producir avances en el sector del transporte de viajeros.

Como adelanto del acuerdo general para el transporte de mercancías podemos destacar los siguientes aspectos:

-Se solicitará al Ministerio de Seguridad Social la apertura del procedimiento general para establecer coeficientes reductores en la jubilación de los conductores profesionales de vehículos de más de 3,5 toneladas de carga útil.

En esa solicitud también se va a reclamar la compensación del incremento en la cotización a la Seguridad Social que deriva de la aplicación de esos coeficientes reductores con una disminución de la actual cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

-Novedades en materia de prevención de riesgos laborales, como la obligatoriedad para las personas trabajadoras de los reconocimientos médicos periódicos.

-Facultad de las empresas para de realizar controles aleatorios a sus conductores de consumo de alcohol y drogas. De hecho, se va a pedir a los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las compañías que hayan logrado bajar de manera notable la siniestralidad laboral o cuyos conductores no hayan resultado responsables de ningún accidente grave en el último año.

Además del citado anticipo en la jubilación, los representantes de los trabajadores también defienden la jubilación parcial voluntaria por contrato de relevo. Sobre este aspecto, Canarias va en vanguardia a nivel nacional ya que en 2024 se han firmado 3 convenios colectivos provinciales, tanto para transporte de viajeros como de mercancías, en los cuales se han incorporado todas las facilidades que permite el marco legal para que las personas trabajadoras accedan a la jubilación anticipada parcial con el compromiso de contratación de un relevista.

El artículo 206 de la Ley General de Seguridad Social establece que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Para ello, los trabajadores han de acreditar un mínimo de actividad establecida en la profesión.

Pero la última reforma de las pensiones, que fue acordada por Gobierno, patronal y sindicatos el 31 de julio, trajo novedades en lo que se refiere a la jubilación anticipada sin penalización en labores penosas y peligrosas. Estas comenzaron a llevarse a la negociación de los convenios colectivos el pasado verano, después de que patronales, asociaciones de autónomos y sindicatos fueran legitimados para solicitar que un sector puede gozar de los coeficientes reductores.

Los coeficientes reductores han de fijarse reglamentariamente, previa realización de estudios sobre la siniestralidad en el sector y las condiciones extremas de realización de la actividad. En esos informes debería concluirse que determinada edad puede restar capacidades. Y las citadas fórmulas de rebaja en la edad de retiro solo serían aplicables cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo.

Los conductores exigen firmar un acuerdo con la patronal que permita al Gobierno activar los coeficientes reductores en el sector, además de negociar en los convenios colectivos todo lo relacionado con la jubilación parcial para la sustitución de los trabajadores que tengan una determinada edad y con contrataciones alternativas, según informa Juan Miguel Suárez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC-CCOO).

Los empresarios están de acuerdo en adelantar la jubilación pero temen que ello aumente un déficit de personal ya existente

Según recalca, esta reivindicación no es nueva y se le viene dando «muchas largas» a los trabajadores por lo que no es viable desconvocar la huelga sin «la garantía» de que se vaya a iniciar el procedimiento de los coeficientes reductores, por lo que no se está barajando por parte de los sindicatos la posibilidad de emplazar la huelga a una futura fecha para seguir negociando. «Aquí tiene que haber acuerdo y después desconvocamos la huelga, enfatizó Suárez.

Por parte de la patronal, el Secretario de la Federación de Empresarios de Transportes (FET), José Ángel Hernández, expresó que las empresas están «perfectamente de acuerdo» con las reivindicaciones del sector «entendiendo la penosidad y el sobredesgaste» de los trabajadores pero que el problema surge en cómo afrontar ese camino para hacerlo realidad, entendiendo la patronal que es el Gobierno quien debería asumir ese sobrecoste, no el sector (empresarios y trabajadores).

Hernández también habló del vacío que dejaría este cambio en las plantillas, creándose un serio problema de relevo generacional. «Ahora mismo ya faltan 500 conductores en Canarias». El hecho de que en sacarse la licencia de conducir se tarde más de un año y su precio supere los 4.000 euros está dificultando ese relevo.

Desde el sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO, el acuerdo de ayer en el sector de las mercancías «supone un paso firme para conseguir una reivindicación histórica del sector, la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, que está más cerca que nunca». Ahora se confía en que se puede llegar a un acuerdo en viajeros para el lunes.

