Magüi Melián Villalobos se incorpora al Consejo de Administración de Domingo Alonso Group

Domingo Alonso Group anuncia la incorporación de Magüi Melián, CEO de Domingo Alonso SLU, a su Consejo de Administración, reforzando así su compromiso con el liderazgo, la excelencia y la visión estratégica dentro de la organización.

Actualmente, Magüi Melián está al frente de la unidad de importadores del Grupo, siendo responsable de marcas líderes como Volkswagen, Volkswagen Comerciales, Audi, Skoda, Ducati, Honda, Honda Motos y Hyundai en Canarias, Ceuta, Melilla y Gibraltar. Con una trayectoria de más de 25 años dentro de la compañía, su experiencia en distintos puestos de responsabilidad le ha permitido conocer en profundidad el negocio y consolidar el liderazgo del grupo en el sector automovilístico.

La labor de Magüi Melián y su equipo ha contribuido significativamente a que el importador conserve una excelente relación con los distintos fabricantes con los que trabaja y que sus marcas se mantengan en lo más alto del mercado canario. Ejemplo de ello es el éxito de Volkswagen, que suma 20 años consecutivos como líder en ventas en las Islas, o Audi, la marca más vendida del mercado premium desde hace 16 años. La distinguida trayectoria y profesionalidad de Magüi Melián han sido reconocidas con el Pin de Diamantes, la más alta distinción otorgada por el Grupo Volkswagen que resalta su admirable reputación en el sector.

Ingeniera Superior Industrial con especialidad en Organización Industrial, a lo largo de los años, Melián ha ampliado su formación con un Executive MBA en Administración y Dirección de Empresas, así como diversos programas de Perfeccionamiento Directivo y de Alta Dirección en Digital Business. Además, en 2024, culminó el programa de consejeros «De Directivo a Consejero» de IESE Business School, en colaboración con KPMG y AED, preparándose así para asumir este nuevo reto dentro del Consejo de Administración de Domingo Alonso Group.

«La confianza que Oliver Alonso, presidente & CEO de Domingo Alonso Group y accionista único de la compañía, ha depositado en mí es un gran honor y una gran responsabilidad. Formar parte de este órgano estratégico supone un nuevo desafío que afronto con humildad, ilusión y compromiso. Domingo Alonso Group ha sido mi casa profesional durante más de 25 años y seguiré trabajando para contribuir al crecimiento, desarrollo y éxito de la compañía», asegura Magüi Melián.

A partir de ahora, Magüi Melián ejerce como consejera de Domingo Alonso Group, una compañía líder en el sector de la movilidad y referente de la economía canaria, que cuenta con más de 1.500 empleados y una trayectoria de 90 años desde su fundación en 1935. Con 72 años de experiencia como importador de Volkswagen en Canarias, la compañía ha incorporado a lo largo de su historia otras marcas de primer nivel, consolidándose como una de las organizaciones más destacadas del ámbito automovilístico a nivel europeo e incluso internacional.

La bienvenida al Consejo de Administración de perfiles como el de Magüi Melián demuestra la apuesta de Domingo Alonso Group por el talento interno. Melián es alguien de la casa, que ha desarrollado su carrera dentro de la compañía, creciendo profesionalmente gracias a una formación continua y a experiencias que la han convertido en un referente tanto dentro como fuera de la organización. Además, su liderazgo al frente de Domingo Alonso se ha distinguido por valores como la empatía, la disciplina, la superación y un esfuerzo inquebrantable. Quienes trabajan a su lado destacan su confianza, pasión, cercanía y su habilidad para formar grandes equipos, potenciando el talento de cada persona que le rodea.

Más allá de su carrera profesional, Magüi Melián ha sabido encontrar el equilibrio entre su vida laboral y su papel como madre de una familia numerosa. «Mi familia me ha enseñado a optimizar mi tiempo, a priorizar y a afrontar cada desafío con una perspectiva más amplia. Sin duda, son mi pilar fundamental y la fuente de energía que me impulsa a seguir creciendo tanto a nivel personal como profesional», afirma Melián. En este sentido, resalta el apoyo que Domingo Alonso Group presta al conjunto de sus empleados en materia de conciliación laboral y flexibilidad destacando que «a través de iniciativas como por ejemplo la Escuela Infantil Domingo Alonso he tenido la oportunidad de progresar en el mundo laboral sin tener que renunciar a crear una familia y disfrutar de ella» .

Con esta incorporación, Domingo Alonso Group refuerza su Consejo de Administración con una visión estratégica renovada, apostando por el talento interno y la experiencia para afrontar los retos del futuro del sector automovilístico. La entrada de Melián en el consejo pone de manifiesto el papel fundamental de la mujer dentro de la compañía, promoviendo una mayor diversidad en la toma de decisiones y consolidando su papel como referente en el liderazgo femenino dentro de la organización y en el sector automovilístico.