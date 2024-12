Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 22 de diciembre 2024, 23:05 | Actualizado 23:21h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

– ¿Cómo se hace la transición de ser una empresa de videojuegos a una startup en defensa?

– Para nosotros, desde el punto de vista tecnológico, no era un salto cuántico, porque lo que utilizamos para nuestra herramienta es muy similar a la tecnología que se puede utilizar para hacer videojuegos. Lo que hacemos diferente es entender que la manera en la que muestras la información es tan importante como el dato en sí mismo. Aparte de que sea importante y esté actualizado, la forma en la que lo muestras es muy importante.

Por ejemplo, a la hora de gestionar un incendio forestal, el trabajo manual de mirar los turnos, la previsión meteorológica, comunicarse con el encargado del dron. Toda esa información es exactamente la misma que nosotros utilizamos, lo que pasa que si nosotros somos capaces de mostrarla en un entorno en tres dimensiones, el acceso a la información y el soporte que tiene para tomar decisiones es mucho más eficaz que tener los mismos datos por ahí dispersos.

En los videojuegos prima mucho la forma en la que se representa la información, el contexto y la experiencia del usuario, y eso es algo que otras compañías tradicionales del sector de defensa no le dan tanta importancia.

–¿En qué consiste el instrumento que han desarrollado?

– Lo que hacemos en la compañía es ayudar a las personas que tienen que tomar decisiones en situaciones críticas para que lo puedan hacer con las máximas garantías posibles y tenemos dos formas. Una se basa en consolidar toda la información que necesitan tener de una manera visualmente útil y atractiva e intuitiva que de un solo vistazo les ayude a entender lo que está ocurriendo. Tenemos una mesa táctil muy grande donde englobamos esa información y creamos centros de mando con gafas de realidad virtual, ahí está la clave, lo que hacemos diferente. Estés donde estés, puedes hablar con otras personas que están en la sala de crisis. Hacemos una videoconferencia en tres dimensiones donde todas las personas pueden formar parte de la misma sala mientras toman decisiones y comparten la misma información en tres dimensiones.

Es bastante espectacular porque tienen todo lo que necesitan, el GPS de cada una de las motobombas, las personas que están trabajando, apagando el incendio, los hidroaviones, toda la información meteorológica gráficamente pintada, la dirección del viento, toda esa información, como aparece en un videojuego, se la ponemos en el mismo sitio y de un vistazo lo tienen todo a su alcance. Con nuestro sistema, existe un centro de mando distribuido y los oficiales militares ya no tienen que estar en el mismo sitio para acceder a la información, sino que tienen reuniones de manera separada, trabajando y viendo lo que está ocurriendo en tiempo real.

– ¿Qué papel juega la IA dentro de este sistema?

–Contamos con un motor de inteligencia artificial que ayudan también a las personas que toman las decisiones a interpretar las distintas situaciones. Aún así, en la versión que tenemos ahora mismo, la máquina no toma decisiones, da consejos y la decisión la toma un humano. La idea es que esto evolucione hasta el punto de que la máquina empiece a tomar directamente pequeñas micro decisiones. Empezaremos por ahí y cada vez más la máquina irá tomando más decisiones según los humanos vayan adaptándose y ganando confianza.

–¿Cómo está estructurada la empresa?

– La empresa es canaria, tenemos la oficina en Miami pero la producción, el 90% de todo se programa y desarrolla en Canarias. Los drones y todo lo relacionado con la programación automática nos tenemos que buscar la vida pa ver dónde volarlos en Canarias y es uno de los motivos por los que estamos en Estados Unidos, para hacer las pruebas ya que en España nos lo están poniendo muy difícil.

- ¿Tienen mucho personal?

-Ahora mismo somos 41 empleados y la idea es que en 2025 lleguemos a ser unos 50. Estamos creciendo a toda velocidad, trabajando ya con empresas muy potentes como Aramco en Arabia Saudí, con el proyecto Neom, para construir la ciudad de 'The Line'. También son clientes en la refinería del el puerto de Valencia. Pronto estaremos en el puerto de Barcelona y ayudando en la gestión de los incendios en el Amazonas. En La Palma, que es donde aprendimos, vamos a intentar ser el centro de emergencia de toda la isla y desplegar todo el proyecto este año. En la parte militar trabajamos también en Brasil, en Uruguay con la policía y en España con el ejército de tierra y la armada.

– ¿Hay oportunidades de negocio en el sector?

– En el sector de la defensa hay muy pocas empresas en España, muy pocas startups. Nosotros tenemos oficinas en Estados Unidos, que es de donde yo opero la mayoría del tiempo y ahí sí que existe una tradición y una industria de defensa muy potente y no hablo de grandes corporaciones, sino de pequeñas startups que en Europa en general y en España y Canarias en particular no hay, ya la gente no lo tiene identificada como una oportunidad, quitándole cualquier connotación patriótica sino del punto de vista económico, del de oportunidad, de mercado y negocio, en Europa y en España no se ha identificado eso. La proporción de pequeñas empresas que intentan traer ideas innovadoras frente a grandes corporaciones en España es muy desproporcionada, hay muy muy pocas.

– ¿Por qué no existe esa cultura en España? Es un problema de inversores?

– Hay de todo un poco. Por un lado, en España y en Europa no se siente la amenaza real de tener que invertir en defensa, porque afortunadamente hemos vivido unas décadas de crecimiento, tranquilidad, paz y sin embargo esa sensación en Estados Unidos no la hay. Ellos tienen ese sentimiento de policía mundial en el que pese a que pocas veces se sentirán amenazados, quieren estar muy presentes. Esa visión que tienen del mundo, en el que siempre hay un enemigo, esa sensación de quedarse atrás, de no perder su puesto, le da ese concepto de relevancia, y esto provoca que haya un sector con dinero y recursos. Lo que Estados Unidos dedica a defensa es prácticamente lo mismo que en España destinamos a las pensiones.

– ¿Sucede lo mismo con la inteligencia artificial?

– Sí, totalmente, en Estados Unidos la están desarrollando y en España y Europa la estamos regulando. Ellos tienen la sensación de que los chinos y los rusos no están esperando. Es una especie de carrera en estos últimos años en la que ante esa sensación de que los chinos pueden ser una amenaza y de estar perdiendo un poco el paso, se ha revivido la industria militar de Estados Unidos y el mundo de startups y oportunidades ha estallado nuevamente en estos últimos cinco años de una manera impresionante.

Por otro lado, cuando analizas la regulación que Europa ha hecho de la inteligencia artificial y de la industria de los drones te das cuenta que volar un dron en España es un infierno, no hay forma de innovar y de desarrollar, no hay posibilidad de que exista una industria de drones, ya no hablo de uso militar sino civil o sanitario, es imposible, las trabas son épicas, es que se nos ha ido la mano. Con la inteligencia artificial, pasa que todas las startups que estaban naciendo en Europa, las hemos matado de raíz. En mi opinión Europa se precipitó al regular. No sé si lo han hecho bien o mal pero había margen para ver que sucedía y evaluar lo que hacían los demás que es la tónica habitual en Europa.