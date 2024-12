El centro 'all in one' Gran Canaria de CaixaBank se viste de gala para ofrecer una experiencia diferencial durante la Navidad Este centro multicliente se ha decorado de manera especial para compartir la alegría de las fiestas navideñas con una programación de actividades destinadas a todos los públicos

Decoración navideña en el centro 'all in one' Gran Canaria de CaixaBank.

El centro 'all in one' Gran Canaria de CaixaBank ya está iluminado y cuenta con una espectacular decoración navideña que combina diseño y tecnología, manteniendo la esencia de este modelo de oficinas de la entidad. El centro, ubicado en la calle Triana de la capital grancanaria, ha diseñado una programación especial de actividades para compartir con sus clientes la alegría de las fiestas navideñas.

La iniciativa principal que está presente es el Árbol de los Sueños, que este año celebra su VII edición y que entregará regalos a un total de 3.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Canarias. Los clientes que han participado en esta campaña solidaria han podido depositar sus regalos en los árboles instalados en el centro 'all in one' Gran Canaria, desde donde serán repartidos a las entidades sociales colaboradoras para que los distribuyan a los niños.

Entre las diferentes actividades previstas en la oficina durante esta Navidad, este martes día 17 se llevará a cabo el taller 'Mural de los Deseos' y el lunes día 23 de diciembre se ha programado un espectáculo de magia para los más pequeños. La programación también contempla una tarde de villancicos de música popular para los adultos, el jueves 19 de diciembre, y la entrega de cartas a los Pajes Reales, que recibirán a los más pequeños en el centro 'all in one' Gran Canaria durante la mañana del día 2 de enero para la recogida de sus cartas.

'All in one' Gran Canaria

Con más de 2.600 metros cuadrados, 'all in one' Gran Canaria dispone de todos los elementos de diseño, tecnología y atención especializada que lo convierten en un nuevo concepto de experiencia de servicios financieros, creado por CaixaBank con el objetivo de que la visita de los clientes se convierta en un momento especial y totalmente diferente. El espacio ofrece servicio a todos los segmentos de negocio de CaixaBank, tanto particulares como profesionales, y cuenta con un equipo de 80 personas.

Este modelo de oficina supone una transformación completa de la experiencia del cliente financiero, gracias, sobre todo, a la aplicación de la tecnología para innovar en todos los elementos característicos de una oficina bancaria. La experiencia de 'all in one' se completa con una programación de actividades mensuales, como charlas, ponencias, mesas redondas y eventos acerca de todo tipo de temas de interés.

Temas

Caixabank