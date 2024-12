Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 14 de diciembre 2024, 00:07 | Actualizado 00:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

– ¿Qué consecuencias va a tener el acuerdo entre la UE y Mercosur?

– Es un acuerdo que se hace para favorecer, más aún, a la importación. Es cierto que incluye que se podrán exportar productos como el aceite de oliva o el vino, pero no inmediatamente, con lo cual, tampoco es un acuerdo que nos parezca conveniente. Nos parece sinceramente una apuñalada que después de todas las movilizaciones de este año y lo mal que lo está pasando el campo europeo en general, se firme este acuerdo sin tener en cuenta al sector primario, que como siempre es un intercambio que se hace vendiendo al sector primario. Los países de Mercosur van a aportar productos del sector primario que van a competir con los nuestros y nuestra postura siempre es la misma, criticamos que no haya cláusulas espejos. No se le exige a los de fuera lo mismo que a nosotros.

Uno de los principales motivos detrás de las movilizaciones es la sobrerregulación que tiene el sector primario encima, que prácticamente no nos podemos mover. No contamos casi con productos fitosanitarios mientras que los productos que van a llegar sí van a ser tratados con fitosanitarios que están prohibidos para nosotros. Son acuerdos que vienen a hundir un poco más al sector primario y lo peor es que se nos venden como grandes acuerdos. Es surrealista que se nos venda el gran negocio que vamos a hacer el campo español y europeo, cuando el gran negocio se hace al revés, inundándonos más de productos sin aranceles. Es una puñalada más al campo.

– ¿Qué gana Europa dando la espalda al sector primario europeo? Es una razón puramente económica?

– Hay otros sectores que salen beneficiados y van a ganar dinero, ya sean los automóviles, componentes, hay muchos sectores de la industria europea que sí ganan con este acuerdo. Lo malo es que la moneda de cambio para todas estas empresas es quitarles aranceles, lo que hunde más el campo europeo. Esto se solucionaría con compensaciones, que nos pongan con un nivel de precios equivalente o con un nivel de ayudas dentro de la PAC y dentro del Posei, que contrarresten esa competencia desleal que tenemos.

Ahora mismo estamos muertos, tenemos una ayuda que lleva estancada desde su concesión en 2007 y los costes han subido más del 40%.Por otro lado, tiene que haber un acuerdo de compensación de ese pacto con Mercosur, que también indemnice a los productores por el daño que se les va a hacer. Si no se hace así, el acuerdo no tiene sentido, es una vez más abrir las puertas de Europa para todo lo que viene de fuera, perjudicando al sector primario europeo.

– ¿No solo se tiende la mano a países sudamericanos sino también a África, por qué?

–Fue alrededor de 2012 cuando se hizo un acuerdo con los países africanos, por algo similar, ellos envían todos sus productos del sector primario, a cambio de venderles a ellos vehículos, tecnologías, etc. Ya está bien de hacer negocio a costa del sector primario. Pasa con Marruecos, con Ucrania, todo va en contra del sector primario europeo.

– ¿El objetivo es que desaparezca el sector primario?

–Parece que sí, entre los pactos verdes y normativas verdes y la competencia desleal de todas partes. Está claro que existe una doble moral en Europa, quieren proteger el medio ambiente europeo, pero no protegemos a nuestra población de todo lo que se produce en otro suelo, que sí están contaminados, que sí se utilizan productos fitosanitarios prohibidos. Luego, se nos llena la boca de productos kilómetros cero, de reducir la huella de carbono pero luego abrimos todos los mercados europeos a las importaciones del otro extremo del planeta sin tener en cuenta esa huella de carbono. Es una hipocresía poder vendernos una Europa saludable y verde cuando realmente lo que están haciendo es inundándola de productos insalubres.

– ¿Ha mejorado la situación con el Gobierno central y regional después de las tractoradas? ¿Se sienten respaldados?

–Nos sentimos respaldados por la Consejería pero hay muchas cosas que tienen que cambiar, como el decreto del plátano, los acuciantes problemas de agua, que tenemos tres islas en declaración de emergencia hídrica y sin embargo, los grifos de los hogares y los grifos del turismo son infinitos. No pasa nada, no hay campañas de sensibilización de ahorro de agua, no hay campañas de ningún tipo, sino que la población puede gastar el agua infinita, mientras el campo se queda sin ella. Es una labor de concienciación que se tiene que hacer con las nuevas generaciones, de que no podemos gastar tanta agua sin garantizar los alimentos.

Hacemos una llamada desesperada del sector primario a toda la población. Necesitamos agua para plantar, necesitamos agua porque nosotros somos parte de que su cesta de la compra sea más barata. Al día que desaparezca el sector primario en Canarias, vamos a pagar los alimentos a precio de farmacia. Acabará llegando porque somos nosotros los que regulamos el mercado con las producciones locales.

– ¿Qué pueden hacer las administraciones para solucionar los problemas del agua?

– Es principalmente responsabilidad de los cabildos. Estamos encima de ellos intentando que se agilicen sobre todo las obras, porque no sirve de nada que nos llegue el agua cuando ya no hay agricultores que la gasten. Además, no podemos olvidar que estamos incumpliendo con Europa los criterios de aguas depuradas, estamos multados por no depurar las aguas que se están vertiendo al mar.

– ¿Cuál es la principal crítica contra el nuevo decreto para regular la actividad del plátano?

– Es un decreto que está en fase de tramitación, de contestar a las 400 alegaciones que ha habido, la mayoría a favor y que da entrada a nuevas plantaciones que no se entiende, y si alguien lo entiende que lo explique, cómo un sector que lleva dos años con precios bajo coste, hay gente que sí puede plantar grandes explotaciones y eso es rentable. Por otro lado, hay que valorar que cuando se concedió la ayuda al plátano en la Unión Europea, se concedió con 37.500 kilos por hectárea y el decreto está intentando que sean 65.000 kilos por hectárea así que no hablamos de ninguna barbaridad, pero es cierto que hace falta una regulación, para evitar que los pequeños agricultores caigan, siempre son ellos los que se caen de un sistema que no les ayuda.

–¿Habrá relevo generacional? ¿Están recibiendo los jóvenes agricultores sus ayudas?

– Bueno, siempre hemos defendido que a los pocos jóvenes agricultores que tenemos hay que mimarlos, ponerles una alfombra roja e intentar agilizar sobre todo las primeras instalaciones, que les permita salir adelante. No puede ser que lleguen antes los préstamos que las subvenciones.

– ¿Cómo se les atrae?

– Desde ASAGA, intentamos ponerle toda la ayuda posible para que no mueran en el camino, ayudándolos a tramitar todo tipo de ayudas y defendiendo los mercados, a través de un sistema cooperativo que pueden ayudarlos en la comercialización para que no fallen y para que tengan su mejor rendimiento. Lo que tiene que hacer el sector es un apadrinamiento para que ningún joven agricultor se quede fuera de sus ayudas y de ese cariño que tiene que tener el sector para que haya relevo.

– ¿Cómo está afectando el clima a los cultivos?

– Cada vez se parece más a un desierto y no es compatible con muchos de los cultivos que tenemos en Canarias. Es bueno para el plátano y otros cultivos tropicales y subtropicales, pero para el resto es un desastre. Todo lo que necesita invierno, corremos el riesgo de perderlo. Está claro que no podemos hacer nada contra el clima, pero sí que podemos paliar la falta de agua, hay que poner agua en las medianías, elevar agua con energías renovables, como sea, pero hay que subir agua en las medianías.

No podemos permitir que los productores no siembren o no puedan mantener sus cultivos porque no hay agua para los riegos. Es lo que tenemos que evitar y ahí es donde la Administración tiene que poner toda la batería de millones que haga falta para. Poco a poco tendremos que ir cambiando nuestros cultivos, no de hoy para mañana, porque hay que buscar mercados pero si el clima sigue así, tendremos que ir variando y adaptarnos a la climatología que tenemos.