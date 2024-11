II Congreso Vivienda Vacacional y Sostenibilidad: retos y riesgos del anteproyecyo de ley de vivienda vacacional en Canarias

Viernes, 29 de noviembre 2024, 10:53 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El pasado lunes 25 de noviembre, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV celebró el II Congreso de Vivienda Vacacional de Canarias. Diez expertos participaron en tres mesas de debate en las que se abordó el fenómeno de la vivienda vacacional desde las perspectivas social, económica y jurídica, y que fueron seguidas por más de 250 asistentes.

En la primera de las mesas, titulada «Integración de la sociedad canaria en el modelo turístico del siglo XXI» participaron César Sar («El turista»); Luis del Pozo (arquitecto, activista de SOS Fuerteventura Sostenible) y Dolores del Pino Santamaría (propietaria gestora de viviendas vacacionales). En esta mesa se puso de manifiesto la importancia de la vivienda vacacional como modalidad de alojamiento que permite hacer permeable los beneficios del turismo a la sociedad canaria.

Puso su ejemplo personal Dolores del Pino la cual, tras la crisis del 2008, en situación de desempleo, percibiendo una ayuda de 400€ y con dos hijos a su cargo, vio en el alquiler turístico de su propiedad la posibilidad de contar con un empleo estable que le permitiera sacar adelante su familia hasta tal punto que en la actualidad gestiona varios alojamientos más con los que crea empleo y actividad económica en los restaurantes, bares y comercios de su zona.

Luis del Pozo, activista de SOS Fuerteventura, plataforma que participó en la manifestación del 20A, puso de manifiesto la necesidad del respeto al territorio. En este sentido indicó que la vivienda vacacional es una modalidad que no consume más suelo, a diferencia de algunos ejemplos lamentables que han destruido el paisaje del archipiélago.

Por su parte, César Sar hizo hincapié en que debe escucharse al turista: si la vivienda vacacional existe es porque hay viajeros que las demandan y gracias a aquella, viajar no es un lujo reservado solo a unos pocos. Las viviendas turísticas permiten que las clases medias disfruten de otros destinos.

En la segunda de las mesas, bajo el título «Cómo afecta la restricción de las viviendas vacacionales a los destinos. ¿Cómo equilibrar el turismo en Canarias en su conjunto?» participó Fernando Gallardo (representante de la Alianza Hotelera) puso en valor la necesidad de escuchar al turista; las viviendas vacacionales responden a una necesidad de estos, distinta a la que buscan cuando se alojan en un hotel. Asimismo, expresó que una regulación restrictiva de las viviendas vacacionales puede avocar a que muchos inmuebles se comercialicen de manera clandestina, como ya ha ocurrido en Nueva York

Por su parte, Rosa Rodríguez (Dra. en Ciencias Económicas y Empresariales, Coordinadora del Informe elaborado por el Colegio de Economista de Las Palmas «El turismo de canarias: un multi modelo a revisión») puso datos en evidencia datos muy interesantes: el 89% de las viviendas vacacionales están en manos de pequeños propietarios de Canarias, con lo que ello implica para la distribución de la riqueza del turismo; la actividad genera más de 1.700 millones de euros de impacto económico directo para el archipiélago, así como el 3% del PIB. En definitiva, se trata de una actividad importante para las islas.

Finalmente, Juan Ignacio Chávez (arquitecto urbanista, vicepresidente segundo de la Asociación de Profesionales de vivienda y apartamentos turísticos de Andalucía «AVVA Pro») insistió en que las viviendas turísticas no son las principales responsables de la falta de vivienda para uso residencial; esto obedece realmente a un problema de inseguridad jurídica que se ha creado a los propietarios de viviendas y que temen poner sus inmuebles en alquiler residencial ante futuros impagos, así como a un problema en la oferta que no se va a solucionar restringiendo las viviendas vacacionales, como no ha sucedido en otras ciudades del mundo que ya han optado por regulaciones restrictivas frente a aquellas.

La última de las mesas, bajo el título «El Anteproyecto de Ley de Vivienda Vacaciona desde la perspectiva urbanística», contó con la presencia de ilustres intervinientes. Entre ellos, Rafael Fernández Valverde (Magistrado del Tribunal Supremo, jubilado, y actualmente consejero del despacho de abogados Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia) quien destacó el papel protagonista que deben asumir los ayuntamientos en esta materia, así como en la necesidad de que las medidas que se adopten sea proporcionadas.

Por su parte, la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Cabildo Insular de La Gomera, María Isabel Méndez, puso de manifiesto la importancia de las viviendas vacacionales para la isla de La Gomera y cómo éstas distribuyen la riqueza entre los propietarios de la isla. La Consejera manifestó que han trasladado a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias su malestar porque no hayan tenido en cuenta la especial situación de las Islas Verdes en el Anteproyecto de Ley y cómo este, de seguir adelante, va a generar destrucción de empleo en la isla colombina.

Alejandro Marichal, Primer Teniente de Alcalde de San Bartolomé de Tirajana, abogó por un modelo turístico inclusivo en el que puedan coexistir residentes y turistas, a la vez que puso sobre la mesa la necesidad de repensar el principio de unidad de explotación que afecta a los complejos de apartamentos y bungalows situados en suelo turístico. Según el edil, una opción factible sería que se permitiera a los propietarios de estos comercializarlos de manera individualizada, eso sí, coordinándose de manera centralizada la prestación de servicios esenciales del complejo. Igualmente, destacó que la futura norma no puede atacar a las clases medias del archipiélago muchas de las cuales, gracias a esta actividad económica, pueden llegar a fin de mes o tener un complemento de renta. En definitiva, abogó por un consenso razonable para que la futura norma reconozca esta realidad que existe en el archipiélago.

Finalmente, Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, que se ha mostrado muy crítica con el Anteproyecto de Ley del Gobierno de Canarias, puso en valor la necesidad de que el futuro texto normativo alcance un consenso con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) pues el Gobierno ha «empezado la casa por el tejado» sin tener en cuenta las consideraciones de los ayuntamientos. La alcaldesa también puso de relieve el papel que la vivienda vacacional representa, no solo para su municipio, sino también para aquellos que están sufriendo una despoblación y para los que esta modalidad alojativa puede suponer un importante revulsivo. En definitiva, se criticó en la mesa que el Gobierno de Canarias haya optado por un «café para todos» sin tener en cuenta las realidades de los distintos municipios del archipiélago.